Ето го новия Cayenne - прекалено чист и твърде перфектен, за да бъде истинско Porsche

20 Ноември, 2025 14:39 5 888 15

  • porsche-
  • cayenne-
  • нова генерация-
  • електромобил

Предишните поколения Cayenne бяха символ на лукс, но и на шофьорска ангажираност. Сега те са превърнати в мултимедийна стая

Ето го новия Cayenne - прекалено чист и твърде перфектен, за да бъде истинско Porsche - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Случи се неизбежното, но въпреки това болезнено: четвъртото поколение на Porsche Cayenne официално абдикира от бензина, превръщайки се в поредния кросоувър, погълнат от електрическата вълна. Да, Porsche продължава да произвежда своя предшественик с ДВГ паралелно, но фактът си остава – емблематичният звяр вече е на ток, а това носи със себе си горчив привкус за всеки истински автомобилен фен на марката.

Разбира се, германският производител налива милиарди в маркетинга, за да ни убеди, че това е най-мощният сериен модел в историята на марката. И числата са впечатляващи: пробег над 600 км и хиперскоростен спринт. Но можем ли да наречем Porsche нещо, което е лишено от характерния гърлен рев на шест- или осемцилиндров двигател?

Визуално, новият Cayenne изглежда познато, запазвайки своя масивен силует. Но при по-внимателно вглеждане, той вече е някак стерилен, лишен от бруталността на предишните генерации. Дизайнерите са заимствали редица детайли от по-малкия Porsche Macan – сякаш да покажат, че вече всички са в един кюп. Носът е по-изразен, фаровете са станали по-тънки, а отзад светлините са свързани с диодна лента – визия, която вече е общо място за всеки втори електрически кросоувър.

Аеродинамиката, тази съвременна религиозна догма, е водеща. Коефициентът на въздушно съпротивление от 0.25 е отличен, но постигнат с цената на активни аеро елементи и унифицирана форма, която поставя ефективността пред емоцията.

А вътре, вместо да се фокусира върху суровата връзка между шофьор и машина, Cayenne 2026 ни потапя в свят на пиксели. Интериорът е трансформиран в трипътен дигитален олтар: 14.25-инчов виртуален панел, 14.5-инчов централен екран и абсурдния 14.9-инчов екран за пътника. Към това добавете проекция на предното стъкло с добавена реалност, гласов асистент с изкуствен интелект и дори възможност за играене на компютърни игри.

Предишните поколения Cayenne бяха символ на лукс, но и на шофьорска ангажираност. Сега те са превърнати в мултимедийна стая, предназначена да забавлява всички, освен може би най-заклетия фен на марката, който е жаден за автентично усещане.

Идва ред на мощността – най-силният аргумент, но и най-горчивото хапче. Върховият Porsche Cayenne Turbo (чието име вече е оксиморон) разполага с двумоторен агрегат, който генерира 1 156 к.с. и 1 500 Нм. Спринтът до 100 км/ч за 2.5 секунди е хирургически прецизен и брутален, но клиничен. Липсва драмата на запалването, експлозията в цилиндрите и механичният гняв, който съпътстваше истинския бензинов Turbo S. Това е просто моментен електрически тласък, който е наличен при всяка друга високоскоростна електричка.

Въпреки че 113 kWh батерия осигурява пробег от над 600 км и 800-волтовата архитектура позволява бързо зареждане, цялата тази технологична гениалност обслужва единствено необходимостта да се компенсира загубата на двигател. Cayenne 2026 може да тегли и 3.5-тонно ремарке и да завива със задните колела, но той е станал прекалено умен, прекалено чист и твърде перфектен, за да бъде истинско Porsche. Това е епохата на безшумната тъга, където техническото превъзходство е постигнато с цената на автомобилната душа.


  • 1 инж. Минчев

    8 19 Отговор
    Въпреки, че е електрическо, това Порше е отличен продукт - бърз, екологичен, стилен и качествен. Има много интересни екстри: супер бързо зареждане, безконтактно зареждане, активна аеродинамика, извити тъч екрани и много др.
    Не харесвам електрически коли, но това Порше е добро.

    14:50 20.11.2025

  • 2 Ввв

    20 6 Отговор
    Кой държи Порше?!А да,вагините,ама те са пред фалит защото слушат Урсула и правят недоразумения на ток,това Квазимодо е поредното недоносче!!!

    15:00 20.11.2025

  • 3 Пич

    19 5 Отговор
    Това нещо само външно прилича на Порше ! Отвътре е като всяка посредствена китайска кочина ! И е за "новите прасета от Фермата" на Оруел!!!

    15:07 20.11.2025

  • 4 Марин

    14 4 Отговор
    Евала, Радо. Евала, Свлавчев. Така се представя нов модел, който убива всичко що е мило и драго на феновете на Порше. На малко места в бг нета, да не кажа никъде, можеш да прочетеш такъв готин материал за убийството на тази култова марка. Личи си, че си иситнски фен на Порше, а не от тия новите, харесващи електромобили, електронни цигари и надуваеми кукли. Адмирации!!!

    Коментиран от #14

    15:34 20.11.2025

  • 5 9427

    7 3 Отговор
    Тъжно и безнадежно!

    15:35 20.11.2025

  • 6 Леле

    5 2 Отговор
    какво недоразумение. Отпред прилича на ошлайфен Сеат...

    16:41 20.11.2025

  • 7 Путинистче идиотче

    3 1 Отговор
    Кога ша ги стигнем....германците.

    16:52 20.11.2025

  • 8 Москвич от Москве

    5 4 Отговор
    Много леб ша ям докато стигна Поршето.

    Коментиран от #10

    16:55 20.11.2025

  • 10 Колкото

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Москвич от Москве":

    И да изядеш, че и срещу него да тичаш, пак няма да го стигнеш.

    21:56 20.11.2025

  • 12 оня с коня

    3 1 Отговор
    Това возило излиза в лош момент на Пазара,щото Лада Нива Травел вече е грабнала Вниманието на Клиентите.

    06:19 21.11.2025

  • 13 Българин

    3 1 Отговор
    Все още няма нищо чисто в електрическите автомобили.
    На всякъде в тях се използват пластмаси а не натурални материали, гумите се износват по-бързо заради голямото тегло, а батерията в тях не е нито екологична за произвеждане нито за утилизация.

    08:57 21.11.2025

  • 15 Джуган

    1 0 Отговор
    Който има старо, истинско Порше ще си го пази, а новата генерация гейчета ще се хвалят с многото екрани

    10:59 21.11.2025