Hyundai под прицел: Проблеми със спирачките на най-големия модел разтърсват репутацията на марката

Hyundai Palisade, един от бестселърите на марката в сегмента на SUV-тата, който обаче не се продава у нас, сега е в центъра на сериозен скандал. По информация на Thenewswheel компанията е изправена пред колективен иск, заведен заради твърдения за дефекти в спирачната система на автомобила. Тази ситуация не само засяга собствениците на модела, но и поставя под въпрос репутацията и ангажимента на Hyundai към безопасността на своите клиенти.

От възход към съмнения

Пуснатият на пазара по време на бума на SUV-тата, Hyundai Palisade бързо спечели популярност със своя просторен дизайн и модерно оборудване. Сега обаче този успех е застрашен от сериозни опасения за безопасността.

Колективният иск, заведен в Окръжния съд на Съединените щати, твърди, че моделите Hyundai Palisade от 2023 до 2025 година имат дефекти в антиблокиращата спирачна система (ABS) и системата за контрол на сцеплението. Според ищците, на неравни пътни настилки тези системи неправилно отчитат скоростта на колелата, което води до по-дълъг спирачен път и създава риск от инциденти.

Сигналите са налице

Един от ищците твърди, че е забелязал проблема скоро след покупката на своя Palisade. След като го е съобщил на дилъра, му е било отговорено, че това поведение на системата ABS е нормално.

Искът твърди, че Hyundai е била наясно с тези проблеми още от предпроизводствените тестове, както и от ранни оплаквания на клиенти в онлайн форуми. Преглед на данни от Националната администрация за безопасност на движението по пътищата (NHTSA) разкрива близо 200 подобни оплаквания, подадени от собственици. Въпреки тези многобройни сигнали, регулаторните органи не са започнали разследване.

Въпроси без отговор

Прави впечатление, че Kia Telluride, който се произвежда в същата фабрика като Palisade и споделя обща платформа, не е обект на подобни оплаквания. Тази разлика поставя под въпрос производствения контрол и решенията за дизайна, прилагани от Hyundai.

Ищците твърдят, че ако са знаели за проблема, може би са щели да изберат друг автомобил. В момента те търсят обезщетение, докато съдебният процес е в начална фаза. От Hyundai все още няма официален коментар, тъй като политиката на компанията е да не коментира висящи дела.

С разгръщането на тази съдебна драма, остава да видим как Hyundai ще се справи с твърденията. Резултатът от този казус може да постави нови стандарти за прозрачност и отговорност в автомобилната индустрия, като принуди производителите да гарантират безопасността на своите клиенти.