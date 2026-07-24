Мария Захарова към Доналд Тръмп: Обеща да сложиш край на войната в Украйна за 24 часа повече от 80 пъти

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е обещавал да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти и е похвалил срещата на върха в Анкъридж, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

"Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, отговаряйки на въпрос на журналист след разговори с руския външен министър Сергей Лавров, каза: "Мислите ли, че решихме войната в Украйна за 30 минути? Не става така", написа тя в Telegram. Никой не мисли така. Но всички помнят как президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща да сложи край на конфликта в Украйна в рамките на 24 часа повече от 80 пъти, а след това похвали срещата на върха в Анкъридж", каза тя.

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Лавров и Рубио проведоха среща в Манила, която продължи малко повече от 30 минути.

Основна тема на срещата е било уреждането на конфликта в Украйна. Ден по-рано Лавров заяви, че Москва изхожда от разбирането, че Вашингтон не се е отказал от предложенията, направени по време на преговорите в Аляска.

Според дипломатически източник именно американската страна е предложила провеждането на срещата между двамата първи дипломати.

Лавров е запознал Рубио с това, което Москва определя като "реалното положение на линията на бойния контакт" в Украйна. Според руската страна министърът е подчертал и "недопустимостта на по-нататъшното напомпване на Украйна с оръжия", както и е разкритикувал "дестабилизиращата политика на европейските държави".

Рубио заяви, че разговорът с Лавров е бил "добър и откровен", но отказа да разкрие конкретни подробности от обсъжданото. Той подчерта, че президентът Доналд Тръмп е дал ясно да се разбере, че Съединените щати остават готови да изиграят "конструктивна роля" за прекратяване на войната в Украйна, ако се появи такава възможност, и че това послание е било предадено на руската страна.