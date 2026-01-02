Новини
НАП санкционира с около 45 000 лв. 69 търговци за необоснован ръст на цените

2 Януари, 2026 14:41

Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите и са започнали още в последните дни на миналата година

НАП санкционира с около 45 000 лв. 69 търговци за необоснован ръст на цените - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите засилва контрола върху търговците в цялата страна заради въвеждането на еврото, като броят на проверките вече достига около 400 на ден. Това заяви говорителят на Агенцията Анна Митева в интервю за NOVA NEWS.

Проверките се извършват съвместно с Комисията за защита на потребителите и са започнали още в последните дни на миналата година.

По думите ѝ първоначално обявените над 700 проверки вече са значително повече, като данните се променят динамично. Контролът обхваща търговски обекти в цялата страна и включва както превантивни действия, така и проверки по сигнали за необосновано повишаване на цените след въвеждането на еврото.

Към момента при проведените проверки са установени нарушения в 69 случая, за които са съставени актове. Те касаят ръст на цените на определени стоки без ясни и обективни икономически причини. По част от тези случаи вече са издадени наказателни постановления на обща стойност около 45 000 лева. В над 300 проверки НАП все още изисква допълнителни документи от търговците, за да се прецени дали увеличението на цените е оправдано.

Митева подчерта, че проверките се извършват в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България и са насочени срещу търговци, които използват смяната на валутата като претекст за спекулативно вдигане на цените. "Нашите действия са насочени към некоректните търговци. За щастие, коректните са мнозинство и им благодарим", заяви тя.

По отношение на разликите между големите търговски вериги и по-малките обекти, от НАП посочват, че нарушения се установяват както при големи, така и при малки търговци. "Няма съществена разлика – съветът ни към всички е един и същ - да спазват закона", призова Митева.

От началото на 2026 г. НАП вече налага директни санкции. Глобите за първо нарушение могат да достигнат до 10 000 лева, а при повторно – до 20 000 лева. Имуществените санкции за юридически лица могат да стигнат до 200 000 лева. Контролът обхваща и спазването на изискванията за коректно изписване на цените – водеща трябва да е цената в евро, следвана от превалутираната стойност в лева и фиксирания курс на БНБ.

По думите на говорителя на НАП тези санкции са сериозни, особено за малкия и средния бизнес, и целят да предотвратят спекулации. "Проверките са масови и ще продължат. Целта ни е да защитим гражданите от нерегламентирано поведение и ценови злоупотреби", подчерта Митева.

От Приходната агенция допълниха, че временното затваряне на обекти е крайна мярка и към момента не се очаква масовото ѝ прилагане. НАП заявява, че е партньорски настроена към бизнеса и разчита търговците доброволно да коригират поведението си и да спазват законовите изисквания в условията на валутния преход.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за

    4 0 Отговор
    глупотевини ? Мижи да те лажем .

    14:43 02.01.2026

  • 2 Тома

    7 0 Отговор
    Те пък направиха милиони от дране на клиентите

    14:43 02.01.2026

  • 3 Държава следи за спекула

    4 0 Отговор
    Да провери и държавата!
    Лична карта от 18 на 30 лв.
    Риболовен билет от 25 на 50 лв

    14:45 02.01.2026

  • 4 Вече сме в Клуба на Богатите със

    5 0 Отговор
    620 € минимална заплата ( без данъците) и който не се чувства богат е копейка!

    14:47 02.01.2026

  • 5 Въпрос

    1 0 Отговор
    Глобата му 500 евро-печалбата от надценките 5000 евро...добре ли е?

    14:50 02.01.2026

  • 6 Семки и бонбонки

    3 1 Отговор
    Бълха ги охапала. При тая спекула тия глоби ги избиват за половин ден.

    14:52 02.01.2026

  • 7 Тити

    2 0 Отговор
    Охоооооооооооо след дъжд качулка къде бяха две години назад когато търговците вдигнаха цените с 100% като се оправдаваха с войната в Украйна тези глоби на фона при тези печалби които прибират са смехотворни.

    14:55 02.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    3 0 Отговор
    Щом данъчните се хвалят из медиите, значи нищо не са свършили. Прах в очите. Точно като тулупа. Мо, та Мо!!!! Номерът е да се хвалим и пъчим! Ако мине номера. Ама все по често нещо не минава. Хората не са простаци и не вярват на старите схеми.

    14:58 02.01.2026

  • 9 НАП е част от крадливата мафия

    3 0 Отговор
    Директорите на НАП са изборна длъжност но от години конкурси няма? Мафията управлява рекета чрез НАП

    14:59 02.01.2026

