Скандално: София няма място за колите си! Ето колко паркинга трябват, за да се съберат всички

София е град с един от най-високите нива на наситеност на автомобили в Европа. Според данни от 2025 година, в столицата са регистрирани около 1 200 000 автомобила. Това поставя въпроса – ако трябваше да се паркират всичките на едно място, колко пространство щеше да е необходимо?
Колко място заема един автомобил?
На пръв поглед, един автомобил не изглежда да заема много място – около 2.5 метра на ширина и 5 метра на дължина, или 12.5 кв.м. Но в реалността, на всеки паркинг има и пространство за достъп, врати, алеи и маневри. Затова реалистично трябва да се смята средно по 20 кв.м на автомобил.
Колко място е нужно за всички коли в София?
1 200 000 автомобила по 20 кв.м правят 24 000 000 кв.м или 24 квадратни километра. Това не е просто число. Това е територията на два огромни столични квартала. За сравнение:
- Квартал "Младост" (всички части) е около 13 кв.км
- Квартал "Люлин" е около 10 кв.км
- Централната градска част (около бул. Сливница, Васил Левски, Патриарх Евтимий) е около 4 кв.км
С други думи, ако искаме да съберем всички коли на паркинг, ще трябва да заделим територия, по-голяма от "Младост" и "Люлин" взети заедно.
Маркираният правоъгълник покрива голяма част от "Младост", "Горубляне" и околните зони. И това е само за да се наредят автомобилите – без да се движат, без сервизи, бензиностанции, улици или гаражи.
Проблемът с паркирането е само началото
В действителност, автомобилите са разпределени из целия град: по улици, тротоари, междублокови пространства, зелени площи. Това води до:
- задръствания
- нарушено движение на пешеходци
- презастрояване и конфликт за всяко свободно петно
Данните показват, че в много квартали паркираните коли заемат над 50% от уличната площ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Аз ли?!
После колите им били виновни.....не колите, столичната община е виновна, начело с кмета
13:51 21.11.2025
2 име
13:52 21.11.2025
3 А сега ли
13:52 21.11.2025
4 Пар Киро от паркинга
Коментиран от #9
13:53 21.11.2025
5 Общината не направи паркинги
13:53 21.11.2025
6 шоп
Коментиран от #12
13:53 21.11.2025
7 Анонимен
13:54 21.11.2025
8 копи пейст
13:55 21.11.2025
9 Гост
До коментар #4 от "Пар Киро от паркинга":...и много мутри и ку.ви
13:55 21.11.2025
10 Финчо
13:56 21.11.2025
11 Добре, тогава
14:05 21.11.2025
12 Проста ти е шопската глава
До коментар #6 от "шоп":Аз имам лека кола и два джипа за офроуд. Нищо не държа на улицата. Всичко е в гаража и двора. Аз защо да плащам тройно? Това с двоен и троен данък за трета, пета или осма кола е неприложимо.
14:06 21.11.2025