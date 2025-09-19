Проблеми с камерата на iPhone 17 Pro Max и iPhone Air

Apple отново е в светлината на прожекторите, но този път не заради иновации. Още преди официалния старт на продажбите на новата серия iPhone 17 стана ясно, че два от най-очакваните модели – iPhone 17 Pro Max и iPhone Air – имат сериозен проблем с камерата.

Първият, който забеляза дефектите, е Хенри Кейси от CNN, който е получил достъп до новите устройства преди всички. По време на концерт, той открива, че приблизително една от всеки десет снимки, направени с iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, съдържа видими черни артефакти и назъбени бели линии. Проблемът се проявява само при много специфични условия на снимане.

След запитване от CNN, от Apple потвърдиха, че дефектите са причинени от заснемането на големи LED дисплеи, които излъчват светлина. Въпреки че проблемът се появява при много специфични условия, компанията заяви, че вече работи по решение.

Apple съобщи, че подготвя софтуерна актуализация, която да отстрани проблема. Въпреки че точна дата не е посочена, очакванията са корекцията да бъде пусната скоро, тъй като компанията винаги е наблягала на качеството на камерата си. Продажбите на новата серия iPhone 17 стартират на 19 септември.

С оглед на важността на камерата за потребителите на iPhone, изглежда малко вероятно Apple да отложи корекцията, въпреки че проблемът се проявява само при много специфични условия.