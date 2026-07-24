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Путин разгледа модернизиран самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет
  Тема: Украйна

Путин разгледа модернизиран самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет

24 Юли, 2026 22:48 547 21

  • владимир путин-
  • як-130м-
  • русия-
  • самолет-
  • ростех-
  • яковлев

Планира се доставките на модернизирания самолет да започнат в края на 2028 г.

Путин разгледа модернизиран самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин разгледа експериментален образец на модернизирания учебно-боен самолет Як-130М, който преди месец извърши първия си полет, в Иркутския авиационен завод на компанията "Яковлев", предаде ТАСС, съобщи БТА.

Путин отбеляза, че Як-130М трябва да изпълнява задачи, възникващи в хода на воденето на бойни действия, включително унищожаване на големи дронове и безпилотни катери на противника.

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Според руската държавна отбранителна компания "Ростех" самолетът е получил нова система за прицелване, която му позволява ефективно да поразява тежки безпилотни летателни апарати.

Планира се доставките на модернизирания самолет да започнат в края на 2028 г., каза директорът по производството на Иркутския авиационен завод Виталий Елагин.

Първият прототип на модернизираната машина е извършил първия си полет миналия месец. Първите полети на втория и третия прототип се планира да бъдат изпълнени до края на този месец.

Завършването на пълния цикъл на изпитанията на Як-130М се планира през декември 2028 г., като едновременно с това ще започнат и доставките, включително за износ.

Як-130М е лек фронтови боен самолет, който може да се изпълнява задачи на изтребител, щурмови самолет и да нанася удари, се посочва в информационните материали по повод посещението на Путин в Иркутска област.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    7 9 Отговор
    И това също не става за бой срещу велика Украйна.

    Коментиран от #6

    22:50 24.07.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 6 Отговор
    Як-НЕяк

    22:51 24.07.2026

  • 3 🤦🤦🤦🤦

    4 4 Отговор
    ПИЙТЕ ГИ ТИЯ ХАПЧЕТА БЕ ХОРА

    22:51 24.07.2026

  • 4 Браво на Украйна

    7 8 Отговор
    Унижи и разпадна фашистка раша която е на колене и изби трудоспособното й население

    Коментиран от #10

    22:53 24.07.2026

  • 5 закучва се

    6 4 Отговор
    """""пълния цикъл на изпитанията на Як-130М се планира през декември 2028"""""""
    Явно не се планира нито очаква по-ранна победа.

    22:53 24.07.2026

  • 6 Да те питам

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Във Варна само дебиииили ли живеете?

    Коментиран от #9, #12

    22:54 24.07.2026

  • 7 Кук

    3 4 Отговор
    Тия още правят трошки от миналия век.

    22:56 24.07.2026

  • 8 Овчар

    3 3 Отговор
    Нещо ми намирисва на атака от въздуха но вече не със дронове...! На там е тръгнало.. Едните имат 1600 бойни единици във въздуха другите 130..!

    22:56 24.07.2026

  • 9 Лопата Орешник

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Да те питам":

    Тоя е окрайнец бе! Не е варналия!!

    22:57 24.07.2026

  • 10 Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Браво на Украйна":

    Браво разбира се. Освобождава клета раша от фашисткия им режим за съжаление на цената на близо 3 милиона рашисти отишли в един по добър свят

    Коментиран от #13

    22:57 24.07.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    2 2 Отговор
    И ние модернизираме. Учените на Бранда разработили чушкопек за 3 чушки, подобрен модел на предишния за 2 чушки. Ще го представят на есенния технически панаир в Пловдив. Ядец, от тази година няма и такъв панаир.

    22:58 24.07.2026

  • 12 ,,,,,,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да те питам":

    Гагаузи

    22:59 24.07.2026

  • 13 Жана пацуланата 💃

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Джо пaaааацyyуулaaa👋💯👈":

    Съгласна съм. И рашистката пропаганда вече не може да излъже и няколко примитивни глупака🤯

    23:00 24.07.2026

  • 14 Луганск

    2 2 Отговор
    Як-130М

    САЩ и англосаксонците ги чака смърт!!

    Нация от убийци, грабители и лъжци - американската, англосаксонската и еврейската - подлежи на унищожение! Те и фашистите са едно и също!

    Живеещи за сметка на унищожението на милиони хора и десетки държави! Вие, България и целият Европейски съюз, сте роби на тази шепа западни елити!

    Сега те са се събрали да разпространяват своето атомно оръжие! Дадоха разрешение за производство на ядрени оръжия на Германия и Саудитска Арабия, а на Финландия - заповед за разполагане на атомни ракети, точно както и на своя роб България за разполагане на натовски войски и оръжия!

    Завладяната и разграбена току-що Венецуела ще продължи да вегетира при тях като роб!

    Това искат да направят и с Иран!

    И само Русия намери сили да се противопостави на тези западни фашистки англосаксонски свине! Русия се противопоставя на всички тези 60 западни страни и техните роби!

    Западният малък англосаксонски и еврейски свят за пореден път нападна Русия, използвайки цялото си въоръжение, специалисти и бившата, окупирана от тях Украйна, като таран! Това не е ново! Така беше и с вашите Карл XII, Наполеон и Хитлер!

    НО ТОЗИ ПЪТ РУСИЯ ПОБЕЖДАВА ВСИЧКИ ТЕЗИ ЗАПАДНИ ФАШИСТИ, НА ТЯХНАТА ЛЪЖА ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ВЯРВА! СМЪРТ ЗА Representative! РУСИЯ ЩЕ НАПРАВИ ЦЕЛИЯ СВЯТ СВОБОДЕН, ЩЕ ОСВОБОДИ ВСИЧКИ РОБИ!!

    23:00 24.07.2026

  • 15 Хаймърс

    2 1 Отговор
    Чакаме.

    23:02 24.07.2026

  • 16 иван костов

    1 0 Отговор
    А пък съюзниците от НАТО разгледаха новият модел фалоимитатор, за който се твърди, че е минал изпитания в средите на бг жълтопаветна гнус! Отличните показатели-дълбоко проникване, дълготрайна батерия (китайска от Тему), устойчив милитъри цвят, това е всичко от което се нуждаят воините от НАТО!
    Това е нещо фантастично, сподели Р.Дълбоката , с него ще победим Русия!

    Коментиран от #18

    23:03 24.07.2026

  • 17 Шорт

    1 0 Отговор
    Руснаците нямат бензин нафта интернет яйца брашно олио лопати външни тоалетни. Какви самолети. Какви космически совалки.какви 5 лева?

    23:05 24.07.2026

  • 18 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "иван костов":

    Ще го накажем.

    23:05 24.07.2026

  • 19 Първия полет

    1 0 Отговор
    ако въобще го е извършил е минал да речем успешно, но втори не трябва да прави, защото тези кутии падат след две-три хиляди километра пробег.

    23:06 24.07.2026

  • 20 Бог Хадад

    0 0 Отговор
    Ако губят по 5-6000 на седмица или месеиц или година е малко но ако са 30 милиона за 1 час тогава боже би малко ще си помисля дали Русия губи войната, най вероятно си остава същото Русия печели а целия Запад не само Украйна губат тотално на фронта в Украйна

    23:07 24.07.2026

  • 21 Наше момче

    1 0 Отговор
    Много скоро руснаците ще покажат на запада че дрона е едно нищо и що е то истинска авиация

    23:08 24.07.2026

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