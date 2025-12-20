Антъни Джошуа след нокаута над Джейк Пол: Отне повече време от очакваното

Бившият световен шампион в тежка категория Антъни Джошуа победи с нокаут интернет звездата Джейк Пол в шестия рунд на демонстративната им среща, състояла се в Маями, предаде БТА.

Двубоят започна предпазливо, като в първите четири рунда Пол успяваше да избегне по-тежките удари на фаворита. В петия рунд британецът изпрати съперника си два пъти в нокдаун, а в шестия рунд серия от силни удари принуди рефера Кристофър Йънг да прекрати срещата при време 1:31 минута.

Общо Джейк Пол беше повален четири пъти по време на прекратения предсрочно мач.

„Отне малко повече време от очакваното, но дясната ръка най-накрая намери целта си", каза Джошуа.

„Джейк Пол се справи наистина добре тази вечер. Искам да му отдам значимото. Той се изправяше отново и отново. Беше му трудно, но той продължаваше да се опитва да намери начин. Трябва да си истински мъж, за да направиш това, но той се изправи срещу истински боец ​​тази вечер“, добави той, цитиран от агенция Ройтерс.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

След мача Джошуа предизвика дългогодишния си съперник Тайсън Фюри.

„Ако си наистина лош човек, не говори толкова много: „Ей Джей това, Ей Джей онова“, нека те видим на ринга и да си говорим с юмруци“, каза той. Пол не можеше да се справи със силата и опита на Джошуа.

„Мисля, че челюстта ми е счупена. Определено е счупена, но, човече, това беше добре. Хубава малка похвала от един от най-добрите, които някога са го правили . . . Ще се върна и ще взема шампионски пояс в някакъв момент", заяви той след срещата.

Двубоят беше излъчен на живо в платформата Netflix, която достига до около 300 милиона абонати по света. Сред зрителите в залата бяха редица известни спортисти и публични личности. В подгряващата среща между бивши шампиони 50-годишният Андерсън Силва победи Тайрън Уудли с технически нокаут във втория рунд.