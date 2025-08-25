Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж

Концептуалният модел Mercedes-AMG GT XX счупи няколко рекорда за пробег на електромобили, най-вече в 24-часовото предизвикателство. Четиривратият електрически седан, който е предварителен модел на бъдеща серийна версия, измина невероятните 5479 километра за 24 часа на пистата Нардо в Италия. Това постижение счупи предишния рекорд, поставен от XPeng P7, с над 1500 километра.
Рекордното постижение беше постигнато при средна скорост от 228 км/ч и беше част от по-голям, изтощителен тест, при който два прототипа GT XX караха почти осем дни без прекъсване. През това време автомобилите изминаха 40 075 км – равностойни на обиколката на Земята – за рекордните 7 дни, 13 часа, 24 минути и 7 секунди. Двата автомобила завършиха състезанието с разлика от само 25 км, което демонстрира стабилността на технологията.По пътя бяха поставени не по-малко от 25 рекорда, включително този за най-дълго изминато разстояние за 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 и 168 часа.
Екип от 17 пилоти, включително пилотът от Formula 1 Джордж Ръсел, се редуваха зад волана, за да завършат предизвикателството. Автомобилите спираха само за да се презаредят с впечатляваща мощност от над 850 kW, което позволява на GT XX да натрупа около 400 км пробег само за пет минути, ефективно елиминирайки тревогата за пробега и зареждането.
Концепцията AMG GT XX се задвижва от три маслено охлаждани електрически мотора Yasa, които произвеждат обща мощност от над 1360 конски сили. Два от моторите са в задната част, а един е в предната, като предният мотор действа като усилвател, когато е необходимо. Високотехнологичната батерия на автомобила разполага с над 3000 новоразработени цилиндрични клетки с висока енергийна плътност от 300 Wh/kg. Клетките се охлаждат директно с непроводящо масло, което позволява оптимален контрол на температурата дори при екстремни условия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роко Сифреди
17:35 25.08.2025
2 Пич
Коментиран от #5
17:41 25.08.2025
3 И китайците кво?
17:51 25.08.2025
4 Гост
17:51 25.08.2025
5 Мелиха
До коментар #2 от "Пич":Ти пък какво разбираш от жени?
Коментиран от #10
17:52 25.08.2025
6 Гост
Коментиран от #7
17:56 25.08.2025
7 Смятай бе, батко!
До коментар #6 от "Гост":5500:400=13 зареждания. Хайде 12 да са, че е тръгнала заредена. По 5 минути на зареждане - общо 60 минути. Останалото е газ до дупка.
Коментиран от #8, #9
18:01 25.08.2025
8 Гост
До коментар #7 от "Смятай бе, батко!":А защо ми е да смятам, като може да не смятам. Тези за една седмица са изминали 40 000 км, аз изминавам толкова за 5 години. Както казах, докато не направят пробега 1500 км с едно зареждане, нямам нужда от електромобил.
18:21 25.08.2025
9 Кривак
До коментар #7 от "Смятай бе, батко!":Не им изнася да смятат.Щото грозденцето е киселичко.Аз си минавам по 300/350 с едно зареждане и ми излиза по 4 ст. на километър.Обслужване 10 лв на 10000 километра. и те така.Не агитирам никой.
18:26 25.08.2025
10 Пич
До коментар #5 от "Мелиха":Както кажеш , но друг път не задавай въпрос който те унищожаватеторично ! Защото ти си жена !
18:31 25.08.2025
11 Какви времена дойдоха
- кой може да кара с 250 километра в час средна скорост за една седмица
- кой ще зареди 500 км за по-малко от пет минути
- кой колко милиона километра живот има на батериите
- кой колко пирона може да забие в батерията, а тя да не се запали, А да продължи да функционира дори когато я разреждат на две.
- кой може да премахне всички редки елементи от производството на батерии и да ги произвежда с налични навсякъде материали - натрий и желязо, без литий, кобалт, манган, никел и други скъпи и дефицитни материали.
Сега очакваме отговора на китайците - шофиране с 300 км/ч и изминаване на разстоянието до луната за два месеца непрекъснато шофиране, за да докажат и надежността, пък и да откажат западните си колеги въобще да се опитват да ги настигат.
18:49 25.08.2025