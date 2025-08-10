Новини
Ново 20: Товарна версия за новата Dacia Duster

10 Август, 2025 11:15 620 6

  • dacia-
  • duster-
  • ван

Това е търговска версия на кросоувъра, трансформирана в практичен ван

Ново 20: Товарна версия за новата Dacia Duster - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След като третото поколение на Dacia Duster завладя пазара в Европа, сега румънският производител ни поднася още една изненада – търговска версия на кросоувъра, трансформирана в практичен ван. Смело решение, което превръща компактния SUV в машина за работа, без да жертва неговите офроуд способности. Подробности за него бяха разкрити от френското издание Largus.

Трансформацията

Новата модификация е разработена във фабриката на Dacia в Миовени, Румъния. Тя предлага на собствениците възможност да превърнат своя Duster във функционален ван, като премахнат задните седалки. На тяхно място се оформя впечатляващо товарно отделение с дължина от 1,67 метра и обем от цели 1696 литра. Това е перфектното решение за малкия и среден бизнес, както и за хора, които се нуждаят от повече пространство за превоз на стоки или оборудване.

Гъвкавост и опции

Dacia предлага интересна услуга, която позволява на собствениците да съхраняват демонтираните задни седалки в специален склад за период от пет години срещу допълнително заплащане. Това дава възможност автомобилът да бъде преобразуван обратно в пътнически, ако нуждите на собственика се променят. Освен това, за да се гарантира безопасността, се предлага и специална метална решетка, която разделя товарното отделение от кабината.

Единствената спънка, която трябва да се има предвид, е нуждата от промяна в регистрационните документи на автомобила след трансформацията.

Технически характеристики и цени

Ван версията на Duster се предлага с две основни задвижващи системи. Първата е 1,2-литров турбобензинов двигател с мощност 130 к.с., оборудван с "мека" хибридна технология. Втората опция е пълен хибрид със 140 к.с.

Що се отнася до цената на преобразуването, то струва 1200 евро. За предпазната решетка ще трябва да се доплатят още 444 евро, а услугата за съхранение на седалките е на стойност 600 евро. От Dacia съобщават, че в бъдеще подобна опция ще бъде достъпна и за по-големия модел Dacia Bigster.

С тази модификация Dacia Duster затвърждава репутацията си на изключително практичен и достъпен автомобил, който се адаптира към нуждите на всеки собственик.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    0 6 Отговор
    Най-яката кола на Европа е Дачия. Ако Дачия произвежда лекотоварни и тежкотоварни автомобили, може да измести западните.

    11:18 10.08.2025

  • 2 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    С тия кс. си вечно в колоната нелъде посредата в най добрия случай.

    11:26 10.08.2025

  • 3 ои8уйхътгрф

    3 0 Отговор
    Джипките на неудачиите имат смисъл само в няколко случая:

    - връщат простичкия дизел
    - пускат 4х4 с автомат
    - пускат 4х4, ръчка и на газ
    - и свалят цените с поне €3000

    Коментиран от #4

    11:27 10.08.2025

  • 4 Бумбумбум

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ои8уйхътгрф":

    Интересни са само дизел и 4х4.

    11:47 10.08.2025

  • 5 това е козметика

    0 0 Отговор
    идея е цялата задница да стане баничарка и тогава ще има успех

    11:48 10.08.2025

  • 6 Хаха

    0 0 Отговор
    И мамалигите спряха да карат Неудачия.

    11:53 10.08.2025