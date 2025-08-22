Новини
Вали дъжд и чистачките не работят: Трябва ви един... картоф!

22 Август, 2025 10:14 1 040 5

  • чистачки-
  • дъжд-
  • повреда-
  • съвети

Краткотраен, но ефективен метод за отблъскване на вода от предното стъкло

Вали дъжд и чистачките не работят: Трябва ви един... картоф! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Един от най-необичайните, но ефективни лайфхакове за спешни ситуации е използването на суров картоф като временна мярка, когато чистачките на автомобила се повредят. Макар и да звучи странно, този метод може да ви помогне да се приберете безопасно у дома, когато вали дъжд, а чистачките не работят.

Първо, разрежете един суров картоф наполовина. След това натрийте вътрешността на картофа върху предното стъкло на автомобила. Нишестето, което се съдържа в него, ще остави невидим водоотблъскващ филм върху стъклото. Този филм ще накара дъждовните капки да се стичат бързо, вместо да се размазват и да влошават видимостта.

Важно е да се отбележи, че този трик е само временен. Той няма да замени функционалността на чистачките и не е подходящ за продължително шофиране в силен дъжд. Вместо това, той е предназначен да ви осигури достатъчно видимост, за да стигнете до най-близкия сервиз или до дома си.

Въпреки че звучи като странен експеримент, този метод е изненадващо ефективен в критични ситуации и е чудесен пример за това как един обикновен предмет може да се превърне в спасително средство, когато най-малко го очаквате.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе хе

    2 0 Отговор
    преди или след като завали?

    10:27 22.08.2025

  • 2 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Това съм го правил с ябълка и се получи.

    10:37 22.08.2025

  • 3 Не знаех

    0 0 Отговор
    Благодаря за полезната информация!

    10:51 22.08.2025

  • 4 Мазньо

    0 0 Отговор
    Много яко.Ще си нося картоф,или ще си купя,като завали,но няма да си сменя чистачките.Смях.

    10:54 22.08.2025

  • 5 Патилан

    0 0 Отговор
    Продаваха някаква химия за това. Мажеш с парцал челното на сухо. После 100 км ,че и повече без да пускаш въобще чистачки.

    10:57 22.08.2025