Софиянец разменя Lamborghini за апартамент в София или на морето! Вижте какво търси!

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6
11:02 28.09.2025
2 123
11:10 28.09.2025
3 Щайга
11:11 28.09.2025
4 Боруна Лом
11:20 28.09.2025
5 При нас на морето е пълно
11:22 28.09.2025
6 Хехехе
До коментар #1 от "Пич":Апартаментите “кутийките в небето” са също пасив, но е като цяло доста по добре от кола. Това дали ще генерира пари е съвсем различно нещо
Коментиран от #7
11:24 28.09.2025
7 Пич
До коментар #6 от "Хехехе":Имаш основание да го кажеш , но истината е че винаги имота е по добър избор от автомобил !
Коментиран от #8
11:32 28.09.2025
8 демократ
До коментар #7 от "Пич":Имота е избор докато не почне война или не се заселят роми наоколо
11:43 28.09.2025
9 Карлос Друсар
11:51 28.09.2025