Нови автомобили за еднократна употреба или защо старите коли са по-надеждни от сегашните

Според мнозина, автомобилите, произведени през 80-те и 90-те години на миналия век, са били много по-здрави и надеждни от съвременните модели. Често се твърди, че тези коли са изминавали стотици хиляди километри без нужда от основен ремонт и с подходяща грижа, много от тях са в движение и до днес.
От качество към планирано остаряване
Една от основните причини за тази разлика е промяната в бизнес модела на автомобилната индустрия. В миналото производителите са се фокусирали върху издръжливостта и дълготрайността на продукта. Тогава за качествен автомобил се е смятал този, който е служил дълго време. Компонентите и механизмите са били проектирани да издържат на значителни натоварвания и са позволявали лесни ремонти.
С течение на времето обаче, маркетолозите са започнали да доминират в процеса на разработка, като въвеждат концепцията за "планирано остаряване". Това означава, че продуктите умишлено са проектирани да се развалят или да станат морално остарели след определен период. Така се стимулира търсенето на нови модели, които се сменят всяка година чрез рестайлинг и други промени.
Промени в дизайна и материалите
Промяната в подхода се отразява и в конструкцията на самите автомобили. Ето някои от основните разлики:
Простота срещу сложност: Старите автомобили са били с по-прост механичен дизайн и минимално количество електроника. Това е позволявало на собствениците да извършват сами голяма част от ремонтите в домашни условия. Съвременните коли са компютри на колела, чиято поддръжка изисква специализирана апаратура и умения.
Материали: В миналото за производството на автомобилите са се използвали по-здрави и дебели материали. Каросерийните панели са били изработени от по-дебели листове стомана, което е осигурявало по-добра защита. При новите модели се използват по-тънки ламарини и пластмасови части, които намаляват теглото, но за сметка на здравината и издръжливостта. В резултат на това, пластмасовите интериорни части бързо се износват и губят атрактивния си вид.
В крайна сметка, докато старите автомобили са били създавани с идеята да издържат възможно най-дълго, съвременните модели са проектирани за краткосрочна употреба, след която се очаква да бъдат заменени с нови.
Коментиран от #7
10:15 15.08.2025
10:16 15.08.2025
3 Петър
10:23 15.08.2025
10:25 15.08.2025
10:30 15.08.2025
6 Механик
Но причината за "еднодневките" точно сте я назовали. Това са маркетолозите.
А най-голамата прична е налагането на "потребителско общество".
Идеята е да се чупи бързо, за да се купува отново. Да не може да се ремонтира, за да се купува отново.
За всичко това спомагат маркетолозите и техните стратегии. Проглушават ви ушие с нови модели, нови екстри, които така и няма да ползвате, нови форми, които не ви харесват, но са модерни и пр.
С две думи, правят ни футболни агитки. Всеки държи на неговия си отбор, ама и той не знае защо. При това, тоя отбор отдавна не играе футбол и всичко е режисирано. Но ние си държим на отбора.
10:31 15.08.2025
До коментар #1 от "Сила":За VOLVO 740,760,780 произведени до началото на 90те . Бяха “ ръбести “ , но това се е дължало на факта , че шведите са използвали твърда и дебела ламарина , която пресите не са били в състояние да пресоват обло .
10:32 15.08.2025
10:35 15.08.2025
Но какво си е помислил предишния собственик- швейцареца като към 10-тата година е почнал да гние, моторът е дал фира, вероятно на е минал преглед и всъщност се е отървал за само 2000 долара. Ако сега същият има автомобил, такива работи е много малко вероятно да станат. Та големи неистини са тези приказки-стари качествени, нови некачествени.
10:35 15.08.2025
Коментиран от #12
10:38 15.08.2025
11:12 15.08.2025
12 Не знаеш ли какво става със старите?
До коментар #10 от "така е":Значи не караш кола. Старите автомобили се предват в пунктове за рециклиране, където се разглобяват и различните материали отиват като суровина за нови изделия.
Коментиран от #13
11:14 15.08.2025
До коментар #12 от "Не знаеш ли какво става със старите?":Не може да бъде! Ти сериозно ли?
11:17 15.08.2025
12:01 15.08.2025