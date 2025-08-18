Новини
Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята

18 Август, 2025 11:26 467 5

  • ferrari-
  • daytona-
  • daytona sp3

Daytona SP3 599+1 бе продадена за 22.2 милиона евро

Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ferrari произведе допълнителна Daytona SP3 – 600-ият екземпляр – и го продаде на търг по време на Monterey Car Week за рекордна цена. Специалният автомобил, официално наречен „Daytona SP3 599+1“, беше закупен на търга на RM Sotheby's за невероятната сума от 26 милиона долара (22,2 милиона евро) – най-високата цена, плащана някога за ново Ferrari. Приходите ще бъдат дарени на фондация Ferrari, която подкрепя образователни инициативи.

Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята

Този уникален автомобил е изработен от отдела за персонализиране Tailor Made на компанията. Неговата отличителна черта е специалната облицовка от въглеродни влакна, комбинирана с боя Giallo Modena, която покрива дясната страна на автомобила. За първи път на Ferrari името на компанията е изписано с едър шрифт, който се простира от предната до задната част на автомобила.

Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята

Интериорът е също толкова уникален, с тапицерия от рециклирани гуми и украсен с мотива на емблемата на марката. Таблото и кормилната колона са изработени от специален карбон, използван и в състезателните автомобили от Formula 1.

Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята

От механична гледна точка Daytona SP3 599+1 запазва стандартния двигател на автомобила: 6,5-литров атмосферен V12 двигател с мощност 840 к.с. и 697 Нм въртящ момент. Тази мощност се предава на задните колела чрез 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител, което позволява максимална скорост от 340 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,85 секунди.


  • 1 сектант

    0 1 Отговор
    и накрая един форд го унищожи на лъо ман

    Коментиран от #2

    11:33 18.08.2025

  • 2 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "сектант":

    Много филми гледаш. То щото всички ние караме само на Льо Ман.
    Не съм видял напоследък Форд да направили смислена кола, да не говорим за спортна, която да се продава и търси колкото Ферари. Карай си Фикуса и да не ти пука. 😉

    11:35 18.08.2025

  • 3 Селю

    0 0 Отговор
    На това де му е багажника. Или то само за градско става?!

    11:39 18.08.2025

  • 4 МВФ

    0 0 Отговор
    Долара е хартийка, 26 милиона днес са равни на 26 хиляди от 1985

    Коментиран от #5

    11:45 18.08.2025

  • 5 какво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "МВФ":

    Рубли ли?

    11:46 18.08.2025