Porsche уволнява 9000 служители в мерки за намаляване на разходите

Да се каже, че Porsche преминава през бурен период, би било огромно подценяване, а ако погледнем спадът от рекордните 320 221 доставки в световен мащаб през 2023 година до 279 449 бройки миналата година ясно се виждат нарастващите трудности на ключови пазари като Китай и Северна Америка. Първите прогнози за 2026 година не дават надежда за незабавно облекчение, като търсенето е спаднало с още 15 процента през първите шест месеца на годината.

Голяма част от проблемите произтича от временна празнина в продуктовата гама на „Цуфенхаузен“. С наближаването на края на производството на Macan с двигател с вътрешно горене, от шоурумите изчезва модел, който осигурява огромен обем на продажбите, докато неговият пряк наследник с двигател с вътрешно горене не се очаква да се появи на пазара най-рано преди 2028 година. Проблемът се усложнява от факта, че производството на моделите 718 Cayman и Boxster беше прекратено през октомври миналата година, оставяйки празнина, която няма да бъде запълнена до 2027 година, когато тези модели ще се завърнат както с изцяло електрически, така и с възродени бензинови задвижващи системи.

За да стабилизира финансовото състояние на компанията, докато се чака появата на новите модели, главният изпълнителен директор Михаел Лайтерс пренасочва стратегията към агресивно съкращаване на разходите. Въз основа на съкращенията на 3 900 работни места, започнати по времето на бившия шеф Оливер Блуме, Лайтерс наскоро представи пред надзорния съвет бъдещ план за преструктуриране, в който предлага съкращаване на още около 5 000 работни места. Ако планът бъде изпълнен изцяло, това ще доведе до съкращаване на общо около 9 000 работни места, като ще се намали персоналът, който вече е спаднал от 42 615 работници през 2024 година до 41 780 към края на миналата година.

Предложените мерки за икономии включват потенциални намаления на заплатите, макар че в замяна останалият персонал ще получи гаранции за сигурност на работните места, валидни до 2035 година. Голяма част от съкращенията ще засегнат отдела за научноизследователска и развойна дейност в усилие да се рационализира архитектурата на превозните средства и да се намали инженерната сложност. За да компенсира намаления брой на служителите, Porsche разширява техническото си партньорство с Audi с цел съвместно разработване на платформи и споделяне на разходите за разработка.

Въпреки мерките за икономии дългосрочната пътна карта на Porsche за автомобилите остава амбициозна. Наред със завръщането на серията 718 и предстоящия кросоувър с бензинов двигател, инженерите работят усилено по нов триредов флагмански SUV, позициониран над Cayenne, докато високотехнологичен хиперкар, който да поеме щафетата от 918 Spyder, остава под активно обсъждане. Тези усилия за преструктуриране в Porsche обаче се развиват на фона на много по-мащабни промени в персонала в цялата група Volkswagen, където според информациите корпоративното ръководство обмисля удвояване на общите си цели за съкращения до около 100 000 работни места в целия конгломерат.