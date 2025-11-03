Dacia затяга примката около Skoda

Dacia продължава своята агресивна експанзия в по-горните сегменти. След като утвърди позициите си при компактните SUV модели с Duster и предстои лансирането на по-големия Bigster, румънската марка с френски корени се цели директно в сърцето на семейния автомобилен пазар. Целта: да детронира непоклатимия хегемон в класа, Skoda Octavia, с чисто нов модел.

Новият проект носи вътрешното обозначение C-Neo и ще включва два основни варианта – компактен фастбек/седан и, по-важното за европейския пазар, просторно комби. Идеята е да се предложи не просто поредният бюджетен автомобил, а пълноценен конкурент на утвърдени играчи като VW Golf, Peugeot 308, Opel Astra и, разбира се, Octavia.

Ключовото оръжие на Dacia, както винаги, ще бъде цената.

Очаква се комби версията на C-Neo да стъпи на пазара през 2026 година с базова цена, която вероятно ще се върти около границата от 22 000 евро. Това позициониране, съчетано с философията за максимално пространство и разумна практичност, е сериозна заплаха за по-скъпите чешки и германски алтернативи.

Според първоначалните информации, Dacia C-Neo ще възприеме новия, по-издържан и модерен дизайнерски език на марката, като комби версията може да получи дори лек „allroad“ привкус, добавяйки още функционалност и атрактивен външен вид. Dacia вече не просто прави евтини коли, тя създава разумни автомобили, които хората искат. Този модел има потенциала да пренапише правилата в C-сегмента.