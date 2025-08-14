Новини
Сериен Polestar 3 подобри рекорда за пробег с едно зареждане

14 Август, 2025 18:46 443 2

Кросувърът измина над 930 километра

Сериен Polestar 3 подобри рекорда за пробег с едно зареждане - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Серийният Polestar 3 разби мита за „страха от изчерпване на батерията“, като постави нов световен рекорд на Гинес за най-дълго пътуване с електрически SUV с едно зареждане. Рекордното пътуване на електрическия SUV се състои от 935,44 километра по обществени пътища във Великобритания, което далеч надхвърля официалната му WLTP оценка от 706 км.

Монументалното пътуване е отнело почти 23 часа и е изпълнено от екип от трима професионални шофьори. Въпреки предизвикателните условия, включително продължителния дъжд, моделът Polestar 3 Long-Range Single Motor демонстрира забележителна енергийна ефективност, като консумира само 12,1 kWh/100 км. Впечатляващо е, че автомобилът продължава да се движи още 12,8 км, дори след като индикаторът за батерията отчете 0%, доказвайки, че реалният пробег на електромобила надхвърля официалните цифри.

Сериен Polestar 3 подобри рекорда за пробег с едно зареждане

Рекордното електрическо превозно средство е напълно немодифициран производствен модел, оборудван със стандартни 20-цолови джанти с гуми Michelin Sport 4 EV. Издръжливостта на Polestar 3 се дължи на неговата 111-kWh литиево-йонна батерия и високоефективна задвижваща система с един мотор. Успехът на този модел подчертава ангажимента на марката да разширява границите на електрическата производителност и поставя нов стандарт за електромобили с голям пробег в сегмента на SUV. Polestar 3 е изграден на авангардна платформа с 800V архитектура, която поддържа бързо DC зареждане със скорост до 250 kW, позволяващо 10-80% зареждане за приблизително 30 минути.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пилотът Гошу

    0 1 Отговор
    Няма лошо, добре е, но ги правят с 90 по магистрала... Да тестват с нормални 130, даже на феновете на електрическите автомобили не им харесва да кютат след камионите.... Всеки дизел в днешно време с малък резервоар 45л прави 900+ със 120/130кмч...с 60л 1200+... Даже с прилична спортна кола падаш под 10, че и 9 с такива скорости... Не е нужно замерване с 90...

    Коментиран от #2

    19:09 14.08.2025

  • 2 Гоше Гоше

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пилотът Гошу":

    Научи се да смяташ! Ако беше с 90 км в час щеше да получи само адмирации, ама тези жертви са пътували 23 часа за да изминат малко над 900 км, което прави 40 км в час. Скоро четох че някаква електричка беше минала над 1000 километра с тази скорост, така че това не е никакъв рекорд.

    19:16 14.08.2025