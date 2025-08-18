Новини
Бартер за милиони: Ferrari F40 бе заменено за Ineos Grenadier

18 Август, 2025 11:45 966 5

Освен всъдехода, собственикът на италианската легенда е получил и солидна парична сума

Бартер за милиони: Ferrari F40 бе заменено за Ineos Grenadier - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В една изключително необичайна сделка, която разтърси автомобилния свят, мъж от Флорида замени легендарното си Ferrari F40 за Ineos Grenadier и чек за 2,4 милиона долара. Собственикът, който според информациите притежава ферма и е счел, че емблематичният суперавтомобил е неподходящ за нуждите му, закарал F40 до автокъща и сключил бързата сделка. На следващия ден автокъщата продала Ferrari-то за бърза печалба, като според информациите е получила 2,5 милиона долара.

Ferrari F40 е мечтано превозно средство за поколения автомобилни ентусиасти. Непокътнати екземпляри на F40 са продадени на търг за над 3 милиона долара, което отразява статута му на едно от най-желаните Ferrari-та, произвеждани някога.

Решението да се раздели с такава икона за сметка на здравия Ineos Grenadier, чиято начална цена е около 76 700 долара, говори много за настоящия пазар на колекционерски автомобили и разнообразните мотиви на участниците в него. Макар за мнозина сделката да изглежда като богохулство в автомобилния свят, за собственика тя е била практическо решение, което му е донесло не само полезен селскостопански автомобил, но и значителна парична сума. Сделката подчертава факта, че за някои колекционери тези ексклузивни автомобили са просто активи, които трябва да се управляват, купуват и продават, за да отговарят на променящия се начин на живот.


  • 1 Роналдо

    4 0 Отговор
    Колкото 2 пръстена на жената.

    11:51 18.08.2025

  • 2 нормално

    2 1 Отговор
    Масово на автомобилния пазар втора употреба Ферари и останалите спортни автомобили са с километражи за навъртяни под 50 хиляди километра.
    Покупката на спортния автомобил е една изключително неизгодна сделка и прахосване на излишни пари. Така и така не можеш да го караш с по-висока скорост от ограниченията по републиканската пътна мрежа.

    Коментиран от #3

    11:55 18.08.2025

  • 3 Пилотът Гошу

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "нормално":

    Глупости. Става въпрос за автомобили, които са принципно инвестиции, колекция. Не ги купуват, за да ги карат. Точно тея мрши промениха много света на хората, които са истински фенове. Преди човек ги купуваше и ги караше, писти, катастрофи, всичко. Сега повечето просто инвестират в тях, не ги интересува автомобилната част... Статут и пърчене... Тоя е същия глъмпер... Щом тоя кютук плюс пари му вършат работа, няма нищо общо с бензин в кръвта. Това е страшна гняз, не знам дали си карал... Имаме един тук и на който му се случи да трябва да го кара се счита за наказан...

    Коментиран от #4

    12:25 18.08.2025

  • 4 инвестира се

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пилотът Гошу":

    в злато

    12:37 18.08.2025

  • 5 Разбира се, че е практично

    0 0 Отговор
    $2.4 милиона могат да се вложат по-печелившо. Джипката също е добра!

    13:08 18.08.2025