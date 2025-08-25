Новини
Авто »
Бивш дизайнер на Ferrari разкритикува новия Jaguar

25 Август, 2025 16:01 645 8

  • jaguar-
  • ferrari-
  • дизайн

Той го нарече недовършен

Бивш дизайнер на Ferrari разкритикува новия Jaguar - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Известният автомобилен дизайнер Франк Стивънсън, известен с работата си по емблематични автомобили като Ferrari F430 и първия Mini от ерата на BMW, сподели откровеното си мнение за новия електрически концепт Jaguar Type 00. Концептът дава представа за стратегическата промяна на Jaguar към суперлуксозна, изцяло електрическа марка.

В интервю за списание Top Gear Стивънсън, който е автор и на McLaren P1, не спести критиките си към дизайна. Той описа концепцията като „забравима от почти всеки ъгъл“, „лишена от съгласуваност“ и „незавършена“. Той стигна дотам, че определи колата като „неавтомобилна“, като намекна, че тя не прилича на кола в традиционния смисъл, а по-скоро на „цифров модел или проект на студент по дизайн от първата година“.

Стивънсън все пак направи едно положително забележка, като каза, че Type 00 изглежда „обещаващ от далеч, но разочароващ отблизо“. Шефът на компанията в САЩ, Брандън Балдасари, заяви, че производственият модел ще бъде „рядък“ и че марката е готова да загуби до 85% от настоящата си клиентска база. Управляващият директор на Jaguar, Роудън Глоувър, потвърди, че окончателната производствена версия ще прилича много на спорния концептуален модел.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Естет

    3 1 Отговор
    Само от цвета ми прилошава, за останалото да не говорим...

    Коментиран от #2

    16:12 25.08.2025

  • 2 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Естет":

    Това е любимият цвят на Богаташите.

    16:20 25.08.2025

  • 3 123456

    6 1 Отговор
    Ква е тая педрастия , бе !

    16:21 25.08.2025

  • 4 Верно ли бе

    6 1 Отговор
    Jaguar Type 00. Това 00 ми напомня за нещо друго , какво ли се обозначаваше с тия две нули ?

    16:22 25.08.2025

  • 5 фен

    3 0 Отговор
    Ягуар Е тайп 1961 никой не критикува.

    16:23 25.08.2025

  • 6 Сатъра на Хана

    2 1 Отговор
    Искам си Ладата за истински мъже с прашки под панталоните

    16:56 25.08.2025

  • 7 карчи

    1 0 Отговор
    Тоя, що рита умряло куче... в случая пони😅

    16:56 25.08.2025

  • 8 Абе

    1 0 Отговор
    Кво му е на дизайна? Изглежда като перфектния вибратор в профил - I Pearl shine blue/pink pleasure 😎 Не разбирам защо са го кръстили Type 00.

    17:02 25.08.2025