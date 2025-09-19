Новини
Технологии »
Проблеми с камерата на iPhone 17 Pro Max и iPhone Air

Проблеми с камерата на iPhone 17 Pro Max и iPhone Air

19 Септември, 2025 15:00 692 0

  • iphone-
  • 17-
  • проблем

Apple съобщи, че подготвя софтуерна актуализация, която да отстрани проблема

Проблеми с камерата на iPhone 17 Pro Max и iPhone Air - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Apple отново е в светлината на прожекторите, но този път не заради иновации. Още преди официалния старт на продажбите на новата серия iPhone 17 стана ясно, че два от най-очакваните модели – iPhone 17 Pro Max и iPhone Air – имат сериозен проблем с камерата.

Първият, който забеляза дефектите, е Хенри Кейси от CNN, който е получил достъп до новите устройства преди всички. По време на концерт, той открива, че приблизително една от всеки десет снимки, направени с iPhone 17 Pro Max и iPhone Air, съдържа видими черни артефакти и назъбени бели линии. Проблемът се проявява само при много специфични условия на снимане.

След запитване от CNN, от Apple потвърдиха, че дефектите са причинени от заснемането на големи LED дисплеи, които излъчват светлина. Въпреки че проблемът се появява при много специфични условия, компанията заяви, че вече работи по решение.

Apple съобщи, че подготвя софтуерна актуализация, която да отстрани проблема. Въпреки че точна дата не е посочена, очакванията са корекцията да бъде пусната скоро, тъй като компанията винаги е наблягала на качеството на камерата си. Продажбите на новата серия iPhone 17 стартират на 19 септември.

С оглед на важността на камерата за потребителите на iPhone, изглежда малко вероятно Apple да отложи корекцията, въпреки че проблемът се проявява само при много специфични условия.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ