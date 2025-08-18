Запознайте се с най-скъпото ново Ferrari в историята

Ferrari произведе допълнителна Daytona SP3 – 600-ият екземпляр – и го продаде на търг по време на Monterey Car Week за рекордна цена. Специалният автомобил, официално наречен „Daytona SP3 599+1“, беше закупен на търга на RM Sotheby's за невероятната сума от 26 милиона долара (22,2 милиона евро) – най-високата цена, плащана някога за ново Ferrari. Приходите ще бъдат дарени на фондация Ferrari, която подкрепя образователни инициативи.

Този уникален автомобил е изработен от отдела за персонализиране Tailor Made на компанията. Неговата отличителна черта е специалната облицовка от въглеродни влакна, комбинирана с боя Giallo Modena, която покрива дясната страна на автомобила. За първи път на Ferrari името на компанията е изписано с едър шрифт, който се простира от предната до задната част на автомобила.

Интериорът е също толкова уникален, с тапицерия от рециклирани гуми и украсен с мотива на емблемата на марката. Таблото и кормилната колона са изработени от специален карбон, използван и в състезателните автомобили от Formula 1.

От механична гледна точка Daytona SP3 599+1 запазва стандартния двигател на автомобила: 6,5-литров атмосферен V12 двигател с мощност 840 к.с. и 697 Нм въртящ момент. Тази мощност се предава на задните колела чрез 7-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител, което позволява максимална скорост от 340 км/ч и ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,85 секунди.