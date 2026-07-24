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Мария Захарова към Доналд Тръмп: Обеща да сложиш край на войната в Украйна за 24 часа повече от 80 пъти
  Тема: Украйна

Мария Захарова към Доналд Тръмп: Обеща да сложиш край на войната в Украйна за 24 часа повече от 80 пъти

24 Юли, 2026 09:46 2 456 220

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • крим

Ден по-рано Лавров заяви, че Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон не се е отказал от предложенията, направени по време на преговорите в Аляска

Мария Захарова към Доналд Тръмп: Обеща да сложиш край на войната в Украйна за 24 часа повече от 80 пъти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещавал да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти и е похвалил срещата на върха в Анкъридж, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, отговаряйки на въпрос на журналист след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, каза: "Мислите ли, че решихме войната в Украйна за 30 минути? Не става така", написа тя в Telegram. Никой не мисли така. Но всички помнят как президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти, а след това похвали срещата на върха в Анкъридж", каза тя.

Още новини от Украйна

Лавров и Рубио проведоха среща в Манила, която продължи малко повече от 30 минути.

Основна тема на срещата е било уреждането на конфликта в Украйна. Ден по-рано Лавров заяви, че Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон не се е отказал от предложенията, направени по време на преговорите в Аляска.

Според дипломатически източник именно американската страна е предложила провеждането на срещата между двамата първи дипломати.

Лавров е запознал Рубио с това, което Москва определя като "реалното положение на линията на бойния контакт" в Украйна. Според руската страна министърът е подчертал и "недопустимостта на по-нататъшното напомпване на Украйна с оръжия", както и е разкритикувал "дестабилизиращата политика на европейските държави".

Рубио заяви, че разговорът с Лавров е бил "добър и откровен", но отказа да разкрие конкретни подробности от обсъжданото. Той подчерта, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че Съединените щати остават готови да изиграят "конструктивна роля" за прекратяване на войната в Украйна, ако се появи такава възможност, и че това послание е било предадено на руската страна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 31 Отговор
    В 18 часа протест пред авиобаза Безмер.

    Коментиран от #56, #63, #145

    09:46 24.07.2026

  • 2 Наблюдател

    43 16 Отговор
    Американският преговарящ Марко Рубио, след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, заяви, че споразуменията, обсъждани в Анкъридж, не са подходящи за Украйна и, най-вероятно, няма да ѝ паснат, затова са нужни нови идеи за разрешаване на конфликта...

    След това той предложи да се търсят нови компромиси.........

    Ето английски-руски речник за контекстуален превод на речите на Рубио:

    1) Компромис – капитулацията на Русия
    2) Нови идеи за разрешаване на конфликта – нови начини за заблуда на доверчивото политическо ръководство на Руската федерация
    3) Готовността на САЩ да съдействат в преговорния процес – намерението на САЩ да продължат да нанасят удари дълбоко в руска територия с всички оръжия, налични за НАТО.

    Коментиран от #55, #90

    09:46 24.07.2026

  • 3 Баце ЕООД

    16 17 Отговор
    Еми, земи тва посолство в Ирак... Казах ли, че набиват канчето на Маркото? Казах, ае ся дедовия за джендърите

    Коментиран от #65

    09:48 24.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 18 Отговор
    ти що не я сложиш?говори с гнома там ,или не му знаеш бункера

    Коментиран от #60

    09:49 24.07.2026

  • 5 АХАХАХХА

    23 30 Отговор
    Милиционерите са на колене и молят неистово САЩ да спре

    Коментиран от #73

    09:49 24.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мелания

    26 5 Отговор
    А на мен ми обеща да ме докара до края, повече от 8000 пъти!

    09:51 24.07.2026

  • 8 ФАКТ

    16 30 Отговор
    Добре, че са САЩ да смажат недъгавите и неможещи милиционери.

    09:51 24.07.2026

  • 9 дргрдт

    37 18 Отговор
    Ами те американците раздаваха курабийки на майдана за 5 милиарда долара. Те запалиха войната в Украйна. Те назначиха надрусаната маймуна Зеленски и бандата му бандера фашисти. Те продадоха оръжие за милиарди долари. Те искат война от която да печелят пари. Какво неясно има??? Слава на Господ Иисус Христос и последния глупак разбра че само лъжат. Едно говорят а друго вършат. Лъжци. Само глупак може да се хване на лъжите на америка.

    Коментиран от #11, #27, #39

    09:52 24.07.2026

  • 10 Маша

    18 15 Отговор
    Е Велика !!!

    Коментиран от #20

    09:53 24.07.2026

  • 11 Путин многоходовия

    16 17 Отговор

    До коментар #9 от "дргрдт":

    А на нас ни казаха да се евг и да се правим пред гладните копейки на "многоходови".

    09:53 24.07.2026

  • 12 Окраина

    11 13 Отговор
    Пак статия от Окраина

    Въртят , сучат , ама все едно
    Тръмп му каза на Путин- Действай , както трябва.
    Аз им обещах Пейтриън , които ще изработят след пет години
    Давай, подруг

    09:54 24.07.2026

  • 13 реви маша

    21 20 Отговор
    Путин обеща демилитаризация на Украйна, а днес украинците поразяват безжалостно цели в дълбочината на Русия.

    Коментиран от #76

    09:54 24.07.2026

  • 14 Пляс пляс

    18 8 Отговор
    Пусин е най-хубавото, което може да се случи на Русия и населението й.

    Коментиран от #133

    09:54 24.07.2026

  • 15 В Киев за три дни

    19 18 Отговор
    То и тя обеща да спре да пие, ама нещо не се получава!

    09:54 24.07.2026

  • 16 смях

    19 16 Отговор
    Каква велика сила е Русийката, щом чака някой друг да й свърши работата?
    Пак ги излъгали, горките...

    Коментиран от #26

    09:55 24.07.2026

  • 17 смях

    16 11 Отговор
    Путин върна СССР - след дефицита на горива, следва и дефицит на стоки поради украинските удари по големи складови бази.

    09:56 24.07.2026

  • 18 САЩ правят циркове

    23 17 Отговор
    Тази война я създаде САЩ и няма да я спре, докато в Украйна има кой да пращат да загива, а Европа да плаща сметката и САЩ да си тъпче гушата. Това е реалността! Русия продължава коректно да предупреждава САЩ за ескалацията даващи все по мощни оръжия, но САЩ прави бизнес! За тях държава, народ и живот, няма значение! Важното е да има кой да обират!

    Коментиран от #94

    09:56 24.07.2026

  • 19 зИленски

    17 13 Отговор
    ЕДНО Е РЕШЕНИЕТО
    ЖАЛКО,ЧЕ ПУТИН НЕ Е ЛУД,КАКТО ВСИЧКИ РУСОФОБИ НИ ЛЪЖАТ

    Коментиран от #21

    09:57 24.07.2026

  • 20 Гресирана ватенка

    13 12 Отговор

    До коментар #10 от "Маша":

    И дядо ми харесва Маша.Вика,че би я опънал без грес😁

    Коментиран от #29

    09:58 24.07.2026

  • 21 За кво квичиш?

    6 8 Отговор

    До коментар #19 от "зИленски":

    За пари ли?

    09:58 24.07.2026

  • 22 2222

    16 14 Отговор
    Войната продължава до пълна и безусловна капитулация на Русия.
    Този път Запада ще стигне до край!

    Коментиран от #37

    09:59 24.07.2026

  • 23 реалистъ

    16 12 Отговор
    През септември Путин прави нова мобилизация и още два милиона рашки ще загинат.
    А през октомври Фламинго-то е готово да нанася удари по Москва.

    Руската мъка край няма.

    10:00 24.07.2026

  • 24 Маша Захарова, говорител МИД

    14 9 Отговор
    Извинявам се.
    Критична възраст, месечен, нет бензина, интернет, ни фигa. Иде ми се гръмна и най-вече Плешивата Движуха го иии6а в двужухата разпрана 👴👈

    10:00 24.07.2026

  • 25 МАРА НАГЛА

    16 12 Отговор
    наглите руски Агресори са безсрамни!

    10:00 24.07.2026

  • 26 гяседв

    19 12 Отговор

    До коментар #16 от "смях":

    Нищо не чака Русия. Нищо. Даже хич не чака. Вече и корабите дето носеха "зърно" и тях подкараха с ритници. Марко бързо поиска среща че взе да им идва в милиарди загубата. Не могат да крадат зърното на Украйна. А до нова година на бандера фашистите ще им остане да светят със свещи и да топят сняг за да имат вода. Всеки ден е все по лош за бандера фашистите. Все са на минус предприятия. Така че хич не чака Русия, връща ги в камената ера, и то успешно.

    Коментиран от #40, #53

    10:00 24.07.2026

  • 27 Пико4,

    14 7 Отговор

    До коментар #9 от "дргрдт":

    Захарова що не отиде да раздава кифлички?

    Коментиран от #45

    10:00 24.07.2026

  • 28 !!!?

    20 9 Отговор
    Кремълската фашистка хунта се моли на Тръмп да спре варварската война на Путлер в Украйна !!!?

    Коментиран от #51

    10:00 24.07.2026

  • 29 Дядо ти,ли...?!

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "Гресирана ватенка":

    Та на него не му става,ве...

    Коментиран от #48

    10:02 24.07.2026

  • 30 СВОтчик

    14 12 Отговор
    Русия е обещала, и не само обещала, а подписала договор, че гарантира сигурността и териториалната цялост на Украйна, в замяна на това украинците да предадат ядрените си оръжия.
    След като Русия наруши този договор, Украйна има пълното право да придобие отново ядрено оръжие и да го използва както намери за добре

    Коментиран от #43, #57, #61

    10:02 24.07.2026

  • 31 САЩ

    9 11 Отговор
    За да се постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна, на преговорите трябва да бъдат предложени „нови идеи“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио след среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините. Той отбеляза, че предложенията, направени досега, „не бяха приемливи за Украйна тогава и не мисля, че ще бъдат приемливи за нея сега - всъщност вероятно ще бъдат дори още по-малко приемливи за Украйна". Сергей Лавров чакаше с нетърпение срещата с Рубио днес, но тя е продължила едва около 30 минути с много неприятен за Русия резултат.

    10:02 24.07.2026

  • 32 12...34

    15 7 Отговор
    Ми махнете се от Украйна и те няма да ви бият.Тъкмоняма да има жертви повече,колко е елементарно.

    10:02 24.07.2026

  • 33 Хахахаха

    15 8 Отговор
    Копейки, рашите какво се разквичаха последно време! Квиик квииик всеки ден. Войната може да я спре тупин още днес, защото той я започна. Елементарно е. Той така или иначе вече я изгуби.

    10:03 24.07.2026

  • 34 Ехеее

    16 9 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🥃🐑😂

    10:03 24.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шкембе Войвода

    12 7 Отговор
    Най-големият склад на Wildberries в Санкт Петербург изгоря напълно.🍾
    Общо два склада на Wildberries и склад на Ozon изгоряха в Русия след нощна атака с дрон
    Заводът „Авиатек“, който произвежда компоненти за руски ракети и системи за противовъздушна отбрана, също беше ударен.

    10:04 24.07.2026

  • 37 да разбираме

    6 10 Отговор

    До коментар #22 от "2222":

    че запада щемсе самоубие така ли? понеже се опитва а ти прогнозираш че ще успее ами то тръмп иска да убие европа и за това лъже постоянно надрусания палячо че ще му помага и бута европа в пропастта

    Коментиран от #46

    10:04 24.07.2026

  • 38 Верно , че обеща,

    12 4 Отговор
    ама Захарчето не е сила в математиката. Само 20 пъти го обеща.
    Аз друго не разбирам: защо, след като рашките сами могат да си спрат войната, разчитат някой външен да им я спира.

    10:04 24.07.2026

  • 39 Гресирана ватенка

    12 8 Отговор

    До коментар #9 от "дргрдт":

    "...те запалиха..."

    Американците подпалиха само на макккя ти вуната мириззззлифффка руска.....😄😄😄

    Еййй аман от комунде оправдания и все друг виновен. А вий руснаците винаги нипричем, паднали от Марс, така ли ?

    10:04 24.07.2026

  • 40 ПРАВ СИ...!

    7 7 Отговор

    До коментар #26 от "гяседв":

    Но в нашите медии(особено тук...),тази тема е тема - ,,табу"...!

    10:04 24.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 лъжи лъжи и пак лъжи

    8 10 Отговор
    че това е нещо съвсем нормално за сащ

    10:04 24.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Зеленски

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пико4,":

    Защото ще я изнасилят

    10:05 24.07.2026

  • 46 Не си падаш по четенето с разбиране

    5 4 Отговор

    До коментар #37 от "да разбираме":

    Не се напъвай.

    10:05 24.07.2026

  • 47 Цеко

    13 6 Отговор
    Захарова е наг ла руска сво лОч! Иначе добре знае каква миз ерница е и каква жа лка картинка е соц мАсква...Тръм пиньо ще и хакне еди много бърз лакът в зъбаците!

    10:05 24.07.2026

  • 48 хаха🤣

    12 7 Отговор

    До коментар #29 от "Дядо ти,ли...?!":

    дядо Вовчик е същата работа, амортизиран е отвсякъде🤣

    Коментиран от #77

    10:06 24.07.2026

  • 49 Швейк

    14 6 Отговор
    На Маша са й думнали кашона с водка в Уайлдбериес и затова е толкова нервна!

    10:06 24.07.2026

  • 50 Морски

    11 7 Отговор
    Може, но след като се изнесете от Украйна!

    10:06 24.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 чичо Кольо

    12 6 Отговор
    Руските псета стават все по-смешни и страхливи.

    10:07 24.07.2026

  • 53 Колко Нови години минаха,

    6 6 Отговор

    До коментар #26 от "гяседв":

    пък нито един фейк не ти се сбъдна.
    Смени си врачката. И дилъра.

    Коментиран от #69

    10:07 24.07.2026

  • 54 Нямат край

    13 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    10:07 24.07.2026

  • 55 Типично

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Те, и русите не вярваха на янките, но все пак спазваха благоприличие..

    10:07 24.07.2026

  • 56 Вълк

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ха ха русофили срещу русороби избийте се

    Коментиран от #70

    10:08 24.07.2026

  • 57 Пак глу.... с глупави опорки

    6 11 Отговор

    До коментар #30 от "СВОтчик":

    Украйна никога не е имало ЯО. Тролите и си продавате бъдещето.

    Коментиран от #64, #85

    10:08 24.07.2026

  • 58 Факт

    9 6 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на САЩ и Тръмп и да се моли за помощ и преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    Коментиран от #67

    10:08 24.07.2026

  • 59 Голем смех

    5 2 Отговор
    Той ся дЕдо Тръмп има други приоритети :) хахахахахахахаха

    Коментиран от #87

    10:09 24.07.2026

  • 60 горкото

    5 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    очакваш Захарова да ти отговори ли?

    10:09 24.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 немьiтая

    6 1 Отговор
    опять zavoняла

    10:11 24.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Не троли така жално от бунището

    6 4 Отговор

    До коментар #57 от "Пак глу.... с глупави опорки":

    А кажи браво на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт.

    Коментиран от #68

    10:12 24.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Слабо Папагале!

    2 5 Отговор

    До коментар #58 от "Факт":

    До сега само 1000 пъти си го копи/пействал!
    Трябва още!
    Старай се повече,за да заслужиш Тролена Баничка от посолството...😝🤣😂👍!

    10:14 24.07.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 дяоало

    3 6 Отговор

    До коментар #53 от "Колко Нови години минаха,":

    така пишеш защото не си в бандера фашистка Украина. Там не мислят като теб. Искат да избягат но и това вече не могат, а такива като теб ги ловят като на сафари и ги пращат да ги направят на тор. Ти защо пишеш тук ами не отидеш да се биеш срещу Русия??? Тъкмо ще се отървем от един ненужен паразит. Отиваи да те сложат и теб в черен чувал и да не ни пишеш колко се биеш с руснаците ама от дивана.

    10:14 24.07.2026

  • 70 Мухахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Вълк":

    .....ухай го

    10:15 24.07.2026

  • 71 малко истински факти

    6 2 Отговор
    А кой ли слуша вече , какво била надрънкала некваблядная.

    10:15 24.07.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 666

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "АХАХАХХА":

    С мега пр 0 ст таксиджия начело на държава-бензиностанция - толкова.

    Коментиран от #80

    10:15 24.07.2026

  • 74 Артилерист

    1 6 Отговор
    И тук ще повторя, че най-точна характеристика на американската "почтеност" относно поети ангажименти и спазване на приети правила и дадени обещания е казаното в прав текст от Тръмп, че тези неща са за СЛАБАЦИ...

    Коментиран от #92

    10:16 24.07.2026

  • 75 тихо

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "маце":

    питкооооооу, знаеш кое да смучеш

    10:17 24.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ЯСНО!

    1 4 Отговор

    До коментар #48 от "хаха🤣":

    Щом така добре си запознат и то в детайли,с...,,интимните способности на Дядо Вовчик",значи редовно му го... лиг@ви6...😂🤣👍👏!

    10:17 24.07.2026

  • 78 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    6 9 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    Коментиран от #107

    10:19 24.07.2026

  • 79 Бандерите

    6 3 Отговор
    Вият на умрело голем бой ядът

    10:20 24.07.2026

  • 80 777

    2 4 Отговор

    До коментар #73 от "666":

    С мега пр 0 ст Клоун начело на Бусофицирана държава - толкова...!

    Коментиран от #186

    10:20 24.07.2026

  • 81 Вовоеб

    6 2 Отговор
    Че и на Ти му говори, явно му го е лапала

    Коментиран от #100

    10:21 24.07.2026

  • 82 нннн

    1 3 Отговор
    Тръмп не се е подписвал, че ще прекрати войната в Украйна за 24 часа. Само го е казал публично около 80 пъти, но без подпис.

    10:22 24.07.2026

  • 83 саоявсе

    2 5 Отговор

    До коментар #66 от "Цеко":

    Най добре е сам да се удариш през проостата кратуна. Само прочети каква глупост си написал. Сам трябва да приключиш с тая драма в кратуната ти. Орешника бил излагация??? Те за разлика от теб Всички на Запад имат малко мозък и знаят какво значи това. Знаят че е добре да викат ама е добре и да внимават да не изядат боя. Само тък в България има такива като теб оригинал жълтопаветен глупак, дето на Орешник вика че е нищо. Само гледаи Иран какво прави с базите на америка и умножи по 2 най малко за силата на Русия. И за разлика от теб в америка го знаят и внимават какво говорят. И капитан америка няма да ти помогне в случая. Глупак.

    10:22 24.07.2026

  • 84 Кресливите

    4 6 Отговор
    Аде на фронта кво чакате зеллю има нужда от вас

    Коментиран от #93

    10:22 24.07.2026

  • 85 Хахахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Пак глу.... с глупави опорки":

    В Украйна се правеха ядрените ракети Воевода, които пазеха СССР. Във фабриката в Днепропетровск. Дали са нямали, как мислиш?

    Коментиран от #86

    10:23 24.07.2026

  • 86 Аха

    2 7 Отговор

    До коментар #85 от "Хахахаха":

    Само, че държава Украйна нямаше. Ама дреме ти. То за тролене не трябва интелект! 😄

    Коментиран от #147

    10:25 24.07.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 То, вие уж искахте

    5 0 Отговор
    Мирно решение, явно не искате, всякакви миротворци претърояват крах срешу сатрапа путин

    10:27 24.07.2026

  • 89 Раша винаги е измаменото камилче

    6 1 Отговор
    САЩ прави като Китай: всичко обещава, нищо не дава.
    Но когато настъпи пак настъпи голодоморът, САЩ ще и изпрати за втори път помощи, Дзинпин не. Роби не се хранят, те се ползват.

    10:28 24.07.2026

  • 90 Европеец

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Коментарът ти е интересен ..... А това казано от Захарова е жалко, ако си мислят, че Тръмп е заинтересован да спре войната..... Войната ще спре когато либералния Путин започне да води войната по консервативно, но и това няма да бъде достатъчно да изпълни целите и задачите, които постави на 24 февруари 22 година.... Въобще спомням си думите на генерал Лебед в конфликта в Приднесровието-Ако още един снаряд мине през ен Лестър ще я обядвам в Кишинев и ще вечерям в Букурещ....та без ясна артикулация на Русия за разузнавателната информация от страна на САЩ и въоръжението от страна на Европейския русофобски съюз няма как запада да се осъзнае-Какво става въпроса Путин кога ще направи това, ако въобще го направи....

    Коментиран от #95, #111

    10:28 24.07.2026

  • 91 Пере

    4 8 Отговор
    Искам да видя нотариален акт за закупен 1 м2 земя на американец от индианец.
    Искам да ми покажете един щат който е под автономно управление на индианци.

    Коментиран от #96, #105, #114

    10:28 24.07.2026

  • 92 Ол1гофрен,

    8 1 Отговор

    До коментар #74 от "Артилерист":

    Я попитай чеченците за руската почтеност.

    Коментиран от #98, #138

    10:28 24.07.2026

  • 93 Защо?

    4 2 Отговор

    До коментар #84 от "Кресливите":

    И сами се справят отлично.
    Виж, Путин има нужда от теб. Яко го е закъсал.

    10:29 24.07.2026

  • 94 Мусорчик

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "САЩ правят циркове":

    Стига с тия руски опорки. Украинците не искат в РФ, искат да са европейци. Русия иска да граби земи, както винаги. Това е.

    Коментиран от #101

    10:30 24.07.2026

  • 95 Европеец

    2 5 Отговор

    До коментар #90 от "Европеец":

    Имах предвид Днестър, но телефона си пише каквото си иска....

    Коментиран от #99, #118

    10:31 24.07.2026

  • 96 От какъв зор

    4 3 Отговор

    До коментар #91 от "Пере":

    някой ще се отчита на незначителна копейка.
    Сега е 21 век. Не живей в далечното минало.

    Коментиран от #102

    10:31 24.07.2026

  • 97 Дзак

    0 3 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    10:31 24.07.2026

  • 98 Русия

    1 4 Отговор

    До коментар #92 от "Ол1гофрен,":

    Ги построи изцяло.
    Доволни са чеченците.
    Има много коментари в световната преса.

    10:32 24.07.2026

  • 99 На кого му пука

    6 0 Отговор

    До коментар #95 от "Европеец":

    от фейковете ти.

    Коментиран от #116

    10:32 24.07.2026

  • 100 чичо Кольо

    5 0 Отговор

    До коментар #81 от "Вовоеб":

    Еваларката.Рускините са голями простачки.

    Коментиран от #103

    10:32 24.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Ха ХаХа

    4 4 Отговор

    До коментар #96 от "От какъв зор":

    Европомакът рязан се засегна.

    Коментиран от #108

    10:33 24.07.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Хайо

    3 0 Отговор
    Днес като си бърках в носа, намерих мазут. Братята рашки ми пращат ресурси по море, задето съм им верен до края си.

    Коментиран от #191

    10:34 24.07.2026

  • 105 Дзак

    0 4 Отговор

    До коментар #91 от "Пере":

    Много хора се чудят как да си изперат парите!

    10:35 24.07.2026

  • 106 мер си

    0 4 Отговор
    Той и на Иран го казва, за да им "забие нож в гърба", щом свалят гарда. Войната срещу Русия е заповядана от тези заповядващи на Тръмп.

    10:36 24.07.2026

  • 107 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    Коментиран от #141

    10:36 24.07.2026

  • 108 Не позна

    2 4 Отговор

    До коментар #102 от "Ха ХаХа":

    Смени си боба. Развален е. И не пускай тото. И откажи хазарта.
    Още имаш време да се излекуваш от зависимостите ти.
    Пусна ми да ти плащам социалните помощи.

    10:37 24.07.2026

  • 109 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор
    Но това не пречи на дядо ми да вика,че би я обикрачил😁

    10:38 24.07.2026

  • 110 ВАТАТА

    3 0 Отговор
    ама захарова на Тръмп ли разчита?

    10:38 24.07.2026

  • 111 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #90 от "Европеец":

    И генерала ти Лебед и всичките в Кремъл заедно с новия лаещ пудел Медведев , каква ирония , такъв плъх да се казва Медведев , хахаха , сте пълен въздух под налягане , да го кажа по- меко !! Щял да обядва не знам си къде , ама на сън , също както вие щяхте да сте в Киев за два дни , ама вече 4,5 години само мечти , хахаха !!

    Коментиран от #144

    10:38 24.07.2026

  • 112 Ауууу

    3 0 Отговор
    Той обеща но Моцква не приема ни предава.

    10:39 24.07.2026

  • 113 Майко мила

    3 1 Отговор
    Щом тая Мара е говорител на Русия, смятай, какво представлява Русия.

    10:40 24.07.2026

  • 114 ТИР

    2 3 Отговор

    До коментар #91 от "Пере":

    Какъв нотариален акт .. ?има ли петрол значи е на американците ...

    10:41 24.07.2026

  • 115 Не троли

    2 2 Отговор

    До коментар #101 от "Не бе глупав":

    Кажи браво на Украйна,че унищожи фашизмът залял Русия.Факт!

    Коментиран от #126

    10:41 24.07.2026

  • 116 Европеец

    2 3 Отговор

    До коментар #99 от "На кого му пука":

    Е гледам на теб ти пука.... Въобще знаеш ли какво е фейк.... Не ми отговаряй, Ясен си ми.....

    10:41 24.07.2026

  • 117 Eдин мъж струва

    3 4 Отговор
    толкова,колкото струва думата му!Тръмп лъже,следователно е боклук!

    Коментиран от #123, #129

    10:41 24.07.2026

  • 118 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #95 от "Европеец":

    Недей ползва телефон в кенефа!

    10:41 24.07.2026

  • 119 Колкото Орбан си спази обещанието

    3 1 Отговор
    да спре войната.
    Оказа се най-обикновен екскурзиант, искал свят зависи с народни пари.

    10:42 24.07.2026

  • 120 Тази нощ

    1 4 Отговор
    През нощта руските сили предприеха серия от ответни удари срещу пристанищни съоръжения в Одеска област . Този път по-голямата част от атаките бяха насочени към украинските пристанищни съоръжения на Дунав – пристанищата Вилково и Измаил. Според военни експерти командването на НАТО се е опитало да отклони логистичните потоци в тази посока, увеличавайки т.нар. дунавски трафик. Също през нощта руски ракети „Геран“, този път еднозарядни, но с реактивен двигател , довършиха цели в одеското пристанище, които не бяха успели да поразят предния ден. В Одеса отново избухват пожари, заедно с експлозии, стрелба и звуци от вторични детонации – складове за боеприпаси експлодират.

    Коментиран от #124

    10:42 24.07.2026

  • 121 Ддд

    3 1 Отговор
    Рашистите отново наглеят.
    Искали Тръмп да изпълни обещанието си, но те искат да им подари Украйна.
    А когато Тръмп започваше мандата, разправяше на Зеленски че "нямал карти". Сега май доста карти събра Зеленски, и Рашистан се моли на Тръмп да им подари Украйна.

    10:43 24.07.2026

  • 122 Пламен

    3 0 Отговор
    Остай го чичо Дони, кажи за пета година Киев за три дни
    Що ви трябваше ве иди оти да нападат а Украйна
    Кой сега ще ви спасява от Украйна

    10:44 24.07.2026

  • 123 Хм, какво тогава да си мислим

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Eдин мъж струва":

    за наш Коцко и за Путин. Че са боклуци в космически мащаб ли?

    Коментиран от #128, #131

    10:44 24.07.2026

  • 124 Ддд

    3 0 Отговор

    До коментар #120 от "Тази нощ":

    Складови помещения на Wildberries са поразени и в Санкт Петербург тази нощ. Това съобщават руски и украински канали в "Телеграм" след масирана украинска атака с дронове срещу Петербург и Твер.

    10:45 24.07.2026

  • 125 Цвете

    2 2 Отговор
    ТИ И ДРУГАРИТЕ ТИ СТЕ ИЗПАДНАЛИ В ИСТЕРИЯ.ОТ КЪДЕ НА КЪДЕ ТРЪМП " ТРЯБВА " ДА СЛОЖИ КРАЙ НА НЕЩОТО, ЗА КОЕТО НЯМА ПРЪСТ? ПРАВИЛНО БЕШЕ КАЗАЛ РЕЙГЪН " ВИЕ СТЕ ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО "?! ЕДИНСТВЕНО ДИПЛОМАЦИЯТА С ЕВРОПА ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ НЕЗАБАВНО.

    10:45 24.07.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Украинските въоръжени сили са ужасени

    1 4 Отговор
    Украинските въоръжени сили са ужасени от бомбардировките и атаките на руските въоръжени сили край Харков.
    На Харковския фронт руската авиация извършва безмилостни бомбардировки по позиции на украинските въоръжени сили. През цялата нощ фугасни бомби от системи УМПК бяха хвърляни по опорни пунктове на бойците близо до градовете Купино и Макарово.

    Коментиран от #130

    10:45 24.07.2026

  • 128 Я па тоя!

    3 1 Отговор

    До коментар #123 от "Хм, какво тогава да си мислим":

    Човекът ти говори за мъже.
    Костадинов и Путин определено не са.

    10:46 24.07.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 На кого му пука

    2 1 Отговор

    До коментар #127 от "Украинските въоръжени сили са ужасени":

    от фейка ти.

    10:46 24.07.2026

  • 131 Лъжеца също

    0 1 Отговор

    До коментар #123 от "Хм, какво тогава да си мислим":

    не струва повече от онова в кофата!

    10:46 24.07.2026

  • 132 Клещи

    1 2 Отговор
    Клещи за нацисткия гарнизон в Добропиле
    След като освободиха Белицке, силите на групировката „Център“ обградиха град Добропиле от две страни: южна и източна. Освен това, информацията на руското Министерство на отбраната за контрола над село Анновка предполага, че североизточните покрайнини на града също са под атака на руските сили. Военни експерти говорят за „клещна“ ситуация, в която гарнизонът на украинските въоръжени сили в Добропиле няма да оцелее дълго. Според руското Министерство на отбраната, през последните 24 часа украинските сили в зоната на отговорност на групировката „Център“ са понесли загуби от приблизително 350 бойци, две бронирани машини, 13 предни превозни средства и две артилерийски оръдия с голям калибър.

    10:46 24.07.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Браво на Путин

    0 3 Отговор

    До коментар #129 от "Един мъж струва":

    щом изкара глупака.

    10:47 24.07.2026

  • 135 Наблюдател

    2 2 Отговор
    Краснов си заслужи подигравките на Маша. Накрая може да го привикат на червеното килимче пред Началника в Кремъл.

    10:48 24.07.2026

  • 136 Ддд

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Нали знаеш":

    В Украйна имало фашизъм, но в Русия си слагат знаци на фашисти Z? Винаги "Крадците крещят, дръжте крадеца"!

    Коментиран от #143

    10:48 24.07.2026

  • 137 Първи закон на социалната психология:

    3 1 Отговор

    До коментар #126 от "Нали знаеш":

    хората обвиняват другите в онези недостатъци, които притежават самите те.
    Най-ревниви са изневеряващите.
    Клюкарите мразят другите клюкари. И т.н.

    Коментиран от #151, #184, #187, #197, #210

    10:49 24.07.2026

  • 138 Артилерист

    1 3 Отговор

    До коментар #92 от "Ол1гофрен,":

    Чечнците какво да ги питам, те са част от Руската федерация и заедно със своя ръководител Кадиров и синовете му участват в справедливата Специална военна операция на СТРАНАТА СИ. Ти питай за американската почтеност виетнамците, иракците, иранците, либийците, сирийците, югославяните и поне още 20 пострадали след Втората световна.

    10:49 24.07.2026

  • 139 Със тоа атом де го имате

    3 3 Отговор
    Осрайна трябваше да се изпари още през 2014г

    Коментиран от #154, #157

    10:49 24.07.2026

  • 140 Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁

    1 2 Отговор
    Горещи точки в Запорожка и Херсонска област
    В зоната на отговорност на Днепровската групировка през нощта се разразиха боеве в районите на Степногорск и Приморское в Запорожка област. Врагът предприе няколко контраатаки, които бяха отблъснати. Източници съобщават, че командването на украинските въоръжени сили продължава опитите си да пробие руската отбрана в този район, тъй като това е най-краткият път към магистралата Новорусия, известна като сухопътен коридор към Крим.

    Коментиран от #149, #171

    10:50 24.07.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Твоят шеф не е мой шеф

    2 0 Отговор

    До коментар #133 от "ПУТИН е шефа":

    Свиквай!

    10:50 24.07.2026

  • 143 Тролещият глупак

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Ддд":

    и денонощните ниско интелигентни лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, показват идеално фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Гадно за тролещите, но те го показват идеално. 😄

    10:51 24.07.2026

  • 144 Европеец

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "гост":

    генерал Лебед успя да урегулира конфликтът в приднестровието..... Думите са му факт и съм ги гледал от пресконференцията му,когато каза-аз ще говоря, въпроси няма да задавате.... Въобще после се включи в политиката, за игра се с някакви олигарси, до ден днешен не е ясно за катастрофата на хеликоптера му..... Що се касае за останалата част от коментара ти-Аз съм си в БГ територията, Бил съм няколко пъти на екскурзия в Киев, Русия, Беларус и балтийските тигри..…вземането на Киев за три дни мисля че тръгна от генерал Мили.... В Заключение въобще не си разбрал коментара ми..... Отговарям цяло вежливост, защото смятам, че не си трол...

    Коментиран от #155

    10:51 24.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Наблюдател

    2 2 Отговор
    А иначе планът за мир на дядо Дони беше добър - Русия получава всичко, което поиска от Украйна, а тя пък се задължава да си даде подземните богатства на Америка.

    10:51 24.07.2026

  • 147 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #86 от "Аха":

    То и РФ държава нямаше, ама и на теб не ти дреме.

    Коментиран от #163

    10:51 24.07.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 На кого му пука

    2 1 Отговор

    До коментар #140 от "Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁":

    от фейка ти.

    10:51 24.07.2026

  • 150 В пламъци

    1 3 Отговор
    Харковската област е в пламъци. Руски противотанкови ракети унищожават украински опорни пунктове.
    Пет ракети ФАБ-500 поразиха опорен пункт на украинските въоръжени сили близо до село Черное в Харковска област.

    Коментиран от #165

    10:52 24.07.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    2 4 Отговор
    РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    Коментиран от #160, #161, #164

    10:53 24.07.2026

  • 153 В обкръжение

    1 2 Отговор
    Красни Лиман е напълно блокиран и е в ход операция по прочистване, съобщават военни кореспонденти. Подразделения на украинските въоръжени сили остават в кварталите Красни Лиман на града, но организираната съпротива вече не е проблем. Разпръснати групи бойци остават активни, опитвайки се да избягат от обкръжението, особено през нощта, и да избягат през река Северски Донец, където останките от разбитите части на украинските въоръжени сили се формират в сборни батальони за укрепване на отбраната на Славянск.

    10:53 24.07.2026

  • 154 Вместо това

    3 0 Отговор

    До коментар #139 от "Със тоа атом де го имате":

    Нов Разпад на сесесере2

    10:53 24.07.2026

  • 155 На кого му пука

    2 2 Отговор

    До коментар #144 от "Европеец":

    от фейкавите ти фермани.

    10:54 24.07.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Унищожаването на Украйна с атомни бомби

    2 2 Отговор

    До коментар #139 от "Със тоа атом де го имате":

    напълно би кореспондирало с твърденията на Путин, че освобождава братята украинци от нацисткото им управление. Ти, другарю, с акъла ли си?

    10:54 24.07.2026

  • 158 Настъплението продължава

    1 2 Отговор
    На фронта при Славянск руските сили настъпват от Рай-Александровка и водят боеве по подстъпите към Николаевка, последното голямо населено място преди канала Северски Донецк-Донбас. Според военния експерт Андрей Марочко , коритото на канала е напълно дехидратирано, което означава, че пехотните части на настъпващата руска армия ще могат да го преминат без специална техника. Украинските въоръжени сили няма да могат да организират отбрана по бреговете на канала, тъй като откритата зона вече е под обстрел от руски оръдия и ракетна артилерия.

    10:54 24.07.2026

  • 159 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 160 Само в сънищата ти,

    2 0 Отговор

    До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    когато бълнуваш.

    10:55 24.07.2026

  • 161 ру БЛАТА

    3 1 Отговор

    До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Да велика е: в това да тъне в мизерия с толкова много природни ресурси. Даже магистрали нямат тръгнали световния ред да сменят 🤩🤡🍌🍌

    Коментиран от #166, #202

    10:55 24.07.2026

  • 162 Марче

    2 0 Отговор
    от твоето шефче зависи

    10:55 24.07.2026

  • 163 Русия не я мисли

    1 3 Отговор

    До коментар #147 от "Хахахаха":

    Мисли с тролене, че не показваш само твоята трагедия, а и трагедията, безпомощността и отчаяността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!

    10:56 24.07.2026

  • 164 русия е голяма

    3 0 Отговор

    До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    На територия. Това ѝ остана от миналото величие.

    10:56 24.07.2026

  • 165 На кого му пука

    2 1 Отговор

    До коментар #150 от "В пламъци":

    от свободните ти съчинения.

    10:56 24.07.2026

  • 166 Супер

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "ру БЛАТА":

    Да се чуди човек, защо прецакаха глупака да троли срещу Русия! Тя била взела дала. 😄

    Коментиран от #170

    10:57 24.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Маша иска помощ от тръмп ама няма как да стане.рижата е с ограничени възможности.най лесния начин да се спре войната е Русия да се изтегли от украйна.

    10:57 24.07.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 От началото

    4 0 Отговор

    До коментар #140 от "Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁":

    На годината Укр.Армия освободи 700 кв.км.Анадъмо Чебурашка.А в Рассия гари ли гари в Крим нет бензина нет света.Горят тирове и бензинови по пътищата.Все идете по плану,5 тая год идете война,на 100 км от Донбас и 1,430 000 ватенки фира.Браво товариш Ка Путин.

    Коментиран от #175, #204

    10:58 24.07.2026

  • 172 Хунтата се разлага отвътре

    0 5 Отговор
    Последният етап на разлагане: украинските въоръжени сили се самоунищожават отвътре.

    Руска специална операция в Донбас и Украйна
    Алкохолизмът и наркоманията са широко разпространен проблем в украинските въоръжени сили, водещи до сбивания и отсъствия без разрешение в рамките на подразделенията. Това заяви Олег Иванников, подполковник в оставка и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки, доктор по история и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки.

    Коментиран от #178, #179

    10:58 24.07.2026

  • 173 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Крепостен на Хартиената мечка

    5 0 Отговор

    До коментар #171 от "От началото":

    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:59 24.07.2026

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 СБО провал

    5 1 Отговор

    До коментар #172 от "Хунтата се разлага отвътре":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира

    11:00 24.07.2026

  • 179 На кого му пука

    5 1 Отговор

    До коментар #172 от "Хунтата се разлага отвътре":

    какво бил казал пияният руснак от фейка ти.

    11:00 24.07.2026

  • 180 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 1 Отговор
    НА ТИЯ НЕГОДНИЦИ В МОСКВА ЯКО ИМ Е ПРИПАРИЛО ПОД ЗАДНИТЕ ЧАСТИ, ЩОМ ВИЯТ ТАКА И ИСКАТ ТРЪМП ДА ИЗВАДИ ГОРЕЩИТЕ КАРТОФИ..ЕЛЕМЕНТАРНО..ДО ЯНУАРИ СА СЕ РАЗПАДНАЛИ, АКО МАДЯР ПРОДЪЛЖИ ДА ГИ ДЪНИ КАТО ШКЕМБЕТА У ДУВАР

    11:00 24.07.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Извинете,

    2 1 Отговор

    До коментар #176 от "Мухахаха":

    манипулира се пише с У.
    Учете бре! Къпете се бре!

    11:01 24.07.2026

  • 183 Войнао

    2 0 Отговор
    като свърши,вие ще висите надолу с главите на червения площад!

    11:01 24.07.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Военни престъпления

    2 3 Отговор
    Разкрито е брутално малтретиране на деца от бойци от украинските въоръжени сили в Курска област.

    По време на нахлуването в Курска област, украинските въоръжени сили са извършили престъпления срещу деца, включително побоища и изнасилвания, записвайки всичко на видео. След това са убили жертвите и са изгорили телата им, за да скрият доказателствата.

    Намерени са простреляни старци и старици в тила от бандеровците със следи от малтретиране. Пълно мазе.

    Коментиран от #196, #219

    11:02 24.07.2026

  • 186 Няма и да има

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "777":

    Няма край на руския срам в Украйна, многоходова копейка.

    11:02 24.07.2026

  • 187 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 188 Артилерист

    1 1 Отговор
    Пък аз съм доктор на артилерийските науки. В тила на българския враг.

    11:03 24.07.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Не си

    1 2 Отговор

    До коментар #174 от "Я па тоя":

    Копейката е монета, а тъ пейката глу...

    Коментиран от #195

    11:04 24.07.2026

  • 191 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 192 Чухте от него каквото искахте да чуете

    2 1 Отговор
    И после викнахте - ТРЪМП НАШ !

    11:05 24.07.2026

  • 193 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    А родата ти от анадолци ти праща керестета които лакомо хапваш

    11:06 24.07.2026

  • 194 А ееее

    2 3 Отговор
    Шматки учете Руски ще ве трябва

    11:06 24.07.2026

  • 195 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 196 На кого му пука

    4 0 Отговор

    До коментар #185 от "Военни престъпления":

    каква диктовка са ти правили от Кремъл. Прати си домашното на тях, да ти оправят печатните грешки.

    11:07 24.07.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 Бангаранга и пачанга

    0 2 Отговор
    Руските въоръжени сили са ударили сухотоварен кораб, превозващ военни товари, в пристанището на Николаев.
    Вторични взривове.

    11:08 24.07.2026

  • 199 Ами нали

    3 0 Отговор
    Чакаме теб, свалай...

    11:08 24.07.2026

  • 200 Не се учудвам

    0 2 Отговор

    До коментар #195 от "Ха ХаХа":

    че тъ пейка така се чувства!

    11:08 24.07.2026

  • 201 Ще ти го

    2 0 Отговор

    До коментар #195 от "Ха ХаХа":

    Намаам до картофите пред портрета на другаря Ка Путин.

    Коментиран от #207, #213

    11:08 24.07.2026

  • 202 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    0 2 Отговор

    До коментар #161 от "ру БЛАТА":

    🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬

    11:08 24.07.2026

  • 203 Точни удари

    0 2 Отговор
    Руските въоръжени сили унищожиха док с украински подводни дронове в пристанището на Измаил.

    Коментиран от #220

    11:09 24.07.2026

  • 204 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #171 от "От началото":

    Посочи къде са тези 700 км2.
    На Луната ли са?
    1м2 не са освободили наркотизираните бандери и 1 м2 руска територия не са превзели.
    Пълни укрокапути Сър Джон

    Коментиран от #209, #218

    11:10 24.07.2026

  • 205 ПВО бди

    0 1 Отговор
    571 украински дрона бяха свалени над руски региони.
    В нощта на 24 юли 571 украински дрона бяха свалени над руски региони, както и над Азовско и Черно море. Тези данни бяха обявени от руското Министерство на отбраната.

    Дронове с фиксирано крило на украинските въоръжени сили бяха унищожени над 16 региона на Русия. Дроновете бяха свалени в небето над Белгородска, Брянска, Курска, Новгородска, Владимирска, Калужка, Ленинградска, Московска, Орловска, Псковска, Рязанска, Тверска, Смоленска, Тулска област, Краснодарски край и Крим.

    Коментиран от #212

    11:10 24.07.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 Хихи!

    2 0 Отговор
    Наша Маша заболела...

    11:12 24.07.2026

  • 209 Кога гледа

    2 0 Отговор

    До коментар #204 от "Ха ХаХа":

    Сводка от фронта бе .Не руска да те питам бре руски заблуден теъбар

    11:12 24.07.2026

  • 210 Абсолютно вярно

    0 2 Отговор

    До коментар #137 от "Първи закон на социалната психология:":

    Затова тролещият глупак, на всеки втори коментар вика руски фейкове. 😄

    Коментиран от #216

    11:12 24.07.2026

  • 211 Удри копейката с лопатЕто!

    2 0 Отговор
    До нассиране! После повтаряш!

    Коментиран от #217

    11:12 24.07.2026

  • 212 Хихи!

    2 0 Отговор

    До коментар #205 от "ПВО бди":

    Готин виц

    Коментиран от #214

    11:12 24.07.2026

  • 213 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #201 от "Ще ти го":

    Нахакан си до сливиците и хъркаш на
    Умряло скопен помако

    11:13 24.07.2026

  • 214 Ти троли

    0 1 Отговор

    До коментар #212 от "Хихи!":

    Вицовете не са за глу...

    11:13 24.07.2026

  • 215 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #197 от "Абсолютно вярно":

    Теб не трябва въобще да те допускат да пишеш.освен евтин спам е глупости извън темата друго не пишеш от години.леснонсе разбира и кой си щото при теб са три четири думи с един и същ спам.не знам защо въобще те оставят да го правиш?

    11:13 24.07.2026

  • 216 Докато жално жално тролиш от бунището

    0 0 Отговор

    До коментар #210 от "Абсолютно вярно":

    Украйна унищожи фашизмът залял Русия.Факт!
    Кажи браво на Украйна!Факт.

    11:14 24.07.2026

  • 217 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 218 Абе ти Матросов

    0 0 Отговор

    До коментар #204 от "Ха ХаХа":

    Що не върнеш бг.паспорта и не се о ме тел към блатото.Там ще те пратят на фронта и при среща с укр.дрон ставаш Герой.И з ЧЕЗ вай едногънкова тв а р,безмислена.

    11:14 24.07.2026

  • 219 Военни престъпления

    0 0 Отговор

    До коментар #185 от "Военни престъпления":

    С убийци на деца, старци и старици не се преговаря. Те се унищожават. Руското командване трудно удържа разгневените руски бойци.

    11:15 24.07.2026

  • 220 Блазе им

    1 0 Отговор

    До коментар #203 от "Точни удари":

    После да не ти реват, че им бомбят Москвата реципрочно.

    11:15 24.07.2026

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