Volvo също ще премине към стандарта на Tesla

Volvo Cars е поредният автомобилен производител, който официално обяви преминаването от комбинираната система за зареждане (CCS1) към конектора за зареждане North American Charging Standard (NACS) на Tesla в Северна Америка. Volvo сключи споразумение с Tesla за използване на конектора за зареждане NACS. Преди това подобен ход обявиха Ford, General Motors и Rivian,

Според Volvo сделката с Tesla ще отвори мрежата за зареждане Tesla Supercharging, повече от 12 000 станци на повече от 2000 места, за всички съществуващи Volvo електрически автомобили от първата половина на 2024 г. Това ще се случва чрез адаптер. През 2025 г., когато ще се появят първите модели, съвместими с NACS, няма да е необходим адаптер.

Един от най-важните елементи на споразумението е, че Volvo възнамерява да включи мрежата за суперзареждане на Tesla в своята софтуерна система. Вградената навигация на автомобилите ще показва станциите за зареждане, както и ще позволява използването им/плащането в рамките на един-единствен интерфейс.

