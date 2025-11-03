Новини
Dacia затяга примката около Skoda

3 Ноември, 2025 10:19

  • dacia-
  • c-сегмент-
  • skoda

Ново комби от C-сегмента ще се конкурира с Octavia

Dacia затяга примката около Skoda - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Dacia продължава своята агресивна експанзия в по-горните сегменти. След като утвърди позициите си при компактните SUV модели с Duster и предстои лансирането на по-големия Bigster, румънската марка с френски корени се цели директно в сърцето на семейния автомобилен пазар. Целта: да детронира непоклатимия хегемон в класа, Skoda Octavia, с чисто нов модел.

Новият проект носи вътрешното обозначение C-Neo и ще включва два основни варианта – компактен фастбек/седан и, по-важното за европейския пазар, просторно комби. Идеята е да се предложи не просто поредният бюджетен автомобил, а пълноценен конкурент на утвърдени играчи като VW Golf, Peugeot 308, Opel Astra и, разбира се, Octavia.

Ключовото оръжие на Dacia, както винаги, ще бъде цената.

Очаква се комби версията на C-Neo да стъпи на пазара през 2026 година с базова цена, която вероятно ще се върти около границата от 22 000 евро. Това позициониране, съчетано с философията за максимално пространство и разумна практичност, е сериозна заплаха за по-скъпите чешки и германски алтернативи.

Според първоначалните информации, Dacia C-Neo ще възприеме новия, по-издържан и модерен дизайнерски език на марката, като комби версията може да получи дори лек „allroad“ привкус, добавяйки още функционалност и атрактивен външен вид. Dacia вече не просто прави евтини коли, тя създава разумни автомобили, които хората искат. Този модел има потенциала да пренапише правилата в C-сегмента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Моделите на Дачия и моделите на Лада се различават само по емблемата.

    10:26 03.11.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 3 Отговор
    неуДАЧИЯ срещу ЖАЛКО ❗
    (Шкода на чешки)

    10:29 03.11.2025

  • 3 Карам все още дачия

    1 0 Отговор
    Повече от 1г. имам дъстър, за парите си бива. Но, пуснат ли седан- моята любима версия за лек автомобил.и то в "С" сегмент, ето това вече е интересно. Само малко да пипнах и интериора,.)× че всичко е пластмаса вътре, няма се изтърка, но това малко дразни. Двигателите ги коригират при новите модели и всичко е наред. Караме си нови коли и дано един ден и тук правим нещо подобно...

    10:31 03.11.2025

  • 4 сектант

    0 1 Отговор
    Дачия приключи всичко корейско, китайско, немско, френско - край просто

    Коментиран от #5

    10:33 03.11.2025

  • 5 Тод

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "сектант":

    Сега им остава да пуснат и конкуренти на Рол-ройс и Ферари и всичко вече ще е дачия.

    10:42 03.11.2025

  • 6 Няма

    1 0 Отговор
    Никакъв шанс!

    10:47 03.11.2025