Трябва ли да загряваме двигателя на автомобила през лятото?

Трябва ли да загряваме двигателя на автомобила през лятото?

18 Август, 2025 10:46 770 5

Отговорът от експертите

Трябва ли да загряваме двигателя на автомобила през лятото? - 1
Радослав Славчев

Дебатът за загряването на двигателя през лятото е вечен, като шофьорите се разделят на два лагера. Едните смятат, че това е задължителен ритуал, а другите го възприемат като ненужна загуба на време и гориво. Автомобилните механици и експерти обаче са категорични: отговорът зависи от това как и колко често се използва колата.

При редовна употреба

Ако управлявате автомобила си ежедневно или през ден, дългото загряване на празен ход не е необходимо. През топлите дни моторното масло запазва своята течливост и бързо достига работна температура. Ето защо е напълно достатъчно да запалите двигателя, да изчакате оборотите да се стабилизират и да потеглите.

През първите няколко минути е важно да шофирате плавно и да избягвате резки ускорения и високи обороти. Това позволява на маслото да се разпредели равномерно в цялата система и да осигури необходимата защита на всички движещи се части.

След дълъг престой

Ситуацията се променя, ако автомобилът е бил паркиран една седмица или повече. През този период масленият филм, който предпазва компонентите на двигателя, се оттича обратно в картера. Освен това гумените уплътнения губят своята еластичност.

В такъв случай е препоръчително да оставите двигателя да работи на празен ход за една до две минути. През това кратко време маслото ще се раздвижи по каналите и ще възстанови защитния си филм. Уплътненията също ще се затоплят леко, което намалява риска от течове.

Заключение

В крайна сметка, правилото е просто: при ежедневна употреба потегляйте веднага след като оборотите се стабилизират, но шофирайте внимателно. След дълъг престой, оставете двигателя да поработи за кратко на място, преди да тръгнете. Така ще гарантирате дълъг и безпроблемен живот на своя автомобил.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    голфа ми без книжка, колан и тест за алкохол и наркотици не пали
    затуй ходя пеш

    10:56 18.08.2025

  • 3 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Я съм с електричка, нямам обороти

    10:59 18.08.2025

  • 4 Офанзивен дефанзиф

    1 1 Отговор
    "при ежедневна употреба потегляйте веднага след като оборотите се стабилизират, но шофирайте внимателно. След дълъг престой, оставете двигателя да поработи за кратко на място, преди да тръгнете"

    Не разбрах - моята кола работи кратко на място, преди оборотите да се стабилизират. Това достатъчно кратко ли е при къс или дълъг престой на колата? Т.е. колко кратко е "краткото" на автора на статията?

    10:59 18.08.2025

  • 5 машината работи и се раздвижва .

    0 0 Отговор
    на български седейки се застоява . затова може малко да се посмазва . с грес . спортната кола влиза в режими . тя е на макс ако е с подгряване . ракетата не . електромобила не . технически поглед води до производителя - колко вдига , за колко спира, колко харчи , какъв е мотора . В този случай няма рекламист да излезе и да каже : вземете новия ситроен той не е с подгряване 15 минути преди потегляне . Логика . няма такива лято, зима , пустиня , сибир . Дъжд или слънце . да е виждал някой с мотор дето седи и го подгрява . няма и да види . мотора е двуколесна кола .

    11:07 18.08.2025