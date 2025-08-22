Новини
Какво ново в най-продаваната Dacia

22 Август, 2025 12:39 2 534 3

  • dacia-
  • sandero-
  • stepway-
  • streetway-
  • рестайлинг

Sandero - рестайлингът, който има за цел да затвърди успеха

Какво ново в най-продаваната Dacia - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Dacia Sandero затвърди позицията си на европейски любимец, ставайки най-продаваният автомобил на континента през 2024 година. Сега, в края на 2025-а, моделът се готви за рестайлинг, който има за цел да запази основното му предимство – отличното съотношение между цена и функционалност, като същевременно го направи по-модерен и технологичен.

Нов външен вид без радикални промени

Въпреки че дизайнът ще бъде обновен, промените няма да са революционни. Най-забележима ще бъде новата предна част, където LED оптиката ще се откаже от характерния Y-образен мотив. Вместо това ще се появят пречупени хоризонтални линии, които ще придадат на автомобила по-динамичен и още по-съвременен вид. Решетката на радиатора и броните също ще бъдат преработени. Кросоувър версията Stepway ще запази своя офроуд стил, а промени ще има и при стандартния Streetway.

По-технологичен, но отново практичен интериор

Вътре в купето се очакват по-значителни подобрения. Dacia ще въведе нова мултимедийна система с по-голям екран, който ще замени сегашния 8-инчов дисплей. Тя ще поддържа и актуализации по въздух, което ще я направи винаги актуална. Въпреки тези промени, марката ще остане вярна на своята философия за практичност и достъпност. В базовите нива на оборудване може да се запази познатата стойка за смартфон, което ще помогне за поддържане на ниската цена.

Ключова иновация под капака

Най-голямата новост е въвеждането на хибридна модификация – Sandero Hybrid. Тя ще използва хибридната система от Renault Clio и Captur, комбинирайки 1.6-литров бензинов двигател с два електромотора, които ще осигурят системна мощност от около 140 к.с. Тази опция ще позволи на Sandero да се конкурира с хибриди като Toyota Yaris. Освен това, гамата от двигатели ще бъде обновена, като новият 1.2-литров трицилиндров агрегат постепенно ще замени сегашния еднолитров мотор. Версиите на LPG (втечнен газ) също ще останат в портфолиото на модела.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сектант

    4 3 Отговор
    Дачия стават все по-приятни и желани автомобили. Да, не са за комплексари търсещи 1000 к.с. да ги карат оп разбитите български пътища, но са много добреи за цената си.

    Коментиран от #3

    13:08 22.08.2025

  • 2 @@@

    2 0 Отговор
    Dacia Sandero затвърди позицията си на европейски любимец,
    Като направиха Революция в автомобилната индустрия!
    Откриха, че четирицилиндров двигател,
    може да работи и с Три цилиндъра!
    Като единия такт се компенсира с Безтактие!

    13:48 22.08.2025

  • 3 Куку

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сектант":

    Кое е приятно и желано освен цената!? Копанарката какво предлага в повече?Динамика, качество, екстри, комфорт, красота, стил ,престиж ,безопасност??? Кое ??

    13:54 22.08.2025