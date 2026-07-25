Новини
България »
Кюстендил »
Съдът в Дупница потвърди глоба за ТЕЦ Бобов дол

Съдът в Дупница потвърди глоба за ТЕЦ Бобов дол

25 Юли, 2026 20:52, обновена 25 Юли, 2026 20:19 480 4

  • теб бобов дол-
  • съд-
  • дупница-
  • глоба

Екоинспекцията засече нови нарушения и превишения на серния диоксид в района на централата

Съдът в Дупница потвърди глоба за ТЕЦ Бобов дол - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ "Бобов дол" от 154 000 евро, по наказателно постановление от РИОСВ.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Кюстендил. В края на юни дупнишкият съд потвърди друга санкция от 168 726,32 евро за енергийното дружество със седалище Големо село.

Новата глоба за ТЕЦ "Бобов дол" е от проверка на 23 септември 2025 г. След подаден сигнал при осъществен обход в село Големо село, което е на 700 м, е усетена миризма на сяра, която дразни носоглътката. Присъстващите при обхода живущи в селото също потвърждават за усетената силна дразнеща миризма. При проверката екоинспекторите са установили около площадката на дружеството стълбове неорганизирани емисии със сиво-кафяв цвят, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности.

Отпадъчните газове, генерирани от инсталацията, вместо да преминават последователно по технологичния им път, биват изпускани извън. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделян при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, в горивните камери на работещите котли, пише в решението.

Неофициално се коментира, че досега на ТЕЦ "Бобов дол" са наложени наказателни постановления за над 9 мил. лева, или близо 4,5 мил. евро. Платени са около 1/3 от тях, но по неписано правило от дружеството обжалват всяко едно постановление.


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сигурно

    2 0 Отговор
    Ковачки никой не го барва ,защото плаща милиони рекет на този които трябва !

    20:29 25.07.2026

  • 2 Глоба ?

    1 0 Отговор
    Пунта Мара .

    20:33 25.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 корона

    0 0 Отговор
    Джобните на Ковачки...

    20:54 25.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове