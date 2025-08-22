Новини
Авто »
Разказваме ви за една система в колата, която предвижда опасностите

Разказваме ви за една система в колата, която предвижда опасностите

22 Август, 2025 10:44 790 6

  • volvo-
  • city safety-
  • безопасност-
  • автоматични системи за спиране

Акцентът е върху Volvo City Safety

Разказваме ви за една система в колата, която предвижда опасностите - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В съвременния автомобилен свят, където технологиите за безопасност са от първостепенно значение, шведският производител Volvo отдавна се е наложил като лидер. Една от най-значимите, но често подценявани иновации на компанията е системата City Safety. Тя представлява набор от асистиращи функции, които са разработени, за да предотвратят или смекчат сблъсъци в градска среда.

Как работи?

City Safety използва комбинация от радарни и камерни сензори, монтирани в предната част на автомобила. Те сканират пътя за потенциални опасности, като други превозни средства, пешеходци, велосипедисти и дори големи животни. Системата работи активно при скорости до 60 км/ч, като предупреждава водача със звуков и визуален сигнал, ако прецени, че сблъсък е неизбежен.

Отвъд предупреждението

Ако водачът не реагира на предупреждението, системата автоматично задейства спирачките. Тя може или да спре автомобила напълно, или да намали скоростта му значително, за да смекчи удара. Тази автономна реакция е особено полезна в натоварен трафик или при момент на разсейване, когато дори за секунда може да се случи инцидент.

Защита на най-уязвимите

Едно от най-големите предимства на City Safety е способността ѝ да разпознава пешеходци и велосипедисти. Системата е разработена, за да предпази най-уязвимите участници в движението, което я прави ценна както за шофьора, така и за околните. Тя е част от философията на Volvo за безопасност, която цели да намали инцидентите до минимум.

Защо е толкова важна?

Въпреки че не е толкова ефектна като спортен режим или инфотейнмънт система, City Safety е пример за истинска иновация, която спасява животи. Тя е стандартно оборудване в повечето съвременни модели на Volvo и е доказателство, че истинският напредък в автомобилната индустрия се крие в технологиите, които ни правят по-сигурни на пътя.

И накрая, предвид случващото се по родните пътища, ви питаме: Смятате ли, че автоматичните системи за спиране трябва да станат задължителни за всички нови автомобили?


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 3 Отговор
    "предупреждава водача със звуков и визуален сигнал, ако прецени, че сблъсък е неизбежен"

    кел дайда от тая система

    10:56 22.08.2025

  • 2 Оня с коня

    2 1 Отговор
    Автоматичните системи НЕ трябва да се поставят в автомобилите. Или поне не на сегашният им етап на развитие. За 7-8 месеца двапъти ме удря автомобил движещ се зад мен и оправданието е едно и също "ами ти тръгна и спря, моята кола спира автоматично ама разбираш ли този път не спря". С тези системи шофьорите стават мързеливи, не следят пътната обстановка и не реагират адекватно. Вмвсто това си драскат по телефоните и блеят. Ще мине още много време преди една автоматична система да стане по-надеждна от един добър и съвестен шофьор. За сега просто не давайте книжки на всеки бльон явил се на шофьорски курс.

    10:59 22.08.2025

  • 3 ДЕДО

    3 1 Отговор
    Това е абсолютно задължително. Защото хората са доста разсеяни.

    11:28 22.08.2025

  • 4 От опит

    2 0 Отговор
    Ама, ако твоя автомобил има такава система, а другият зад тебе няма, все едно е че и ти нямаш... зад теб автомобила ти влиза в багажника ... тъй, че е полезна, ама всички трябва да са оборудвани със City Safety .

    11:37 22.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нькцк

    1 0 Отговор
    Моята хонда си го има .едва ли само волвотата имат! Когато приближа бързо някой ме предупреждава. Даже в едно кръгово ми блокира спирапките че щях да ударя един кръстосвайки ми платната

    11:59 22.08.2025