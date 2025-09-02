Новини
Dacia отново на върха: 10-те най-популярни автомобила в Европа

2 Септември, 2025 11:27 1 007 2

Моделът Sandero води в продажбите

Dacia отново на върха: 10-те най-популярни автомобила в Европа - 1
Макар и съпътствана от сериозни сътресения, като напускането на шефа Дени льо Вот, румънската марка Dacia продължава да се представя повече от отлично на европейския пазар. И това на фона на глобалните промените в ръководството на Renault след напускането на баш шефа Лука де Мео. Въпреки всички тези рокади по върховете продажбите на румънската марка отново бележат ръст.

Този успех е показателен за устойчивостта на Dacia и ясната ѝ пазарна стратегия, която продължава да печели доверието на клиентите. Според данни на Autostat, хечбекът Dacia Sandero е най-продаваният автомобил на европейския пазар през юли 2025 година. С резултат от 21 хиляди продадени бройки, моделът изпреварва сериозни конкуренти и заема челната позиция.

На второ място в класацията се нарежда Volkswagen T-Roc с 20 700 продадени бройки, докато третата позиция е за Toyota Yaris Cross, избран от 17 хиляди европейци. Ето и топ 10 на най-продаваните автомобили в Европа през месец юли 2025 година:

В отделно проучване, проведено от Autostat, се разкрива основната причина за спада в търсенето на нови автомобили. Според 63% от анкетираните, високите лихвени проценти в банките са ключовият фактор, който влияе негативно на пазара.

Но тази класация показва, че въпреки промените в пазарните тенденции, някои модели остават изключително популярни сред европейските потребители.


  • 1 бай Ставри

    1 1 Отговор
    Добре, че бяха румънците, да пооправят реномето на френските автамабили.

    12:02 02.09.2025

  • 2 Чакам новия мотор

    0 0 Отговор
    Хибрид, 1.2 литра, 3 цилиндъра (не се смей!), LPG, 140 коня.

    12:08 02.09.2025