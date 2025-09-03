Още за новите "дачии" с новия двигател и АГУ с директно впръскване

Dacia, автомобилният производител, известен със своята прагматичност, направи голям пробив, който може да промени представите за достъпните автомобили. Компанията започна серийното производство на изцяло новия двигател Horse HR 12. Той е първият в света, който разполага с директно впръскване на втечнен нефтен газ (LPG).

Как работи новият двигател?

Двигателят Horse HR 12 е съвместен проект на Renault r Geely. Той представлява 1.2-литров турбо бензинов агрегат с три цилиндъра. Неговата иновация е в това, че за разлика от конвенционалните системи, в които газът се подава индиректно, тук той отива директно в горивните камери. Тази технология подобрява ефективността, увеличава мощността и прави двигателя по-издръжлив.

Новият двигател също така е оборудван с турбокомпресор и интегриран 48-волтов електрически стартер. Той подпомага автомобила при ускорение и намалява разхода на гориво.

Мощност и екология

Новият агрегат е мощен и екологичен. Той достига системна мощност от 140 конски сили, което го прави конкурентен на традиционните бензинови двигатели. Когато работи на пропан-бутан, той отделя с около 9% по-малко въглероден диоксид в сравнение с бензиновия си режим. Двигателят отговаря на стандартите Евро 7.

Кой модел ще бъде първият?

Първият модел на Dacia, който ще получи този иновативен двигател, ще бъде новото поколение на популярния кросоувър Duster. След това, двигателят ще бъде монтиран и на други модели на марката. Производството на двигатели се извършва в румънския завод в Миовени.

Разработването на Horse HR 12 е важна стъпка за Dacia, тъй като ѝ позволява да продължи да предлага технологични решения на достъпна цена, като същевременно разширява възможностите на своите модели.