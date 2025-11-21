Новини
Авто »
Скандално: София няма място за колите си! Ето колко паркинга трябват, за да се съберат всички

21 Ноември, 2025 13:44 726 12

  • софия-
  • паркиране-
  • синя зона

1.2 милиона автомобила – толкова са регистрираните коли в столицата. Но знаете ли какво означава това като площ? Отговорът е стряскащ

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

София е град с един от най-високите нива на наситеност на автомобили в Европа. Според данни от 2025 година, в столицата са регистрирани около 1 200 000 автомобила. Това поставя въпроса – ако трябваше да се паркират всичките на едно място, колко пространство щеше да е необходимо?

Колко място заема един автомобил?

На пръв поглед, един автомобил не изглежда да заема много място – около 2.5 метра на ширина и 5 метра на дължина, или 12.5 кв.м. Но в реалността, на всеки паркинг има и пространство за достъп, врати, алеи и маневри. Затова реалистично трябва да се смята средно по 20 кв.м на автомобил.

Колко място е нужно за всички коли в София?

1 200 000 автомобила по 20 кв.м правят 24 000 000 кв.м или 24 квадратни километра. Това не е просто число. Това е територията на два огромни столични квартала. За сравнение:
- Квартал "Младост" (всички части) е около 13 кв.км
- Квартал "Люлин" е около 10 кв.км
- Централната градска част (около бул. Сливница, Васил Левски, Патриарх Евтимий) е около 4 кв.км

С други думи, ако искаме да съберем всички коли на паркинг, ще трябва да заделим територия, по-голяма от "Младост" и "Люлин" взети заедно.

Маркираният правоъгълник покрива голяма част от "Младост", "Горубляне" и околните зони. И това е само за да се наредят автомобилите – без да се движат, без сервизи, бензиностанции, улици или гаражи.

Проблемът с паркирането е само началото

В действителност, автомобилите са разпределени из целия град: по улици, тротоари, междублокови пространства, зелени площи. Това води до:
- задръствания
- нарушено движение на пешеходци
- презастрояване и конфликт за всяко свободно петно

Данните показват, че в много квартали паркираните коли заемат над 50% от уличната площ.

София вече не може да поеме нови коли. Столицата е задръстена не само в пиковите часове – тя е задръстена географски. Няма място. Ако не се вземат радикални решения, паркирането ще се превърне в мисия невъзможна, а градът – в бетонен капан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 2 Отговор
    А кой презастроява безразборно?!
    Аз ли?!
    После колите им били виновни.....не колите, столичната община е виновна, начело с кмета

    13:51 21.11.2025

  • 2 име

    10 2 Отговор
    Айде без да преувеличавате. Из цяла България е пълно с автобуси, бусове и автомобили със софийска регистрация. Направете първо една представителна извадка колко софийски автомобила са извън София и колко коли с регистрация от друг областен град се движат в София, пък после разтягайте локуми. Щото на всички е ясно че и след уверичението на цената за паркиране няма да цъде построен нито един паркинг. Ако се стигне до строителство, отново софиските серяндури ще искат данъкоплатците от цяла Бъргария да плащат за тези паркинги и отново няма да ги интиресува коркопсе краде от това строителство.

    13:52 21.11.2025

  • 3 А сега ли

    13 0 Отговор
    Аздрасти-сега ли го осъзнахте...????? Ама важното е да се строи плътно г"з до г"з без необходимата инфаструктора...И паркингите са най-малкият проблем-нито канализацията, водопровода ,ел далекопроводите,улици и т.н... могат да закрият нуждите на построяването на сградите...

    13:52 21.11.2025

  • 4 Пар Киро от паркинга

    7 0 Отговор
    София е град на алчността и блъсканицата. Мотото му трябва да е "Расте и дебелее", но да мисли там никой управляващ не умее, а когато алчността и далаверата решават, това се получава, тясно, нагло и платено.

    Коментиран от #9

    13:53 21.11.2025

  • 5 Общината не направи паркинги

    6 0 Отговор
    вместо това разреши строежи върху градинки и междублокови пространства. Колите са само едната страна на монетата

    13:53 21.11.2025

  • 6 шоп

    6 4 Отговор
    Решението е просто - данъците за втори и трети автомобил в едно семейство трябва да са в пъти по-виски. Така ще намали броя на колите от типа "купих трошка за жената, че да си ходи на пазар"

    Коментиран от #12

    13:53 21.11.2025

  • 7 Анонимен

    4 0 Отговор
    А като добавим и третото измерение и помислим и по вертикала и сложим колите отдолу - място бол, желание за паркинги няма. В тия статиики може да напишете и РЗП на всичките сгради, да не излезе, че София има по-голяма площ от цялата държава.

    13:54 21.11.2025

  • 8 копи пейст

    5 0 Отговор
    Развитите градове по света инвестират в многоетажни или подземни паркинги, за да „приберат“ автомобилите от улиците и да освободят пространства ...

    13:55 21.11.2025

  • 9 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пар Киро от паркинга":

    ...и много мутри и ку.ви

    13:55 21.11.2025

  • 10 Финчо

    5 0 Отговор
    Манипулативна информация, пространството и а повече от две измерения. За да е необходима по-малко площ и а подземни паркинги и многоетажни такива, т.е. посочената необходима площ може да бъде значително намалена.

    13:56 21.11.2025

  • 11 Добре, тогава

    0 0 Отговор
    Ограничете регистрирането на коли - по възраст, по кубатура, по размер ако искате. Не е нужно и най-бедните семейства да имат по 3 коли.

    14:05 21.11.2025

  • 12 Проста ти е шопската глава

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "шоп":

    Аз имам лека кола и два джипа за офроуд. Нищо не държа на улицата. Всичко е в гаража и двора. Аз защо да плащам тройно? Това с двоен и троен данък за трета, пета или осма кола е неприложимо.

    14:06 21.11.2025