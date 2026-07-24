Путин разгледа модернизиран самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет

Президентът на Русия Владимир Путин разгледа експериментален образец на модернизирания учебно-боен самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет, в Иркутския авиационен завод на компанията "Яковлев", предаде ТАСС, съобщи БТА.
Путин отбеляза, че Як-130М трябва да изпълнява задачи, възникващи в хода на воденето на бойни действия, включително унищожаване на големи дронове и безпилотни катери на противника.
Според руската държавна отбранителна компания "Ростех" самолетът е получил нова система за прицелване, която му позволява ефективно да поразява тежки безпилотни летателни апарати.
Планира се доставките на модернизирания самолет да започнат в края на 2028 г., каза директорът по производството на Иркутския авиационен завод Виталий Елагин.
Първият прототип на модернизираната машина е извършил първия си полет миналия месец. Първите полети на втория и третия прототип се планира да бъдат изпълнени до края на този месец.
Завършването на пълния цикъл на изпитанията на Як-130М се планира през декември 2028 г., като едновременно с това ще започнат и доставките, включително за износ.
Як-130М е лек фронтови боен самолет, който може да се изпълнява задачи на изтребител, щурмови самолет и да нанася удари, се посочва в информационните материали по повод посещението на Путин в Иркутска област.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #6
22:50 24.07.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
22:51 24.07.2026
3 🤦🤦🤦🤦
22:51 24.07.2026
4 Браво на Украйна
Коментиран от #10
22:53 24.07.2026
5 закучва се
Явно не се планира нито очаква по-ранна победа.
22:53 24.07.2026
6 Да те питам
До коментар #1 от "Варна 3":Във Варна само дебиииили ли живеете?
Коментиран от #9, #12
22:54 24.07.2026
7 Кук
22:56 24.07.2026
8 Овчар
22:56 24.07.2026
9 Лопата Орешник
До коментар #6 от "Да те питам":Тоя е окрайнец бе! Не е варналия!!
22:57 24.07.2026
10 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈
До коментар #4 от "Браво на Украйна":Браво разбира се. Освобождава клета раша от фашисткия им режим за съжаление на цената на близо 3 милиона рашисти отишли в един по добър свят
Коментиран от #13
22:57 24.07.2026
11 РЕАЛИСТ
22:58 24.07.2026
12 ,,,,,,
До коментар #6 от "Да те питам":Гагаузи
22:59 24.07.2026
13 Жана пацуланата 💃
До коментар #10 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":Съгласна съм. И рашистката пропаганда вече не може да излъже и няколко примитивни глупака🤯
23:00 24.07.2026
14 Луганск
САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!
Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!
Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!
Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!
Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!
Това искат да направят и с Иран!
И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!
Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!
НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА Representative! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!
23:00 24.07.2026
15 Хаймърс
23:02 24.07.2026
16 иван костов
Това е нещо фантастично, сподели Р.Дълбоката , с него ще победим Русия!
Коментиран от #18
23:03 24.07.2026
17 Шорт
23:05 24.07.2026
18 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #16 от "иван костов":Ще го накажем.
23:05 24.07.2026
19 Първия полет
23:06 24.07.2026
20 Бог Хадад
23:07 24.07.2026
21 Наше момче
23:08 24.07.2026