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Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Унгария

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Унгария

25 Юли, 2026 20:43 457 0

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  • ферари

Люис Хамилтън остана втори

Ландо Норис спечели квалификацията за Гран при на Унгария - 1
Снимка: YouTube
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Пилотът на Макларън Ландо Норис ще стартира от първа позиция в Гран при на Унгария, след като спечели квалификацията на пистата „Хунгароринг“, предаде БТА. Британецът записа най-бързата обиколка с време от 1:17.207 минути и си осигури полпозишън пред пилотите на Ферари.

Люис Хамилтън остана втори, само на 12 хилядни от секундата зад Норис, а съотборникът му Шарл Льоклер даде трето време.

В заключителната част на квалификацията Макс Верстапен допусна грешка, завъртя се на трасето и ще стартира от шестата позиция. За Макларън това е полпозишън, с който бе прекъсната серията от 10 поредни квалификации, в които пилот на Мерцедес печелеше първата стартова позиция. За първи път от началото на сезона тимът на Мерцедес не успя да си осигури полпозишън.

Пилотите на германския отбор Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел се класираха съответно четвърти и седми.


Унгария
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