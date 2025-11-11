Пожарите в електромобили са много по-рядко срещани от тези при коли с ДВГ. Какво още разкриват експертите?

Широко разпространеното схващане в автомобилния свят, че електрическите автомобили са податливи на силни, неугасими пожари, е напълно опровергано от експерти по пожарогасене, които потвърждават, че макар пожарите в електромобилите да са различни, те не са нито по-трудни за овладяване, нито по-чести. Всъщност, според шведско проучване от 2023 година, пожарните експерти разкриват, че честотата на пожарите в електрическите автомобили е до 20 пъти по-рядка в сравнение с традиционните автомобили с двигатели с вътрешно горене, измерена спрямо изминатите километри.

Фокусът се измества към времето, а не към интензивността: Второто важно откритие е, че когато възникне пожар в електромобил, той се третира като нормална ситуация, тъй като самата батерия рядко е първопричината. Предизвикателството не е в потушаването на видимите пламъци, а в справянето с термичното изтичане – самоусилващ се процес, при който топлината, генерирана от късо съединение в една клетка, предизвиква верижна реакция в съседните клетки. За да се спре този процес, техниката е просто различна от гасенето на бензинов пожар: изисква по-дълго охлаждане.

Според Кристиан Емрих от професионалната пожарна бригада във Фрайбург, докато типичен пожар в двигател с вътрешно горене може да бъде потушен за 20 минути, електромобилът изисква непрекъснато охлаждане в продължение на един до два часа, за да се гарантира, че температурата на батерията се стабилизира под 80 градуса по Целизий. Емрих разпознава термичното изтичане по звука от избухващите клетки – бърза поредица от удари, подобни на изстрели – и отличителен сладък мирис, излъчван от органичния разтворител в електролита.

Противно на общоприетото мнение, пожарникарите не разчитат на специализирано, екзотично оборудване. Охлаждането се постига с помощта на обикновени пожарни маркучи, с които водата се насочва под превозното средство и директно върху корпуса на батерията. Експертите не препоръчват използването на много от широко рекламираните специализирани инструменти по причини, свързани с безопасността и практичността.

Пожарогасителни копия се избягват, защото пробиването на непокътнат корпус на батерията излага пожарникарите на огромни рискове от високо напрежение и причинява ненужни имуществени щети.

Въпреки че се използват от компаниите за пътна помощ, пожарните служби избягват и пожарогасителни одеяла, защото покритата кола не може да бъде охладена правилно или да се следи температурата ѝ, което е от съществено значение за спирането на термичното изтичане. Изследванията също така показват, че одеялата могат да задържат горими газове, което може да доведе до риск от експлозия при отстраняването им.

Контейнери за гасене/водни бани се считат за непрактични, защото автомобилите, потопени в продължение на часове, могат да се възпламенят отново по-късно и създават значителни логистични предизвикателства за компаниите за пътна помощ, които се опитват да се отърват безопасно от замърсената охлаждаща вода.

В крайна сметка професионалните пожарни служби са спокойни по отношение на рисковете, като подчертават, че основното предизвикателство е просто необходимата продължителност на процеса на охлаждане. Експертът обаче предупреждава, че всеобхватното обучение остава предизвикателство за голямата сила от над един милион пожарникари в Германия, тъй като обучението е децентрализирано и все още не е актуализирано еднакво навсякъде.