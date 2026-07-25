Президентските избори ще са между 25 октомври и 22 ноември

Редовните избори за президент и вицепрезидент на Република България са заложени в конституционните и законови рамки на есента на 2026 година.
Тъй като официалният край на мандата на настоящия президент на страната е на 22 януари 2027 г., изчисленията на експертите показват, че законовият прозорец за вота обхваща периода от края на месец октомври до края на месец ноември.
Първа възможна дата е 25 октомври 2026 г. – съвпадаща с преминаването към зимно часово време, като евентуален втори тур би се провел на 1 ноември.
Краен времеви хоризонт: Периодът продължава през целия ноември, като крайният праг за провеждане на евентуален балотаж или първи тур се затваря на 22 ноември.
Политическите сили у нас вече обмислят своите стратегии и евентуални кандидатури за предстоящия вот, въпреки че окончателното решение за точната неделя ще бъде взето с официално решение на Народното събрание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
Коментиран от #13
20:32 25.07.2026
2 смех
20:37 25.07.2026
3 Анонимен
Коментиран от #4, #10
20:38 25.07.2026
4 дреме ми
До коментар #3 от "Анонимен":Всяко поколение само си носи Кръста. Да се оправят.
20:39 25.07.2026
5 Голям Праз !
И После ми Говорете За Избори !
С Този Талаш !
Нещо Не Става !
Коментиран от #11
20:40 25.07.2026
6 Без име
20:41 25.07.2026
7 предложение
Коментиран от #15
20:41 25.07.2026
8 Законните Рачмки Са !
20:43 25.07.2026
9 Последния Софиянец
20:43 25.07.2026
10 Твоята държава
До коментар #3 от "Анонимен":е в Анадола, анонимни домузoлюбецо;-/...
20:46 25.07.2026
11 нидейте гласува
До коментар #5 от "Голям Праз !":Машините си знаят резултата.
20:50 25.07.2026
12 Начо
20:55 25.07.2026
13 ТАКА КАЗВА КОНСТИТУЦИЯТА
До коментар #1 от "ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ":МИЛИОНИТЕ ЩЕ РЕШАТ КОЙ ЩЕ БЪДЕ!
20:57 25.07.2026
14 Хайде, всичко
21:04 25.07.2026
15 хе хе
До коментар #7 от "предложение":Дезертьорите нямат шанс.
21:07 25.07.2026
16 Аз пък искам
21:26 25.07.2026
17 Аз пък искам
21:28 25.07.2026
18 Ироничен
21:34 25.07.2026