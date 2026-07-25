Съдът в Дупница потвърди глоба за ТЕЦ Бобов дол

Съдът в Дупница потвърди поредната глоба за ТЕЦ "Бобов дол" от 154 000 евро, по наказателно постановление от РИОСВ.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Кюстендил. В края на юни дупнишкият съд потвърди друга санкция от 168 726,32 евро за енергийното дружество със седалище Големо село.



Новата глоба за ТЕЦ "Бобов дол" е от проверка на 23 септември 2025 г. След подаден сигнал при осъществен обход в село Големо село, което е на 700 м, е усетена миризма на сяра, която дразни носоглътката. Присъстващите при обхода живущи в селото също потвърждават за усетената силна дразнеща миризма. При проверката екоинспекторите са установили около площадката на дружеството стълбове неорганизирани емисии със сиво-кафяв цвят, излизащи от сградата, в която се намират енергийните мощности.

Отпадъчните газове, генерирани от инсталацията, вместо да преминават последователно по технологичния им път, биват изпускани извън. Отчетени са превишения по показател серен диоксид, който е основен замърсител, отделян при експлоатацията. Дразнещата миризма е вследствие на изгарянето на горива, съдържащи сяра, в горивните камери на работещите котли, пише в решението.



Неофициално се коментира, че досега на ТЕЦ "Бобов дол" са наложени наказателни постановления за над 9 мил. лева, или близо 4,5 мил. евро. Платени са около 1/3 от тях, но по неписано правило от дружеството обжалват всяко едно постановление.