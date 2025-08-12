Конфискуваха над 250 луксозни автомобила в Малайзия

Малайзийската служба за пътен транспорт (JPJ) стартира агресивна кампания за налагане на закона, насочена към собствениците на луксозни автомобили, като в рамките на текущата „Операция Лукс“ бяха конфискувани над 250 автомобила от висок клас. Репресивните мерки са насочени към собственици, които не спазват основните правила за движение по пътищата – широко разпространен проблем, който службата вече не е готова да пренебрегва.

Операцията, която се провежда в три отделни фази от юни насам, е довела до конфискацията на различни автомобили за нарушения, включително изтекли шофьорски книжки и застраховки, както и използване на фалшиви или несъответстващи регистрационни номера. Иззетите автомобили включват впечатляваща гама от екзотични и луксозни автомобили, като Lamborghini Huracan STO, Rolls-Royce Cullinan, Aston Martin DBX, Ferrari 458 Italia, както и различни модели Porsche и Toyota от висок клас. В няколко случая автомобилите са били управлявани от чужденци без валидни документи.

Туан Мухамад Кифли бин Ма Хасан, старши директор по правоприлагането в JPJ, заяви, че кампанията изпраща ясно послание, че богатството не е извинение за пренебрегване на закона. Отделът е идентифицирал повече от 1000 случая на собственици на луксозни автомобили, включително знаменитости и бизнес магнати, които не са подновили пътния си данък и застраховката си за продължителни периоди.

Макар причините за неспазването да са различни, разходите за притежание на луксозен автомобил в Малайзия са изключително високи. Внесените луксозни автомобили могат да бъдат обложени с 30% вносно мито, 10% данък върху продажбите и акциз, който може да достигне до 105%, което на практика утроява покупната цена. Освен това, всички автомобили с цена над 200 000 малайзийски рингита подлежат на „данък върху стоки с висока стойност“ до 10%. Въпреки това, властите са категорични, че тези фактори не освобождават собствениците от техните правни отговорности. Според местните медии, повечето от конфискуваните автомобили се връщат на собствениците им, след като бъдат уредени всички просрочени данъци и такси.