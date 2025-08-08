Новини
Мистериозните „дупчици“ в страничните огледала

8 Август, 2025

И защо са там тези отвори

Мистериозните „дупчици“ в страничните огледала - 1
Радослав Славчев

Ако някога сте се вглеждали внимателно в страничните огледала на автомобила си, може би сте забелязали малки, почти незабележими дупчици по тяхната рамка. Те не са там случайно и имат много важна функция, която е свързана с безопасността.

За какво служат тези отвори?

Тези дупки са всъщност дренажни отвори. Тяхната основна задача е да отвеждат водата, която може да се натрупа в корпуса на огледалото по време на дъжд или при миене на колата. Ако водата се задържи вътре, тя може да причини няколко проблема:

Замръзване: През зимата, ако водата замръзне, тя може да повреди електрическите компоненти на огледалото, като механизмите за регулиране и отопление. Разширяващият се лед може дори да спука корпуса.

Корозия: Постоянното натрупване на влага може да доведе до корозия на металните части вътре в огледалото, което ще съкрати живота му.

Нарушена видимост: В редки случаи, ако водата се натрупа във вътрешността на огледалото, тя може да проникне между стъклото и рамката, причинявайки изкривяване на изображението или образуване на петна.

Така че, макар и да изглеждат като дребен детайл, тези малки отвори всъщност играят ключова роля в поддържането на огледалата функционални и в безопасността на автомобила. Следващия път, когато миете колата си или вали дъжд, ще знаете, че тези малки дупки изпълняват важна функция.


  • 1 Ъхъ

    1 0 Отговор
    Бай Джоре бояджията баш го знае това и баш му е до него, важно е кита да не се пука и боята да не се олюпи до 10 деня!

    12:45 08.08.2025

  • 2 Маца

    2 0 Отговор
    аз такава дупка ще си пробия на резервара - да не задържа вода, че ми се дави мотора.

    12:54 08.08.2025