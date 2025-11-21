Скандално: София няма място за колите си! Ето колко паркинга трябват, за да се съберат всички

София е град с един от най-високите нива на наситеност на автомобили в Европа. Според данни от 2025 година, в столицата са регистрирани около 1 200 000 автомобила. Това поставя въпроса – ако трябваше да се паркират всичките на едно място, колко пространство щеше да е необходимо?

Колко място заема един автомобил?

На пръв поглед, един автомобил не изглежда да заема много място – около 2.5 метра на ширина и 5 метра на дължина, или 12.5 кв.м. Но в реалността, на всеки паркинг има и пространство за достъп, врати, алеи и маневри. Затова реалистично трябва да се смята средно по 20 кв.м на автомобил.

Колко място е нужно за всички коли в София?

1 200 000 автомобила по 20 кв.м правят 24 000 000 кв.м или 24 квадратни километра. Това не е просто число. Това е територията на два огромни столични квартала. За сравнение:

- Квартал "Младост" (всички части) е около 13 кв.км

- Квартал "Люлин" е около 10 кв.км

- Централната градска част (около бул. Сливница, Васил Левски, Патриарх Евтимий) е около 4 кв.км

С други думи, ако искаме да съберем всички коли на паркинг, ще трябва да заделим територия, по-голяма от "Младост" и "Люлин" взети заедно.

Маркираният правоъгълник покрива голяма част от "Младост", "Горубляне" и околните зони. И това е само за да се наредят автомобилите – без да се движат, без сервизи, бензиностанции, улици или гаражи.

Проблемът с паркирането е само началото

В действителност, автомобилите са разпределени из целия град: по улици, тротоари, междублокови пространства, зелени площи. Това води до:

- задръствания

- нарушено движение на пешеходци

- презастрояване и конфликт за всяко свободно петно

Данните показват, че в много квартали паркираните коли заемат над 50% от уличната площ.

София вече не може да поеме нови коли. Столицата е задръстена не само в пиковите часове – тя е задръстена географски. Няма място. Ако не се вземат радикални решения, паркирането ще се превърне в мисия невъзможна, а градът – в бетонен капан.