Ford търси човек за нетипична позиция, но предлага сериозно възнаграждение

Ford обяви свободна позиция, която може да звучи като шега, но всъщност е много реална и стратегическа роля в компанията: „стратег по номенклатура“. Тази новосъздадена позиция, която се отчита пред директора по глобална номенклатура, подчертава нарастващата сложност и важност на имената на марките в съвременния автомобилен свят.

Според официалното обявление за работа, Ford търси професионалист, който може да „съчетае езиковата креативност с бизнес стратегията, като създава имена, които не само са запомнящи се и значими, но и са в съответствие с нашата по-широка архитектура на марката и са юридически валидни“. Ролята е много по-сложна от простото измисляне на списък с имена, които звучат добре. Тя включва ръководене на проекти от първоначалния брифинг до окончателния избор, сътрудничество с мултифункционални екипи и тясно сътрудничество с правния отдел, за да се гарантира валидността на търговската марка.

Този модерен, основан на данни подход е в ярък контраст с някои от предишните конвенции на Ford за наименуване. Докато емблематични имена като „Mustang“ и „Bronco“ са станали част от автомобилната история, други истории за наименуване са по-малко триумфални.

Новият стратег по номенклатура ще бъде част от глобалния „Център за отлични постижения в областта на наименуването и таксономията“ на Ford, отдел, който управлява наименуването не само на превозни средства, но и на услуги като Ford Pro и различни вътрешни инициативи. Позицията е на високо ниво, предлага заплата между 112 000 и 212 000 долара и изисква минимум шест години професионален опит в областта на номенклатурата.