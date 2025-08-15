Новини
Нови автомобили за еднократна употреба или защо старите коли са по-надеждни от сегашните

15 Август, 2025 10:09 1 612 16

  • стари автомобили-
  • качество

Основният фактор е, че маркетолозите са започнали да доминират в процеса на разработка

Нови автомобили за еднократна употреба или защо старите коли са по-надеждни от сегашните - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Според мнозина, автомобилите, произведени през 80-те и 90-те години на миналия век, са били много по-здрави и надеждни от съвременните модели. Често се твърди, че тези коли са изминавали стотици хиляди километри без нужда от основен ремонт и с подходяща грижа, много от тях са в движение и до днес.

От качество към планирано остаряване

Една от основните причини за тази разлика е промяната в бизнес модела на автомобилната индустрия. В миналото производителите са се фокусирали върху издръжливостта и дълготрайността на продукта. Тогава за качествен автомобил се е смятал този, който е служил дълго време. Компонентите и механизмите са били проектирани да издържат на значителни натоварвания и са позволявали лесни ремонти.

С течение на времето обаче, маркетолозите са започнали да доминират в процеса на разработка, като въвеждат концепцията за "планирано остаряване". Това означава, че продуктите умишлено са проектирани да се развалят или да станат морално остарели след определен период. Така се стимулира търсенето на нови модели, които се сменят всяка година чрез рестайлинг и други промени.

Промени в дизайна и материалите

Промяната в подхода се отразява и в конструкцията на самите автомобили. Ето някои от основните разлики:

Простота срещу сложност: Старите автомобили са били с по-прост механичен дизайн и минимално количество електроника. Това е позволявало на собствениците да извършват сами голяма част от ремонтите в домашни условия. Съвременните коли са компютри на колела, чиято поддръжка изисква специализирана апаратура и умения.

Материали: В миналото за производството на автомобилите са се използвали по-здрави и дебели материали. Каросерийните панели са били изработени от по-дебели листове стомана, което е осигурявало по-добра защита. При новите модели се използват по-тънки ламарини и пластмасови части, които намаляват теглото, но за сметка на здравината и издръжливостта. В резултат на това, пластмасовите интериорни части бързо се износват и губят атрактивния си вид.

В крайна сметка, докато старите автомобили са били създавани с идеята да издържат възможно най-дълго, съвременните модели са проектирани за краткосрочна употреба, след която се очаква да бъдат заменени с нови.


  • 1 Сила

    26 1 Отговор
    Това на снимката при добра поддръжка ще се движи по пътищата още минимум 50 години ...същото модел 2020 година вече е за скрап !!!

    Коментиран от #7

    10:15 15.08.2025

  • 2 Опааа

    27 0 Отговор
    Старите разбира се! Защото се правеха от инженери,а новите са правени от икономисти!

    10:16 15.08.2025

  • 3 Петър

    22 0 Отговор
    Да, един автомобил от 80-те години, е много по здрав и надежден от един автомобил от 2020 година(примерно).

    10:23 15.08.2025

  • 4 Олд таймер

    24 0 Отговор
    моето Ауди 80 B3 не го сменям и за чисто ново.....

    10:25 15.08.2025

  • 5 Дзъ

    31 0 Отговор
    Лакомията ще погуби света… всичко е за едни пари да се мятат за нови, за части, за специализирана поддръжка… иначе ние крайните потребители трябва да спасим планетата и да сме еко и био, което си е тотално лицемерие

    10:30 15.08.2025

  • 6 Механик

    18 0 Отговор
    Не е "според мнозина", а е според всички които имат поне 2 грама акъл.
    Но причината за "еднодневките" точно сте я назовали. Това са маркетолозите.
    А най-голамата прична е налагането на "потребителско общество".
    Идеята е да се чупи бързо, за да се купува отново. Да не може да се ремонтира, за да се купува отново.
    За всичко това спомагат маркетолозите и техните стратегии. Проглушават ви ушие с нови модели, нови екстри, които така и няма да ползвате, нови форми, които не ви харесват, но са модерни и пр.
    С две думи, правят ни футболни агитки. Всеки държи на неговия си отбор, ама и той не знае защо. При това, тоя отбор отдавна не играе футбол и всичко е режисирано. Но ние си държим на отбора.

    10:31 15.08.2025

  • 7 Тенекеджия

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    За VOLVO 740,760,780 произведени до началото на 90те . Бяха “ ръбести “ , но това се е дължало на факта , че шведите са използвали твърда и дебела ламарина , която пресите не са били в състояние да пресоват обло .

    10:32 15.08.2025

  • 8 новите издържат

    13 0 Отговор
    колкото им е гаранцията

    10:35 15.08.2025

  • 9 такива работи

    1 15 Отговор
    Когато докарах такъв като на снимката на реални 140х. и 14г. бензин, автоматик, беше с изгнили вежди, долнища на вратите. Беше правен ремонт на скъсана верига- чест проблем до 100х. на бензиновите модели. Карах го дълго и безпроблемно-никакви ремонти. Харчеше 15 в града, 10 извън.
    Но какво си е помислил предишния собственик- швейцареца като към 10-тата година е почнал да гние, моторът е дал фира, вероятно на е минал преглед и всъщност се е отървал за само 2000 долара. Ако сега същият има автомобил, такива работи е много малко вероятно да станат. Та големи неистини са тези приказки-стари качествени, нови некачествени.

    10:35 15.08.2025

  • 10 така е

    14 1 Отговор
    До колко е добре за природата на всеки 4 или 5 години да си сменяш автомобила с нов? Какво става със старите?

    Коментиран от #12

    10:38 15.08.2025

  • 11 Дисплей и мултимедия

    6 0 Отговор
    Планираното остаряване е гадна стратегия, плащат си глобите и продължават да пробутват боклуци.

    11:12 15.08.2025

  • 12 Не знаеш ли какво става със старите?

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    Значи не караш кола. Старите автомобили се предват в пунктове за рециклиране, където се разглобяват и различните материали отиват като суровина за нови изделия.

    Коментиран от #13

    11:14 15.08.2025

  • 13 брей

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Не знаеш ли какво става със старите?":

    Не може да бъде! Ти сериозно ли?

    11:17 15.08.2025

  • 16 Гост

    0 0 Отговор
    Мааааааркетинг. Това е основата на днешната западна икономика. И същевременно лицемерно реват за запазване на природата ....

    12:01 15.08.2025