5 причини, поради които гумите се износват бързо

Гумите са единствената точка на контакт между автомобила и пътя, което ги прави критичен елемент за безопасността и поведението на колата. Въпреки това, много шофьори несъзнателно съкращават живота им, изправяйки се пред преждевременна подмяна. Сега обясняваме кои са най-честите грешки, причиняващи най-големи повреди на гумите.

1. Дълго шофиране с недостатъчно налягане

Това е може би най-коварният проблем. Дори ако сензорът за следене на налягането в гумите (TPMS) показва стойност само с няколко десети от атмосферата по-ниска от препоръчаната, това не трябва да се пренебрегва.

Недостатъчното налягане увеличава деформацията на гумата по време на движение и повишава натоварването върху всичките ѝ вътрешни компоненти. С течение на времето вътрешната структура просто се влошава, което прави гумата негодна за ремонт. Това води до увеличено съпротивление при търкаляне и, разбира се, до по-бързо износване на протектора.

2. Удар с висока скорост в остри неравности

При внезапен удар в дълбока дупка с остри ръбове, гумата поема цялата тежест на удара, преди дори окачването на автомобила да успее да реагира ефективно.

Подобни силни удари могат директно да повредят каркаса на гумата. Резултатът често е издутина или "балон" по страничната стена, което означава незабавна негодност за по-нататъшна употреба, тъй като рискът от спукване е изключително висок. Нископрофилните гуми са особено уязвими към този тип травми.

3. Неправилно паркиране и контакт с бордюри

Страничната стена на гумата е най-тънката и най-уязвима част. Въпреки че е проектирана да издържи лек контакт с гладък бордюр, едно злополучно докосване с остър или изпъкнал бордюр може да причини дълбоко порязване.

В много случаи тези странични порязвания са непоправими и налагат подмяна на гумата, тъй като тяхното възстановяване застрашава структурната цялост на целия компонент.

4. Неправилно съхранение в извън сезона

След като свалите сезонните си гуми, начинът, по който ги съхранявате, е от решаващо значение. Гумите изискват специални условия, за да запазят еластичността и структурната си цялост.

Излагане на пряка слънчева светлина, контакт с източници на топлина или съхранение под купчина тежки предмети в гаража, всичко това увреждат каучуковата смес. Щетите често стават очевидни едва след като гумите се монтират отново – под формата на фини пукнатини по страничните стени или вибрации по време на шофиране.

5. Липса на "разработване" при новите гуми

За да се гарантира дълъг експлоатационен живот, особено на нови или зимните гуми, е необходимо те да се "разработят" правилно.

През първите 200–300 км трябва да се избягват резки маневри и да се спазва ограничението на скоростта. При гумите с шипове често срещана грешка е рязкото потегляне и подхлъзване (боксуване) на суха настилка. Експертът отбелязва, че тези условия подлагат шиповете на повишено натоварване, което може да доведе до тяхното счупване или пълно изпадане от грайфера.

Изводът е ясен: Удължаването на живота на вашите гуми зависи по-малко от късмета и повече от стриктна поддръжка на налягането и разумен стил на шофиране.