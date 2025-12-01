Въпреки проблемите, Tesla си осигури рекордни продажби в Норвегия

Докато Tesla се бори с бурната буря от спадащо търсене и натрупване на запаси в САЩ, Китай и голяма част от Европа, американският производител на автомобили е намерил сигурно пристанище в най-верната си крепост. В Норвегия, столицата на електромобилите в света, Илон Мъск може с право да окачи банер с надпис „Мисията е изпълнена“ без и капка ирония. В зашеметяваща демонстрация на пазарно господство, която опровергава мрачната глобална траектория на компанията за 2025 година, Tesla успешно пренаписа историята, като си осигури титлата за най-продавания автомобил от една марка в календарна година в норвежката история – и успя да го направи с цял месец преди края на годината.

Според най-новите данни за регистрациите, публикувани от Норвежката пътна федерация (OFV), Tesla е продала невероятните 28 606 автомобила между януари и края на ноември 2025 година. За да се разбере мащабът на това постижение, този резултат без усилие засенчва предишния рекорд от 26 575 единици, поставен от Volkswagen през 2016 година, когато Golf все още беше безспорен крал на пътищата. Tesla не само е подобрила рекорда, но го е унищожила, доказвайки, че в тази скандинавска страна преходът към батерийно захранване не е просто тенденция, а завършена революция.

Продажбите достигнаха пикова точка през ноември, месец, в който 6215 нови Tesla се появиха по заледените пътища на Осло и околностите. Тази цифра представлява почти тройно увеличение в сравнение със същия период на миналата година, дължащо се на паническото бързане на потребителите да изпреварят „фискалната пропаст“. В продължение на години Норвегия насърчаваше прехода към нулеви емисии, като освобождаваше електромобилите от тежки данъци. Въпреки че наскоро беше въведен ценови таван, равен на около 50 000 долара, много от по-ниските версии на Model 3 и Model Y успяха да останат под прага, като ефективно избегнаха данъка. Въпреки това, планираното затягане на тези данъчни пропуски ще влезе в сила на 1 януари, което заплашва да прехвърли най-популярните конфигурации на Tesla в по-висока данъчна група. Резултатът е класически предварителен наплив към дилърите, който изпълва поръчковите книги на Tesla до предел.

Водач на този исторически натиск е Model Y. Въпреки колебанията в продажбите по-рано през годината, кросоувърът се завърна с пълна сила след дългоочакваното обновяване през второто тримесечие. Актуализираният модел затвърди статута на автомобила като предпочитан семеен автомобил в страната, отблъсквайки конкуренцията от традиционните си съперници, макар марки като Volkswagen и Kia да отбелязаха впечатляващ ръст от почти 50% и колосалните 153% съответно от началото на годината.

По-широките последици от данните за ноември са наистина изключителни. В страна, която някога разчиташе на петролното богатство, двигателят с вътрешно горене вече е на практика изчезнал от пазара на нови автомобили. Абсурдните 98,3% от всички нови леки автомобили, продадени миналия месец, са изцяло електрически, което означава, че практически всеки нов автомобил, напуснал шоурума, е задвижван с батерия. Това поставя Норвегия на път да постигне амбициозната си законодателна цел да прекрати изцяло продажбата на нови бензинови и дизелови автомобили до края на 2025 година. Дори потребителите, които може да намират поляризиращата публична личност на Илон Мъск за неприятна, очевидно не могат да устоят на ценностната предложена от неговите автомобили, гласувайки с портфейлите си за мрежата Supercharger и софтуерното превъзходство.

Все пак този скандинавски бум е в ярък и неприятен контраст с реалността на Tesla на други места. Според консултантската компания Visible Alpha глобалните доставки се очаква да се свият с 7% за цялата година, което е тревожен знак за насищане на зрелите пазари. В Съединените щати продажбите се сринаха с 24% през октомври след кратък, стимулиран от насърчителни мерки скок през септември. С изтичането на федералните програми за данъчни облекчения в САЩ и отмяната на европейските субсидии, Норвегия остава единствена, блестящо изключение – доказателство за това, което се случва, когато политиката, инфраструктурата и продуктът са в перфектна хармония, дори ако останалата част от света натиска спирачките.