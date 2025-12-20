Новини
Антъни Джошуа след нокаута над Джейк Пол: Отне повече време от очакваното

20 Декември, 2025

Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер, искам да му отдам значимото, заяви британецът след победата си

Антъни Джошуа след нокаута над Джейк Пол: Отне повече време от очакваното - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа победи с нокаут интернет звездата Джейк Пол в шестия рунд на демонстративната им среща, състояла се в Маями, предаде БТА.

Двубоят започна предпазливо, като в първите четири рунда Пол успяваше да избегне по-тежките удари на фаворита. В петия рунд британецът изпрати съперника си два пъти в нокдаун, а в шестия рунд серия от силни удари принуди рефера Кристофър Йънг да прекрати срещата при време 1:31 минута.

Общо Джейк Пол беше повален четири пъти по време на прекратения предсрочно мач.

„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си", каза Джошуа.

„Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

След мача Джошуа предизвика дългогодишния си съперник Тайсън Фюри.

„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, каза той. Пол не можеше да се справи със силата и опита на Джошуа.

„Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена, но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили . . . Ще се върна и ще взема шампионски пояс в някакъв момент", заяви той след срещата.

Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности. В подгряващата среща между бивши шампиони 50-годишният Андерсън Силва победи Тайрън Уудли с технически нокаут във втория рунд.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    2 0 Отговор
    Като цяло тези така наречени силови спортове са голяма простотия донякъде само борбата може да се каже че що годе приемлива и гледам от известно време една още по голяма простотия наречна "спорт " да си удрят силни шамари абе като цяло всичко се прави за пари

    11:33 20.12.2025

  • 2 Порода

    0 0 Отговор
    Спортиста проличава на ринга.Извън ринга е балансиран осъзнат и нормален.Това го прави опасен противник.

    11:39 20.12.2025

