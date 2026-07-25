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Президентските избори ще са между 25 октомври и 22 ноември

Президентските избори ще са между 25 октомври и 22 ноември

25 Юли, 2026 20:22, обновена 25 Юли, 2026 20:27 551 18

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  • дати

Какви са законните рамки за гласуване на есенния вот

Президентските избори ще са между 25 октомври и 22 ноември - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Редовните избори за президент и вицепрезидент на Република България са заложени в конституционните и законови рамки на есента на 2026 година.

Тъй като официалният край на мандата на настоящия президент на страната е на 22 януари 2027 г., изчисленията на експертите показват, че законовият прозорец за вота обхваща периода от края на месец октомври до края на месец ноември.

Първа възможна дата е 25 октомври 2026 г. – съвпадаща с преминаването към зимно часово време, като евентуален втори тур би се провел на 1 ноември.

Краен времеви хоризонт: Периодът продължава през целия ноември, като крайният праг за провеждане на евентуален балотаж или първи тур се затваря на 22 ноември.

Политическите сили у нас вече обмислят своите стратегии и евентуални кандидатури за предстоящия вот, въпреки че окончателното решение за точната неделя ще бъде взето с официално решение на Народното събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    15 0 Отговор
    И балъци за милиони да ходят на избори.

    Коментиран от #13

    20:32 25.07.2026

  • 2 смех

    3 13 Отговор
    До тогава Диктатора, да се свети името му, ще забрани изборите, като отпаднала необходимост.

    20:37 25.07.2026

  • 3 Анонимен

    5 14 Отговор
    Със счупените мадуровки наложени ни от червените другари Йотова вече е избрана и радевото цик истински завладяна е сега държавата ни

    Коментиран от #4, #10

    20:38 25.07.2026

  • 4 дреме ми

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Всяко поколение само си носи Кръста. Да се оправят.

    20:39 25.07.2026

  • 5 Голям Праз !

    14 1 Отговор
    Първо Намерете Достойни Кандидатури !

    И После ми Говорете За Избори !

    С Този Талаш !

    Нещо Не Става !

    Коментиран от #11

    20:40 25.07.2026

  • 6 Без име

    5 0 Отговор
    Сигурно вече са нагласили машинките за йотова.

    20:41 25.07.2026

  • 7 предложение

    2 4 Отговор
    Делян Добрев Президент!!!

    Коментиран от #15

    20:41 25.07.2026

  • 8 Законните Рачмки Са !

    2 1 Отговор
    Беззаконието Тук !

    20:43 25.07.2026

  • 9 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Нашият кандидат е Росен Миленов.

    20:43 25.07.2026

  • 10 Твоята държава

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    е в Анадола, анонимни домузoлюбецо;-/...

    20:46 25.07.2026

  • 11 нидейте гласува

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Голям Праз !":

    Машините си знаят резултата.

    20:50 25.07.2026

  • 12 Начо

    1 0 Отговор
    да живей капиталистическия комунизъм и цялата комунистическа върхушка пребоядисана във всички цветове . Обединиха се едната бригада за да вземе властта и парите от другата партизанска бригада ,но за сега само до делене на краденото са я докарали. Но нацвъка ли една гугутка /женски род / България ,цялата власт отива само в едната бригада и това е. Да живее тогава Нашата олигархия , а от Вашата ще видим и там дали може да заградим нещичко. Народа ли - който остане рахат ще страда в разкош от мизерия както винаги щом не е от нашите . Това го умеем вече 82 години.

    20:55 25.07.2026

  • 13 ТАКА КАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    МИЛИОНИТЕ ЩЕ РЕШАТ КОЙ ЩЕ БЪДЕ!

    20:57 25.07.2026

  • 14 Хайде, всичко

    3 1 Отговор
    Оправихме в държавицата ни и вече започвате да занимавате народа с президенстките избори и институция, която освен да троши милиони народна пара, да се разхожда и изнася речи реално нищо друго не прави!Който и да стане все ми е тая още повече че бившата журналистка, членка на БСП и дългогодишна евродепутатка Йотова се самопредложи, но веднага се застрахова че няма да я издигне партия!!!С две думи чиста като сълза!!!!!

    21:04 25.07.2026

  • 15 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "предложение":

    Дезертьорите нямат шанс.

    21:07 25.07.2026

  • 16 Аз пък искам

    0 0 Отговор
    Белобрадова за президент

    21:26 25.07.2026

  • 17 Аз пък искам

    0 0 Отговор
    Тръмп за президент на България

    21:28 25.07.2026

  • 18 Ироничен

    0 0 Отговор
    На тези избори съм гъбар. За Йотова няма да гласувам, опоцицията се е омазала във взаимни обвинения. Мерси.

    21:34 25.07.2026

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