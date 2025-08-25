Бивш дизайнер на Ferrari разкритикува новия Jaguar

Известният автомобилен дизайнер Франк Стивънсън, известен с работата си по емблематични автомобили като Ferrari F430 и първия Mini от ерата на BMW, сподели откровеното си мнение за новия електрически концепт Jaguar Type 00. Концептът дава представа за стратегическата промяна на Jaguar към суперлуксозна, изцяло електрическа марка.

В интервю за списание Top Gear Стивънсън, който е автор и на McLaren P1, не спести критиките си към дизайна. Той описа концепцията като „забравима от почти всеки ъгъл“, „лишена от съгласуваност“ и „незавършена“. Той стигна дотам, че определи колата като „неавтомобилна“, като намекна, че тя не прилича на кола в традиционния смисъл, а по-скоро на „цифров модел или проект на студент по дизайн от първата година“.

Стивънсън все пак направи едно положително забележка, като каза, че Type 00 изглежда „обещаващ от далеч, но разочароващ отблизо“. Шефът на компанията в САЩ, Брандън Балдасари, заяви, че производственият модел ще бъде „рядък“ и че марката е готова да загуби до 85% от настоящата си клиентска база. Управляващият директор на Jaguar, Роудън Глоувър, потвърди, че окончателната производствена версия ще прилича много на спорния концептуален модел.