Президентските избори ще са между 25 октомври и 22 ноември

Редовните избори за президент и вицепрезидент на Република България са заложени в конституционните и законови рамки на есента на 2026 година.

Тъй като официалният край на мандата на настоящия президент на страната е на 22 януари 2027 г., изчисленията на експертите показват, че законовият прозорец за вота обхваща периода от края на месец октомври до края на месец ноември.

Първа възможна дата е 25 октомври 2026 г. – съвпадаща с преминаването към зимно часово време, като евентуален втори тур би се провел на 1 ноември.

Краен времеви хоризонт: Периодът продължава през целия ноември, като крайният праг за провеждане на евентуален балотаж или първи тур се затваря на 22 ноември.

Политическите сили у нас вече обмислят своите стратегии и евентуални кандидатури за предстоящия вот, въпреки че окончателното решение за точната неделя ще бъде взето с официално решение на Народното събрание.