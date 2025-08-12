Volvo XC90 получи агресивен тунинг пакет и повече мощност

Дългогодишното възприятие за Volvo XC90 като комфортен и изискан семеен автомобил се оспорва от нов и всеобхватен тунинг пакет от германския специалист Heico Sportiv. Известен с работата си по моделите Volvo и Polestar, тунинг специалистът има за цел да придаде на XC90 достатъчно мощност и агресивен стил, за да се конкурира с автомобили като BMW M и Mercedes-AMG.

Новият пакет се основава на актуализацията на модела XC90 за 2025 година. Визуално предната част получава деветкомпонентно удължение на бронята и пиано черна облицовка, която придава на въздухозаборниците по-изразен и ъгловато изглед. Страничният профил е подобрен с нови 22-цолови спортни алуминиеви джанти Volution, които могат да се комбинират със спортни пружини или софтуерна актуализация за адаптивното въздушно окачване, за да се понижи кросоувърът с 30мм.

В задната част Heico Sportiv е добавила трикомпонентна задна престилка, която обгражда четири изпускателни тръби в стила на Audi. Те могат да се комбинират с опционална спортна изпускателна система с клапанно управление, което дава на водача възможност да регулира звука на изпускателната система според желанието си. Усъвършенстванията в задната част са доказателство за последователния дизайн на XC90, тъй като са съвместими с всички модели, произведени от 2016 година насам.

Освен козметичните подобрения и подобренията на шасито, тунерът предлага значително повишаване на производителността чрез прекалибриране на ECU. Това подобрение може да увеличи мощността на XC90 до 500 конски сили, което е значителен скок от 449 конски сили на фабричния T8 PHEV. Компанията може също да премахне фабрично наложеното ограничение на скоростта от 180 км/ч, което позволява по-високи максимални скорости, където това е разрешено от закона.

Пълният пакет за ъпгрейд, включващ комплект каросерия и спортна изпускателна система с регулируем звук, ще струва на клиентите 7300 евро. Допълнителни ъпгрейди, като части за подобряване на производителността, компоненти на окачването, джанти и ръчно изработен спортен волан, могат да повишат цената още повече. Heico Sportiv заяви, че всички компоненти ще бъдат налични от септември 2025 година и са сертифицирани за съответствие с швейцарското законодателство, което гарантира висок стандарт на качество и законност.