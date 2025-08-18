Бартер за милиони: Ferrari F40 бе заменено за Ineos Grenadier

В една изключително необичайна сделка, която разтърси автомобилния свят, мъж от Флорида замени легендарното си Ferrari F40 за Ineos Grenadier и чек за 2,4 милиона долара. Собственикът, който според информациите притежава ферма и е счел, че емблематичният суперавтомобил е неподходящ за нуждите му, закарал F40 до автокъща и сключил бързата сделка. На следващия ден автокъщата продала Ferrari-то за бърза печалба, като според информациите е получила 2,5 милиона долара.

Ferrari F40 е мечтано превозно средство за поколения автомобилни ентусиасти. Непокътнати екземпляри на F40 са продадени на търг за над 3 милиона долара, което отразява статута му на едно от най-желаните Ferrari-та, произвеждани някога.

Решението да се раздели с такава икона за сметка на здравия Ineos Grenadier, чиято начална цена е около 76 700 долара, говори много за настоящия пазар на колекционерски автомобили и разнообразните мотиви на участниците в него. Макар за мнозина сделката да изглежда като богохулство в автомобилния свят, за собственика тя е била практическо решение, което му е донесло не само полезен селскостопански автомобил, но и значителна парична сума. Сделката подчертава факта, че за някои колекционери тези ексклузивни автомобили са просто активи, които трябва да се управляват, купуват и продават, за да отговарят на променящия се начин на живот.