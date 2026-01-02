Скиор е с комоцио след тежък инцидент на ски писта в Банско

Скиор е пострадал в ски зоната над Банско. Инцидентът е станал преди обед на писта "Платото", съобщиха от Планинската спасителна служба в курорта.

Мъжът, който е българин на възраст около 38 години, е паднал по време на спускане, като е ударил главата си. При първичния преглед от спешен екип е констатирано, че пострадалият е с комоцио, но контактен. Потърсена е спешна помощ по въздуха, предава БНР.

Около 11:30 ч. въздушната линейка пристигна в ски зоната, като е организирана акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера, който ще го транспортира към столична болница.

От Планинската спасителна служба в Банско отичат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни и отново призовават скиорите да преценяват своята подготвеност спрямо трудността на пистите.