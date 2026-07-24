Мария Захарова към Доналд Тръмп: Обеща да сложиш край на войната в Украйна за 24 часа повече от 80 пъти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещавал да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти и е похвалил срещата на върха в Анкъридж, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.
"Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, отговаряйки на въпрос на журналист след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, каза: "Мислите ли, че решихме войната в Украйна за 30 минути? Не става така", написа тя в Telegram. Никой не мисли така. Но всички помнят как президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти, а след това похвали срещата на върха в Анкъридж", каза тя.
Лавров и Рубио проведоха среща в Манила, която продължи малко повече от 30 минути.
Основна тема на срещата е било уреждането на конфликта в Украйна. Ден по-рано Лавров заяви, че Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон не се е отказал от предложенията, направени по време на преговорите в Аляска.
Според дипломатически източник именно американската страна е предложила провеждането на срещата между двамата първи дипломати.
Лавров е запознал Рубио с това, което Москва определя като "реалното положение на линията на бойния контакт" в Украйна. Според руската страна министърът е подчертал и "недопустимостта на по-нататъшното напомпване на Украйна с оръжия", както и е разкритикувал "дестабилизиращата политика на европейските държави".
Рубио заяви, че разговорът с Лавров е бил "добър и откровен", но отказа да разкрие конкретни подробности от обсъжданото. Той подчерта, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че Съединените щати остават готови да изиграят "конструктивна роля" за прекратяване на войната в Украйна, ако се появи такава възможност, и че това послание е било предадено на руската страна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #56, #63, #145
09:46 24.07.2026
2 Наблюдател
След това той предложи да се търсят нови компромиси.........
Ето английски-руски речник за контекстуален превод на речите на Рубио:
1) Компромис – капитулацията на Русия
2) Нови идеи за разрешаване на конфликта – нови начини за заблуда на доверчивото политическо ръководство на Руската федерация
3) Готовността на САЩ да съдействат в преговорния процес – намерението на САЩ да продължат да нанасят удари дълбоко в руска територия с всички оръжия, налични за НАТО.
Коментиран от #55, #90
09:46 24.07.2026
3 Баце ЕООД
Коментиран от #65
09:48 24.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #60
09:49 24.07.2026
5 АХАХАХХА
Коментиран от #73
09:49 24.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мелания
09:51 24.07.2026
8 ФАКТ
09:51 24.07.2026
9 дргрдт
Коментиран от #11, #27, #39
09:52 24.07.2026
10 Маша
Коментиран от #20
09:53 24.07.2026
11 Путин многоходовия
До коментар #9 от "дргрдт":А на нас ни казаха да се евг и да се правим пред гладните копейки на "многоходови".
09:53 24.07.2026
12 Окраина
Въртят , сучат , ама все едно
Тръмп му каза на Путин- Действай , както трябва.
Аз им обещах Пейтриън , които ще изработят след пет години
Давай, подруг
09:54 24.07.2026
13 реви маша
Коментиран от #76
09:54 24.07.2026
14 Пляс пляс
Коментиран от #133
09:54 24.07.2026
15 В Киев за три дни
09:54 24.07.2026
16 смях
Пак ги излъгали, горките...
Коментиран от #26
09:55 24.07.2026
17 смях
09:56 24.07.2026
18 САЩ правят циркове
Коментиран от #94
09:56 24.07.2026
19 зИленски
ЖАЛКО,ЧЕ ПУТИН НЕ Е ЛУД,КАКТО ВСИЧКИ РУСОФОБИ НИ ЛЪЖАТ
Коментиран от #21
09:57 24.07.2026
20 Гресирана ватенка
До коментар #10 от "Маша":И дядо ми харесва Маша.Вика,че би я опънал без грес😁
Коментиран от #29
09:58 24.07.2026
21 За кво квичиш?
До коментар #19 от "зИленски":За пари ли?
09:58 24.07.2026
22 2222
Този път Запада ще стигне до край!
Коментиран от #37
09:59 24.07.2026
23 реалистъ
А през октомври Фламинго-то е готово да нанася удари по Москва.
Руската мъка край няма.
10:00 24.07.2026
24 Маша Захарова, говорител МИД
Критична възраст, месечен, нет бензина, интернет, ни фигa. Иде ми се гръмна и най-вече Плешивата Движуха го иии6а в двужухата разпрана 👴👈
10:00 24.07.2026
25 МАРА НАГЛА
10:00 24.07.2026
26 гяседв
До коментар #16 от "смях":Нищо не чака Русия. Нищо. Даже хич не чака. Вече и корабите дето носеха "зърно" и тях подкараха с ритници. Марко бързо поиска среща че взе да им идва в милиарди загубата. Не могат да крадат зърното на Украйна. А до нова година на бандера фашистите ще им остане да светят със свещи и да топят сняг за да имат вода. Всеки ден е все по лош за бандера фашистите. Все са на минус предприятия. Така че хич не чака Русия, връща ги в камената ера, и то успешно.
Коментиран от #40, #53
10:00 24.07.2026
27 Пико4,
До коментар #9 от "дргрдт":Захарова що не отиде да раздава кифлички?
Коментиран от #45
10:00 24.07.2026
28 !!!?
Коментиран от #51
10:00 24.07.2026
29 Дядо ти,ли...?!
До коментар #20 от "Гресирана ватенка":Та на него не му става,ве...
Коментиран от #48
10:02 24.07.2026
30 СВОтчик
След като Русия наруши този договор, Украйна има пълното право да придобие отново ядрено оръжие и да го използва както намери за добре
Коментиран от #43, #57, #61
10:02 24.07.2026
31 САЩ
10:02 24.07.2026
32 12...34
10:02 24.07.2026
33 Хахахаха
10:03 24.07.2026
34 Ехеее
10:03 24.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Шкембе Войвода
Общо два склада на Wildberries и склад на Ozon изгоряха в Русия след нощна атака с дрон
Заводът „Авиатек“, който произвежда компоненти за руски ракети и системи за противовъздушна отбрана, също беше ударен.
10:04 24.07.2026
37 да разбираме
До коментар #22 от "2222":че запада щемсе самоубие така ли? понеже се опитва а ти прогнозираш че ще успее ами то тръмп иска да убие европа и за това лъже постоянно надрусания палячо че ще му помага и бута европа в пропастта
Коментиран от #46
10:04 24.07.2026
38 Верно , че обеща,
Аз друго не разбирам: защо, след като рашките сами могат да си спрат войната, разчитат някой външен да им я спира.
10:04 24.07.2026
39 Гресирана ватенка
До коментар #9 от "дргрдт":"...те запалиха..."
Американците подпалиха само на макккя ти вуната мириззззлифффка руска.....😄😄😄
Еййй аман от комунде оправдания и все друг виновен. А вий руснаците винаги нипричем, паднали от Марс, така ли ?
10:04 24.07.2026
40 ПРАВ СИ...!
До коментар #26 от "гяседв":Но в нашите медии(особено тук...),тази тема е тема - ,,табу"...!
10:04 24.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 лъжи лъжи и пак лъжи
10:04 24.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Зеленски
До коментар #27 от "Пико4,":Защото ще я изнасилят
10:05 24.07.2026
46 Не си падаш по четенето с разбиране
До коментар #37 от "да разбираме":Не се напъвай.
10:05 24.07.2026
47 Цеко
10:05 24.07.2026
48 хаха🤣
До коментар #29 от "Дядо ти,ли...?!":дядо Вовчик е същата работа, амортизиран е отвсякъде🤣
Коментиран от #77
10:06 24.07.2026
49 Швейк
10:06 24.07.2026
50 Морски
10:06 24.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 чичо Кольо
10:07 24.07.2026
53 Колко Нови години минаха,
До коментар #26 от "гяседв":пък нито един фейк не ти се сбъдна.
Смени си врачката. И дилъра.
Коментиран от #69
10:07 24.07.2026
54 Нямат край
10:07 24.07.2026
55 Типично
До коментар #2 от "Наблюдател":Те, и русите не вярваха на янките, но все пак спазваха благоприличие..
10:07 24.07.2026
56 Вълк
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ха ха русофили срещу русороби избийте се
Коментиран от #70
10:08 24.07.2026
57 Пак глу.... с глупави опорки
До коментар #30 от "СВОтчик":Украйна никога не е имало ЯО. Тролите и си продавате бъдещето.
Коментиран от #64, #85
10:08 24.07.2026
58 Факт
Коментиран от #67
10:08 24.07.2026
59 Голем смех
Коментиран от #87
10:09 24.07.2026
60 горкото
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":очакваш Захарова да ти отговори ли?
10:09 24.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 немьiтая
10:11 24.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Не троли така жално от бунището
До коментар #57 от "Пак глу.... с глупави опорки":А кажи браво на Украйна, че унищожава фашизма залял Русия.Факт.
Коментиран от #68
10:12 24.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Слабо Папагале!
До коментар #58 от "Факт":До сега само 1000 пъти си го копи/пействал!
Трябва още!
Старай се повече,за да заслужиш Тролена Баничка от посолството...😝🤣😂👍!
10:14 24.07.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 дяоало
До коментар #53 от "Колко Нови години минаха,":така пишеш защото не си в бандера фашистка Украина. Там не мислят като теб. Искат да избягат но и това вече не могат, а такива като теб ги ловят като на сафари и ги пращат да ги направят на тор. Ти защо пишеш тук ами не отидеш да се биеш срещу Русия??? Тъкмо ще се отървем от един ненужен паразит. Отиваи да те сложат и теб в черен чувал и да не ни пишеш колко се биеш с руснаците ама от дивана.
10:14 24.07.2026
70 Мухахаха
До коментар #56 от "Вълк":.....ухай го
10:15 24.07.2026
71 малко истински факти
10:15 24.07.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 666
До коментар #5 от "АХАХАХХА":С мега пр 0 ст таксиджия начело на държава-бензиностанция - толкова.
Коментиран от #80
10:15 24.07.2026
74 Артилерист
Коментиран от #92
10:16 24.07.2026
75 тихо
До коментар #65 от "маце":питкооооооу, знаеш кое да смучеш
10:17 24.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ЯСНО!
До коментар #48 от "хаха🤣":Щом така добре си запознат и то в детайли,с...,,интимните способности на Дядо Вовчик",значи редовно му го... лиг@ви6...😂🤣👍👏!
10:17 24.07.2026
78 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #107
10:19 24.07.2026
79 Бандерите
10:20 24.07.2026
80 777
До коментар #73 от "666":С мега пр 0 ст Клоун начело на Бусофицирана държава - толкова...!
Коментиран от #186
10:20 24.07.2026
81 Вовоеб
Коментиран от #100
10:21 24.07.2026
82 нннн
10:22 24.07.2026
83 саоявсе
До коментар #66 от "Цеко":Най добре е сам да се удариш през проостата кратуна. Само прочети каква глупост си написал. Сам трябва да приключиш с тая драма в кратуната ти. Орешника бил излагация??? Те за разлика от теб Всички на Запад имат малко мозък и знаят какво значи това. Знаят че е добре да викат ама е добре и да внимават да не изядат боя. Само тък в България има такива като теб оригинал жълтопаветен глупак, дето на Орешник вика че е нищо. Само гледаи Иран какво прави с базите на америка и умножи по 2 най малко за силата на Русия. И за разлика от теб в америка го знаят и внимават какво говорят. И капитан америка няма да ти помогне в случая. Глупак.
10:22 24.07.2026
84 Кресливите
Коментиран от #93
10:22 24.07.2026
85 Хахахаха
До коментар #57 от "Пак глу.... с глупави опорки":В Украйна се правеха ядрените ракети Воевода, които пазеха СССР. Във фабриката в Днепропетровск. Дали са нямали, как мислиш?
Коментиран от #86
10:23 24.07.2026
86 Аха
До коментар #85 от "Хахахаха":Само, че държава Украйна нямаше. Ама дреме ти. То за тролене не трябва интелект! 😄
Коментиран от #147
10:25 24.07.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 То, вие уж искахте
10:27 24.07.2026
89 Раша винаги е измаменото камилче
Но когато настъпи пак настъпи голодоморът, САЩ ще и изпрати за втори път помощи, Дзинпин не. Роби не се хранят, те се ползват.
10:28 24.07.2026
90 Европеец
До коментар #2 от "Наблюдател":Коментарът ти е интересен ..... А това казано от Захарова е жалко, ако си мислят, че Тръмп е заинтересован да спре войната..... Войната ще спре когато либералния Путин започне да води войната по консервативно, но и това няма да бъде достатъчно да изпълни целите и задачите, които постави на 24 февруари 22 година.... Въобще спомням си думите на генерал Лебед в конфликта в Приднесровието-Ако още един снаряд мине през ен Лестър ще я обядвам в Кишинев и ще вечерям в Букурещ....та без ясна артикулация на Русия за разузнавателната информация от страна на САЩ и въоръжението от страна на Европейския русофобски съюз няма как запада да се осъзнае-Какво става въпроса Путин кога ще направи това, ако въобще го направи....
Коментиран от #95, #111
10:28 24.07.2026
91 Пере
Искам да ми покажете един щат който е под автономно управление на индианци.
Коментиран от #96, #105, #114
10:28 24.07.2026
92 Ол1гофрен,
До коментар #74 от "Артилерист":Я попитай чеченците за руската почтеност.
Коментиран от #98, #138
10:28 24.07.2026
93 Защо?
До коментар #84 от "Кресливите":И сами се справят отлично.
Виж, Путин има нужда от теб. Яко го е закъсал.
10:29 24.07.2026
94 Мусорчик
До коментар #18 от "САЩ правят циркове":Стига с тия руски опорки. Украинците не искат в РФ, искат да са европейци. Русия иска да граби земи, както винаги. Това е.
Коментиран от #101
10:30 24.07.2026
95 Европеец
До коментар #90 от "Европеец":Имах предвид Днестър, но телефона си пише каквото си иска....
Коментиран от #99, #118
10:31 24.07.2026
96 От какъв зор
До коментар #91 от "Пере":някой ще се отчита на незначителна копейка.
Сега е 21 век. Не живей в далечното минало.
Коментиран от #102
10:31 24.07.2026
97 Дзак
10:31 24.07.2026
98 Русия
До коментар #92 от "Ол1гофрен,":Ги построи изцяло.
Доволни са чеченците.
Има много коментари в световната преса.
10:32 24.07.2026
99 На кого му пука
До коментар #95 от "Европеец":от фейковете ти.
Коментиран от #116
10:32 24.07.2026
100 чичо Кольо
До коментар #81 от "Вовоеб":Еваларката.Рускините са голями простачки.
Коментиран от #103
10:32 24.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Ха ХаХа
До коментар #96 от "От какъв зор":Европомакът рязан се засегна.
Коментиран от #108
10:33 24.07.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Хайо
Коментиран от #191
10:34 24.07.2026
105 Дзак
До коментар #91 от "Пере":Много хора се чудят как да си изперат парите!
10:35 24.07.2026
106 мер си
10:36 24.07.2026
107 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #78 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
Коментиран от #141
10:36 24.07.2026
108 Не позна
До коментар #102 от "Ха ХаХа":Смени си боба. Развален е. И не пускай тото. И откажи хазарта.
Още имаш време да се излекуваш от зависимостите ти.
Пусна ми да ти плащам социалните помощи.
10:37 24.07.2026
109 Гресирана ватенка
10:38 24.07.2026
110 ВАТАТА
10:38 24.07.2026
111 гост
До коментар #90 от "Европеец":И генерала ти Лебед и всичките в Кремъл заедно с новия лаещ пудел Медведев , каква ирония , такъв плъх да се казва Медведев , хахаха , сте пълен въздух под налягане , да го кажа по- меко !! Щял да обядва не знам си къде , ама на сън , също както вие щяхте да сте в Киев за два дни , ама вече 4,5 години само мечти , хахаха !!
Коментиран от #144
10:38 24.07.2026
112 Ауууу
10:39 24.07.2026
113 Майко мила
10:40 24.07.2026
114 ТИР
До коментар #91 от "Пере":Какъв нотариален акт .. ?има ли петрол значи е на американците ...
10:41 24.07.2026
115 Не троли
До коментар #101 от "Не бе глупав":Кажи браво на Украйна,че унищожи фашизмът залял Русия.Факт!
Коментиран от #126
10:41 24.07.2026
116 Европеец
До коментар #99 от "На кого му пука":Е гледам на теб ти пука.... Въобще знаеш ли какво е фейк.... Не ми отговаряй, Ясен си ми.....
10:41 24.07.2026
117 Eдин мъж струва
Коментиран от #123, #129
10:41 24.07.2026
118 Ха ха ха ха
До коментар #95 от "Европеец":Недей ползва телефон в кенефа!
10:41 24.07.2026
119 Колкото Орбан си спази обещанието
Оказа се най-обикновен екскурзиант, искал свят зависи с народни пари.
10:42 24.07.2026
120 Тази нощ
Коментиран от #124
10:42 24.07.2026
121 Ддд
Искали Тръмп да изпълни обещанието си, но те искат да им подари Украйна.
А когато Тръмп започваше мандата, разправяше на Зеленски че "нямал карти". Сега май доста карти събра Зеленски, и Рашистан се моли на Тръмп да им подари Украйна.
10:43 24.07.2026
122 Пламен
Що ви трябваше ве иди оти да нападат а Украйна
Кой сега ще ви спасява от Украйна
10:44 24.07.2026
123 Хм, какво тогава да си мислим
До коментар #117 от "Eдин мъж струва":за наш Коцко и за Путин. Че са боклуци в космически мащаб ли?
Коментиран от #128, #131
10:44 24.07.2026
124 Ддд
До коментар #120 от "Тази нощ":Складови помещения на Wildberries са поразени и в Санкт Петербург тази нощ. Това съобщават руски и украински канали в "Телеграм" след масирана украинска атака с дронове срещу Петербург и Твер.
10:45 24.07.2026
125 Цвете
10:45 24.07.2026
126 Този коментар е премахнат от модератор.
127 Украинските въоръжени сили са ужасени
На Харковския фронт руската авиация извършва безмилостни бомбардировки по позиции на украинските въоръжени сили. През цялата нощ фугасни бомби от системи УМПК бяха хвърляни по опорни пунктове на бойците близо до градовете Купино и Макарово.
Коментиран от #130
10:45 24.07.2026
128 Я па тоя!
До коментар #123 от "Хм, какво тогава да си мислим":Човекът ти говори за мъже.
Костадинов и Путин определено не са.
10:46 24.07.2026
129 Този коментар е премахнат от модератор.
130 На кого му пука
До коментар #127 от "Украинските въоръжени сили са ужасени":от фейка ти.
10:46 24.07.2026
131 Лъжеца също
До коментар #123 от "Хм, какво тогава да си мислим":не струва повече от онова в кофата!
10:46 24.07.2026
132 Клещи
След като освободиха Белицке, силите на групировката „Център“ обградиха град Добропиле от две страни: южна и източна. Освен това, информацията на руското Министерство на отбраната за контрола над село Анновка предполага, че североизточните покрайнини на града също са под атака на руските сили. Военни експерти говорят за „клещна“ ситуация, в която гарнизонът на украинските въоръжени сили в Добропиле няма да оцелее дълго. Според руското Министерство на отбраната, през последните 24 часа украинските сили в зоната на отговорност на групировката „Център“ са понесли загуби от приблизително 350 бойци, две бронирани машини, 13 предни превозни средства и две артилерийски оръдия с голям калибър.
10:46 24.07.2026
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Браво на Путин
До коментар #129 от "Един мъж струва":щом изкара глупака.
10:47 24.07.2026
135 Наблюдател
10:48 24.07.2026
136 Ддд
До коментар #126 от "Нали знаеш":В Украйна имало фашизъм, но в Русия си слагат знаци на фашисти Z? Винаги "Крадците крещят, дръжте крадеца"!
Коментиран от #143
10:48 24.07.2026
137 Първи закон на социалната психология:
До коментар #126 от "Нали знаеш":хората обвиняват другите в онези недостатъци, които притежават самите те.
Най-ревниви са изневеряващите.
Клюкарите мразят другите клюкари. И т.н.
Коментиран от #151, #184, #187, #197, #210
10:49 24.07.2026
138 Артилерист
До коментар #92 от "Ол1гофрен,":Чечнците какво да ги питам, те са част от Руската федерация и заедно със своя ръководител Кадиров и синовете му участват в справедливата Специална военна операция на СТРАНАТА СИ. Ти питай за американската почтеност виетнамците, иракците, иранците, либийците, сирийците, югославяните и поне още 20 пострадали след Втората световна.
10:49 24.07.2026
139 Със тоа атом де го имате
Коментиран от #154, #157
10:49 24.07.2026
140 Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁
В зоната на отговорност на Днепровската групировка през нощта се разразиха боеве в районите на Степногорск и Приморское в Запорожка област. Врагът предприе няколко контраатаки, които бяха отблъснати. Източници съобщават, че командването на украинските въоръжени сили продължава опитите си да пробие руската отбрана в този район, тъй като това е най-краткият път към магистралата Новорусия, известна като сухопътен коридор към Крим.
Коментиран от #149, #171
10:50 24.07.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Твоят шеф не е мой шеф
До коментар #133 от "ПУТИН е шефа":Свиквай!
10:50 24.07.2026
143 Тролещият глупак
До коментар #136 от "Ддд":и денонощните ниско интелигентни лъжи и глупава пропаганда срещу Русия, показват идеално фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна! Гадно за тролещите, но те го показват идеално. 😄
10:51 24.07.2026
144 Европеец
До коментар #111 от "гост":генерал Лебед успя да урегулира конфликтът в приднестровието..... Думите са му факт и съм ги гледал от пресконференцията му,когато каза-аз ще говоря, въпроси няма да задавате.... Въобще после се включи в политиката, за игра се с някакви олигарси, до ден днешен не е ясно за катастрофата на хеликоптера му..... Що се касае за останалата част от коментара ти-Аз съм си в БГ територията, Бил съм няколко пъти на екскурзия в Киев, Русия, Беларус и балтийските тигри..…вземането на Киев за три дни мисля че тръгна от генерал Мили.... В Заключение въобще не си разбрал коментара ми..... Отговарям цяло вежливост, защото смятам, че не си трол...
Коментиран от #155
10:51 24.07.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Наблюдател
10:51 24.07.2026
147 Хахахаха
До коментар #86 от "Аха":То и РФ държава нямаше, ама и на теб не ти дреме.
Коментиран от #163
10:51 24.07.2026
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 На кого му пука
До коментар #140 от "Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁":от фейка ти.
10:51 24.07.2026
150 В пламъци
Пет ракети ФАБ-500 поразиха опорен пункт на украинските въоръжени сили близо до село Черное в Харковска област.
Коментиран от #165
10:52 24.07.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #160, #161, #164
10:53 24.07.2026
153 В обкръжение
10:53 24.07.2026
154 Вместо това
До коментар #139 от "Със тоа атом де го имате":Нов Разпад на сесесере2
10:53 24.07.2026
155 На кого му пука
До коментар #144 от "Европеец":от фейкавите ти фермани.
10:54 24.07.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Унищожаването на Украйна с атомни бомби
До коментар #139 от "Със тоа атом де го имате":напълно би кореспондирало с твърденията на Путин, че освобождава братята украинци от нацисткото им управление. Ти, другарю, с акъла ли си?
10:54 24.07.2026
158 Настъплението продължава
10:54 24.07.2026
159 Този коментар е премахнат от модератор.
160 Само в сънищата ти,
До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":когато бълнуваш.
10:55 24.07.2026
161 ру БЛАТА
До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Да велика е: в това да тъне в мизерия с толкова много природни ресурси. Даже магистрали нямат тръгнали световния ред да сменят 🤩🤡🍌🍌
Коментиран от #166, #202
10:55 24.07.2026
162 Марче
10:55 24.07.2026
163 Русия не я мисли
До коментар #147 от "Хахахаха":Мисли с тролене, че не показваш само твоята трагедия, а и трагедията, безпомощността и отчаяността на фашизма залял запада и направил гнездо в Украйна!
10:56 24.07.2026
164 русия е голяма
До коментар #152 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":На територия. Това ѝ остана от миналото величие.
10:56 24.07.2026
165 На кого му пука
До коментар #150 от "В пламъци":от свободните ти съчинения.
10:56 24.07.2026
166 Супер
До коментар #161 от "ру БЛАТА":Да се чуди човек, защо прецакаха глупака да троли срещу Русия! Тя била взела дала. 😄
Коментиран от #170
10:57 24.07.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Този коментар е премахнат от модератор.
169 стоян георгиев
10:57 24.07.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 От началото
До коментар #140 от "Неуспешен опит за "Контранаступ" 😁":На годината Укр.Армия освободи 700 кв.км.Анадъмо Чебурашка.А в Рассия гари ли гари в Крим нет бензина нет света.Горят тирове и бензинови по пътищата.Все идете по плану,5 тая год идете война,на 100 км от Донбас и 1,430 000 ватенки фира.Браво товариш Ка Путин.
Коментиран от #175, #204
10:58 24.07.2026
172 Хунтата се разлага отвътре
Руска специална операция в Донбас и Украйна
Алкохолизмът и наркоманията са широко разпространен проблем в украинските въоръжени сили, водещи до сбивания и отсъствия без разрешение в рамките на подразделенията. Това заяви Олег Иванников, подполковник в оставка и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки, доктор по история и съветник в Руската академия за ракетни и артилерийски науки.
Коментиран от #178, #179
10:58 24.07.2026
173 Този коментар е премахнат от модератор.
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 Крепостен на Хартиената мечка
До коментар #171 от "От началото":Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
10:59 24.07.2026
176 Този коментар е премахнат от модератор.
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 СБО провал
До коментар #172 от "Хунтата се разлага отвътре":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще капитулира
11:00 24.07.2026
179 На кого му пука
До коментар #172 от "Хунтата се разлага отвътре":какво бил казал пияният руснак от фейка ти.
11:00 24.07.2026
180 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
11:00 24.07.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Извинете,
До коментар #176 от "Мухахаха":манипулира се пише с У.
Учете бре! Къпете се бре!
11:01 24.07.2026
183 Войнао
11:01 24.07.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Военни престъпления
По време на нахлуването в Курска област, украинските въоръжени сили са извършили престъпления срещу деца, включително побоища и изнасилвания, записвайки всичко на видео. След това са убили жертвите и са изгорили телата им, за да скрият доказателствата.
Намерени са простреляни старци и старици в тила от бандеровците със следи от малтретиране. Пълно мазе.
Коментиран от #196, #219
11:02 24.07.2026
186 Няма и да има
До коментар #80 от "777":Няма край на руския срам в Украйна, многоходова копейка.
11:02 24.07.2026
187 Този коментар е премахнат от модератор.
188 Артилерист
11:03 24.07.2026
189 Този коментар е премахнат от модератор.
190 Не си
До коментар #174 от "Я па тоя":Копейката е монета, а тъ пейката глу...
Коментиран от #195
11:04 24.07.2026
191 Този коментар е премахнат от модератор.
192 Чухте от него каквото искахте да чуете
11:05 24.07.2026
193 Ха ХаХа
11:06 24.07.2026
194 А ееее
11:06 24.07.2026
195 Този коментар е премахнат от модератор.
196 На кого му пука
До коментар #185 от "Военни престъпления":каква диктовка са ти правили от Кремъл. Прати си домашното на тях, да ти оправят печатните грешки.
11:07 24.07.2026
197 Този коментар е премахнат от модератор.
198 Бангаранга и пачанга
Вторични взривове.
11:08 24.07.2026
199 Ами нали
11:08 24.07.2026
200 Не се учудвам
До коментар #195 от "Ха ХаХа":че тъ пейка така се чувства!
11:08 24.07.2026
201 Ще ти го
До коментар #195 от "Ха ХаХа":Намаам до картофите пред портрета на другаря Ка Путин.
Коментиран от #207, #213
11:08 24.07.2026
202 🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
До коментар #161 от "ру БЛАТА":🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬🇷🇺🇧🇬
11:08 24.07.2026
203 Точни удари
Коментиран от #220
11:09 24.07.2026
204 Ха ХаХа
До коментар #171 от "От началото":Посочи къде са тези 700 км2.
На Луната ли са?
1м2 не са освободили наркотизираните бандери и 1 м2 руска територия не са превзели.
Пълни укрокапути Сър Джон
Коментиран от #209, #218
11:10 24.07.2026
205 ПВО бди
В нощта на 24 юли 571 украински дрона бяха свалени над руски региони, както и над Азовско и Черно море. Тези данни бяха обявени от руското Министерство на отбраната.
Дронове с фиксирано крило на украинските въоръжени сили бяха унищожени над 16 региона на Русия. Дроновете бяха свалени в небето над Белгородска, Брянска, Курска, Новгородска, Владимирска, Калужка, Ленинградска, Московска, Орловска, Псковска, Рязанска, Тверска, Смоленска, Тулска област, Краснодарски край и Крим.
Коментиран от #212
11:10 24.07.2026
206 Този коментар е премахнат от модератор.
207 Този коментар е премахнат от модератор.
208 Хихи!
11:12 24.07.2026
209 Кога гледа
До коментар #204 от "Ха ХаХа":Сводка от фронта бе .Не руска да те питам бре руски заблуден теъбар
11:12 24.07.2026
210 Абсолютно вярно
До коментар #137 от "Първи закон на социалната психология:":Затова тролещият глупак, на всеки втори коментар вика руски фейкове. 😄
Коментиран от #216
11:12 24.07.2026
211 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #217
11:12 24.07.2026
212 Хихи!
До коментар #205 от "ПВО бди":Готин виц
Коментиран от #214
11:12 24.07.2026
213 Ха ХаХа
До коментар #201 от "Ще ти го":Нахакан си до сливиците и хъркаш на
Умряло скопен помако
11:13 24.07.2026
214 Ти троли
До коментар #212 от "Хихи!":Вицовете не са за глу...
11:13 24.07.2026
215 стоян георгиев
До коментар #197 от "Абсолютно вярно":Теб не трябва въобще да те допускат да пишеш.освен евтин спам е глупости извън темата друго не пишеш от години.леснонсе разбира и кой си щото при теб са три четири думи с един и същ спам.не знам защо въобще те оставят да го правиш?
11:13 24.07.2026
216 Докато жално жално тролиш от бунището
До коментар #210 от "Абсолютно вярно":Украйна унищожи фашизмът залял Русия.Факт!
Кажи браво на Украйна!Факт.
11:14 24.07.2026
217 Този коментар е премахнат от модератор.
218 Абе ти Матросов
До коментар #204 от "Ха ХаХа":Що не върнеш бг.паспорта и не се о ме тел към блатото.Там ще те пратят на фронта и при среща с укр.дрон ставаш Герой.И з ЧЕЗ вай едногънкова тв а р,безмислена.
11:14 24.07.2026
219 Военни престъпления
До коментар #185 от "Военни престъпления":С убийци на деца, старци и старици не се преговаря. Те се унищожават. Руското командване трудно удържа разгневените руски бойци.
11:15 24.07.2026
220 Блазе им
До коментар #203 от "Точни удари":После да не ти реват, че им бомбят Москвата реципрочно.
11:15 24.07.2026