Mercedes затвори Нюрбургринг, за да тества най-екстремния си нов модел

За ентусиастите, които съжаляват за изчезването на седана C63 с V8 двигател, от Афалтербах има успокоително съобщение: осемцилиндровата мощност не е изчезнала от Mercedes-AMG, а просто се премества в едно ултраексклузивно купе. Версията на CLE, насочена към пистата, официално ще стане вторият член на ултраексклузивната серия „Mythos“ на марката, следвайки по стъпките на спийдстъра PureSpeed, базиран на модела SL.

Новият върхов модел от гамата CLE наскоро беше забелязан да преминава тестове при висока скорост по време на частна тестова сесия на Нюрбургринг. Резервирането на пистата „Нордшлайфе“ изключително за самостоятелни тестови обиколки обикновено означава, че автомобилът навлиза в последната фаза на валидиране, което подсказва, че официалното глобално представяне е съвсем скоро. Макар да е съмнително, че AMG се е опитвала да надмине невероятния рекорд на AMG One за серийни автомобили от 6:29.09, сесията на пистата подчертава сериозните характеристики, заложени в този малкотиражен флагмански модел.

Визуално камуфлираният прототип не оставя съмнение относно ориентацията му към пистата. Със значително разширена стъпка, агресивна предна броня, четири изпускателни тръби, разположени една над друга, и масивно фиксирано задно крило, вариантът „Mythos“ изглежда далеч по-екстремен от всеки стандартен модел CLE. Функционален въздухозаборник на капака подава свеж въздух в двигателния отсек, където според слуховете се намира нов 4.0-литров V8 и двойно турбо, развиващ около 646 конски сили.

Информация от частни представяния за дилъри в Зинделфинген сочи, че Mercedes планира да ограничи глобалното производство на CLE Mythos до едва 30 бройки. За купувачите, които пропуснат ултраограничената серия Mythos, слуховете сочат, че може да последва малко по-умерен модел CLE 63 Black Series с по-голям брой произведени бройки и по-ниска цена. Така или иначе, завръщането на V8 към платформата CLE дава надежда на феновете, че осемцилиндровата мощност може в крайна сметка да намери пътя си обратно към останалата част от гамата на AMG, преди глобалните регулации за емисиите да наложат пълно преминаване към електрическо задвижване.