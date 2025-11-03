Новини
Бензинови коли от преди 1998-а и дизелови от преди 2007 година аут от центъра на София!

Бензинови коли от преди 1998-а и дизелови от преди 2007 година аут от центъра на София!

3 Ноември, 2025

Промените влизат в сила от 1 декември и засягат хиляди автомобилисти. Столицата се бори за чист въздух, но колко е готова да жертва мобилността?

Бензинови коли от преди 1998-а и дизелови от преди 2007 година аут от центъра на София! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

София, градът, който често диша тежко под мъглата от фини прахови частици, предприема решителна стъпка в битката за по-чист въздух. От 1 декември 2025 година. влизат в сила значително по-строги ограничения в нискоемисионните зони на града, които несъмнено ще разтърсят ежедневието на хиляди автомобилисти.

„Малкият ринг“ – вече недостъпен за най-старите
Ако Вашият автомобил попада в Първа (I) или Втора (II) екологична група, имате причина да се притеснявате, ако често пътувате в сърцето на столицата. В периода от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г. – трите най-мрачни и студени месеца – тези автомобили ще бъдат с пълна забрана за навлизане в т.нар. първи градски ринг.

Бензинови коли от преди 1998-а и дизелови от преди 2007 година аут от центъра на София!

Говорим за зоната, заключена между бул. „Опълченска“, бул. „Васил Левски“, бул. „Скобелев“ и бул. „Патриарх Евтимий“. Истината е, че именно тези "ветерани" на пътя, чиито катализатори или липсата им често са само формално проверени на годишния технически преглед (ГТП), са сред основните замърсители, особено през зимата. Време е държавата да затегне контрола върху техническата изправност, защото в момента сме свидетели на твърде много очевадно неизправни превозни средства, които някак успяват да минат ГТП.

Разширяване на забраната: Първа група излиза от широкия център

Успоредно с „Маликия ринг“, Първа еко група получава забрана и за навлизане във Втория градски ринг – по-широкия център.

Тази разширена зона включва булевардите „Константин Величков“, „Сливница“ и „Ситняково“ (като границата се простира до улица „Сребърна“). Ограничението важи отново за същия тримесечен период – 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г.

Ако се чудите как ще бъдат контролирани тези забрани – отговорът е с автоматизирано видеонаблюдение. Камерите вече следят всяко навлизане и няма да има място за заобикаляне на правилата.

Има ли изключения?

Да, разумът е надделял поне за някои групи граждани. От правилото са изключени:

Собственици на автомобили с постоянен адрес в самата зона, които притежават валиден стикер за платено паркиране.

Хората с увреждания, притежаващи преференциална карта за паркиране, издадена от която и да е българска община.

Работи ли мярката? Статистиката говори

Действията на Столичната община не са просто прищявка, а част от европейска тенденция. Нискоемисионните зони са признати в цяла Европа като един от най-ефективните инструменти за справяне със замърсяването. Именно те директно влияят върху емисиите на фини прахови частици (ФПЧ 2,5, ФПЧ10) и азотен диоксид (NO2), които са сред основните причинители на респираторни и сърдечносъдови заболявания.

Има ли резултат? Категорично да! След въвеждането на малката зона през изминалата зима, Столична община отчита 25% подобрение в качеството на въздуха през първия месец и 10% общо подобрение за целия тримесечен период.

Поглед към бъдещето: Какво предстои?

София няма да спре дотук. Докато в Европа вече има близо 400 такива зони и се очаква те да надхвърлят 500 до края на 2025 г., България догонва. Следващата голяма промяна е насрочена за 1 декември 2027 г., когато към забраната за навлизане в „големия ринг“ (Втория) ще се присъедини и Втора еко група – тогава ограниченията ще станат още по-сериозни.

Как да проверите екогрупата си? За да избегнете неприятни изненади и глоби, незабавно проверете коя екологична група е Вашият автомобил ТУК


  • 1 Даниел

    11 1 Отговор
    Но какво правим със старите автобуси на градския транспорт,който всекидневно изминават стотици километри в централната градска част,на колко автомобила се равнява тяхното замърсяване??
    Мярката е не е лоша,но първо трябва да се измисли някакво ограничение за вноса на автомобили голяма част от,който са докарани от депата за разфасоване в западна Европа!?

    11:25 03.11.2025

  • 2 Не могат

    10 1 Отговор
    да ме убедят, че един бензин от 1998 е чак толкова по-мръсен от един нов. Айде за дизелеите, ще то приема по ред причини. а твърдението, че спрели щепа коли (които са няма и 10%) и извднъж в София въздуха станал като в Алпите...

    Коментиран от #7

    11:31 03.11.2025

  • 3 Гончар Романенко

    5 0 Отговор
    Ама не забраняват водката заради руското и име,
    ами си я пукат в промишлени количества! :))

    11:31 03.11.2025

  • 4 сос

    17 0 Отговор
    Идиотия, след идиотия!

    11:32 03.11.2025

  • 5 европиец

    13 1 Отговор
    Аз викам да излезем от ЕС , и да си караме каквито си коли си искаме .Като бонус , дори може да си отворим печеливши производства .Това с ЕС е вече гавра , нито са ми купували колата , нито са ме освободили от данъци през годините , за да ми забраняват каквото и да е .Как в Америка карат всичко навсякъде , дори 8 лиртови двигатели ? Те нали са на същата планета

    Коментиран от #8

    11:35 03.11.2025

  • 6 Авраам

    7 1 Отговор
    Не на зелената сделка и зелените глобалисти - гл1сти! Иначе, да спрат и камионитие и самолетите и корабите, също и спрат дейта центровете! Да живее комунизма на крадливите банкери - ционисти!

    11:36 03.11.2025

  • 7 Един

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Не могат":

    Бензин от 1998 година гори масло ,а ако има газово гори още повече ,освен ако са му сменяни вложки и сигменти

    Коментиран от #10

    11:40 03.11.2025

  • 8 А защо

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "европиец":

    Трябва да тровиш останалите хора с твоята глупост?

    11:42 03.11.2025

  • 9 Дизела

    7 1 Отговор
    А ще намалите ли данъка на съответните МПС. И сигурно ще се спрат въздушните течение в София. А и скоро еко евро гейо..ете ще бъдат изгонени с камъни от правителствата в ЕС.

    11:44 03.11.2025

  • 10 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    глупости! Имам фиат от 96-а и масло се налива само при смяната

    11:45 03.11.2025

  • 11 Георги

    0 0 Отговор
    те всички бензини от преди 2000 са на газ от години

    11:46 03.11.2025

  • 12 Кореняк

    1 10 Отговор
    Подкрепям !!!!

    Коментиран от #18

    11:48 03.11.2025

  • 13 Големият ринг е само за еко 1

    1 0 Отговор
    Голям ринг не влизат само еко 1

    11:50 03.11.2025

  • 14 Орел

    4 0 Отговор
    Пълни глупости! Кажете нещо за камионите и бусовете, които се движат там. Те са произведени след 2007, така ли?

    11:52 03.11.2025

  • 15 Някой

    5 0 Отговор
    Затова циганите са най-екологично чисти с каруци в София.
    Иначе това е оспоримо, защото може да се разглежда като нарушаване на конституцията. Кола е движимо имущество. Или имуществено състояние. По конституция член 6 алинея 2, права не се делят по (изброяване) ... имуществено състояние.

    11:58 03.11.2025

  • 16 нищо ново

    0 0 Отговор
    масовката, които в случая са под средната класа, дето вече я няма, няма как да си купи чисто нова кола, за това ще трябва да стимулира отново пазара втора ръка за кола. Сега остава данъците за имоти, отново осигуровки, пенсионната възраст да стане 70г. и така. Няма робсъво вече, всички са свободни да правят каквото искат, стига да спазват закона

    12:01 03.11.2025

  • 17 Някой

    1 0 Отговор
    Отделно се получава икономически ефект на сриване на България. Реално тук не се произвеждат коли - части и неща, но не коли. От където трябва да се купуват чужди, че да печелят чужденци, а ние да ставаме по-бедни. Отделно боклук от оставяни коли. Трябва критерият да е спрямо замърсяване. Може да го вкарат като такса в бензина/дизела. Колкото повече харчи, толкова повече плаща.

    12:02 03.11.2025

  • 18 Селтак калтак

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Кореняк":

    Къв корен си ти веееееее

    12:09 03.11.2025