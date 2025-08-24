Новини
Авто »
Варненец продава една "гангстерска F-десетка" (ВИДЕО)

24 Август, 2025 12:31

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

Варненец продава една "гангстерска F-десетка" (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иво

    8 2 Отговор
    Не препоръчвам. След 70 хиляди км. на БМВ-тата почва да им тече всичко що съдържа течности. Тези коли са направени да източват портфейла на собственика им. Пиша от личен опит с гаражна петица 2018 г, бензин!

    12:36 24.08.2025

  • 2 1488

    8 1 Отговор
    а аз като продавах голфа с газ що немаше статия ??

    Коментиран от #4

    12:40 24.08.2025

  • 3 Музиката

    0 2 Отговор
    Руските гангстери изтепаха батките във Варна и сега всички са на руски шлагери

    12:43 24.08.2025

  • 4 Име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Пичовете от мобилето пускат статии само за обяви с видео, качи си видео на обявата и може да я изберат. Избират най-интересните или такива с много гледания.

    12:44 24.08.2025

  • 5 Кллл кл

    1 0 Отговор
    Щом го продават нещо му има . Новият собственик да се подготви с кеш !

    12:45 24.08.2025

  • 6 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 0 Отговор
    ФАКТИ и Мобиле.бг са на един собственик и поради тази причина ни пробутват обявите на разни провинциални "ВИП" селяндури. Само като им видите кичозните таралясници и просташките клипчета, ви става ясно за какви загубеняци и комплексари става въпрос.

    12:51 24.08.2025