Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж

Концептуалният модел Mercedes-AMG GT XX счупи няколко рекорда за пробег на електромобили, най-вече в 24-часовото предизвикателство. Четиривратият електрически седан, който е предварителен модел на бъдеща серийна версия, измина невероятните 5479 километра за 24 часа на пистата Нардо в Италия. Това постижение счупи предишния рекорд, поставен от XPeng P7, с над 1500 километра.

Рекордното постижение беше постигнато при средна скорост от 228 км/ч и беше част от по-голям, изтощителен тест, при който два прототипа GT XX караха почти осем дни без прекъсване. През това време автомобилите изминаха 40 075 км – равностойни на обиколката на Земята – за рекордните 7 дни, 13 часа, 24 минути и 7 секунди. Двата автомобила завършиха състезанието с разлика от само 25 км, което демонстрира стабилността на технологията.По пътя бяха поставени не по-малко от 25 рекорда, включително този за най-дълго изминато разстояние за 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 и 168 часа.

Екип от 17 пилоти, включително пилотът от Formula 1 Джордж Ръсел, се редуваха зад волана, за да завършат предизвикателството. Автомобилите спираха само за да се презаредят с впечатляваща мощност от над 850 kW, което позволява на GT XX да натрупа около 400 км пробег само за пет минути, ефективно елиминирайки тревогата за пробега и зареждането.

Концепцията AMG GT XX се задвижва от три маслено охлаждани електрически мотора Yasa, които произвеждат обща мощност от над 1360 конски сили. Два от моторите са в задната част, а един е в предната, като предният мотор действа като усилвател, когато е необходимо. Високотехнологичната батерия на автомобила разполага с над 3000 новоразработени цилиндрични клетки с висока енергийна плътност от 300 Wh/kg. Клетките се охлаждат директно с непроводящо масло, което позволява оптимален контрол на температурата дори при екстремни условия.