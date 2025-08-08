Мистериозните „дупчици“ в страничните огледала

Ако някога сте се вглеждали внимателно в страничните огледала на автомобила си, може би сте забелязали малки, почти незабележими дупчици по тяхната рамка. Те не са там случайно и имат много важна функция, която е свързана с безопасността.

За какво служат тези отвори?

Тези дупки са всъщност дренажни отвори. Тяхната основна задача е да отвеждат водата, която може да се натрупа в корпуса на огледалото по време на дъжд или при миене на колата. Ако водата се задържи вътре, тя може да причини няколко проблема:

Замръзване: През зимата, ако водата замръзне, тя може да повреди електрическите компоненти на огледалото, като механизмите за регулиране и отопление. Разширяващият се лед може дори да спука корпуса.

Корозия: Постоянното натрупване на влага може да доведе до корозия на металните части вътре в огледалото, което ще съкрати живота му.

Нарушена видимост: В редки случаи, ако водата се натрупа във вътрешността на огледалото, тя може да проникне между стъклото и рамката, причинявайки изкривяване на изображението или образуване на петна.

Така че, макар и да изглеждат като дребен детайл, тези малки отвори всъщност играят ключова роля в поддържането на огледалата функционални и в безопасността на автомобила. Следващия път, когато миете колата си или вали дъжд, ще знаете, че тези малки дупки изпълняват важна функция.