Скиор е с комоцио след тежък инцидент на ски писта в Банско

2 Януари, 2026 14:33 537 7

  • банско-
  • скиор-
  • инцидент

От Планинската спасителна служба в Банско отичат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни

Скиор е с комоцио след тежък инцидент на ски писта в Банско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Скиор е пострадал в ски зоната над Банско. Инцидентът е станал преди обед на писта "Платото", съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

Мъжът, който е българин на възраст около 38 години, е паднал по време на спускане, като е ударил главата си. При първичния преглед от спешен екип е констатирано, че пострадалият е с комоцио, но контактен. Потърсена е спешна помощ по въздуха, предава БНР.

Около 11:30 ч. въздушната линейка пристигна в ски зоната, като е организирана акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера, който ще го транспортира към столична болница.

От Планинската спасителна служба в Банско отичат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни и отново призовават скиорите да преценяват своята подготвеност спрямо трудността на пистите.


Напиши коментар:


  • 1 За съжаление

    2 1 Отговор
    Само един....

    14:34 02.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Като му дадат фактурата за хеликоптера, ще предпочете да е умрял.

    14:36 02.01.2026

  • 3 Шумахер

    5 1 Отговор
    Внимавайте със ските, и колите

    14:39 02.01.2026

  • 4 Хеликоптерист

    2 1 Отговор
    Аман... Кой ша плаща...

    14:41 02.01.2026

  • 5 От ПСС

    2 1 Отговор
    Ние "отичаме".. в канала

    14:41 02.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    На ски спускания от световното първенство е задължително да има ДВА медицински хеликоптера осигурени, а ние се хвалим с един за цялата държава. Не знам дали е тъжно или смешно. А нямаме и детска болница. Разбирате ли колко сме зле? Така е с тия управления и тия избори.

    14:43 02.01.2026

  • 7 мда

    2 0 Отговор
    Някой да го е карал да се чекне на ски? Да си плати всичко.

    14:45 02.01.2026

