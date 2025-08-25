Новини
Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж

Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж

25 Август, 2025 17:30

Колата измина над 5 хил. км за 24 часа

Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Концептуалният модел Mercedes-AMG GT XX счупи няколко рекорда за пробег на електромобили, най-вече в 24-часовото предизвикателство. Четиривратият електрически седан, който е предварителен модел на бъдеща серийна версия, измина невероятните 5479 километра за 24 часа на пистата Нардо в Италия. Това постижение счупи предишния рекорд, поставен от XPeng P7, с над 1500 километра.

Рекордното постижение беше постигнато при средна скорост от 228 км/ч и беше част от по-голям, изтощителен тест, при който два прототипа GT XX караха почти осем дни без прекъсване. През това време автомобилите изминаха 40 075 км – равностойни на обиколката на Земята – за рекордните 7 дни, 13 часа, 24 минути и 7 секунди. Двата автомобила завършиха състезанието с разлика от само 25 км, което демонстрира стабилността на технологията.По пътя бяха поставени не по-малко от 25 рекорда, включително този за най-дълго изминато разстояние за 12, 24, 48, 72, 96, 120, 144 и 168 часа.

Mercedes-AMG GT XX подобри 25 рекорда наведнъж

Екип от 17 пилоти, включително пилотът от Formula 1 Джордж Ръсел, се редуваха зад волана, за да завършат предизвикателството. Автомобилите спираха само за да се презаредят с впечатляваща мощност от над 850 kW, което позволява на GT XX да натрупа около 400 км пробег само за пет минути, ефективно елиминирайки тревогата за пробега и зареждането.

Концепцията AMG GT XX се задвижва от три маслено охлаждани електрически мотора Yasa, които произвеждат обща мощност от над 1360 конски сили. Два от моторите са в задната част, а един е в предната, като предният мотор действа като усилвател, когато е необходимо. Високотехнологичната батерия на автомобила разполага с над 3000 новоразработени цилиндрични клетки с висока енергийна плътност от 300 Wh/kg. Клетките се охлаждат директно с непроводящо масло, което позволява оптимален контрол на температурата дори при екстремни условия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Роко Сифреди

    4 0 Отговор
    А пък Германия била в рецесия и гъзарите щели да започнат да карат SsangYong.

    17:35 25.08.2025

  • 2 Пич

    2 2 Отговор
    То ако движението на ток беше добре жените щяха да карат само на вибратори !!! Но Е ни Е , още не са ни изхвърлили !!!

    Коментиран от #5

    17:41 25.08.2025

  • 3 И китайците кво?

    2 0 Отговор
    Опитват се да препишат?

    17:51 25.08.2025

  • 4 Гост

    1 5 Отговор
    Аз с моята 14 годишна Тойота Корола, която купих преди 4 години за 10 000 лв, ще измина повече километри за 24 часа, защото за разлика от този вибратор няма да ми се налага да спирам за зареждане.

    17:51 25.08.2025

  • 5 Мелиха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ти пък какво разбираш от жени?

    Коментиран от #10

    17:52 25.08.2025

  • 6 Гост

    1 1 Отговор
    Пък и какво има Колко километра може да измине някой автомобил, след като нормалните хора караме по 150 км на седмица. Аз и всеки друг нормален човек по света изминаваме тези 5500 км за 36 седмици. Това е безсмислен рекорд. По-важното Е колко пъти е зареждал? Никой нормален човек няма да си купи електромобил докато не започнат да изминават 1500 км с едно зареждане като моята Toyota corolla

    Коментиран от #7

    17:56 25.08.2025

  • 7 Смятай бе, батко!

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    5500:400=13 зареждания. Хайде 12 да са, че е тръгнала заредена. По 5 минути на зареждане - общо 60 минути. Останалото е газ до дупка.

    Коментиран от #8, #9

    18:01 25.08.2025

  • 8 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смятай бе, батко!":

    А защо ми е да смятам, като може да не смятам. Тези за една седмица са изминали 40 000 км, аз изминавам толкова за 5 години. Както казах, докато не направят пробега 1500 км с едно зареждане, нямам нужда от електромобил.

    18:21 25.08.2025

  • 9 Кривак

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Смятай бе, батко!":

    Не им изнася да смятат.Щото грозденцето е киселичко.Аз си минавам по 300/350 с едно зареждане и ми излиза по 4 ст. на километър.Обслужване 10 лв на 10000 километра. и те така.Не агитирам никой.

    18:26 25.08.2025

  • 10 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мелиха":

    Както кажеш , но друг път не задавай въпрос който те унищожаватеторично ! Защото ти си жена !

    18:31 25.08.2025

  • 11 Какви времена дойдоха

    0 0 Отговор
    Електромобилите да се надпреварват

    - кой може да кара с 250 километра в час средна скорост за една седмица

    - кой ще зареди 500 км за по-малко от пет минути

    - кой колко милиона километра живот има на батериите

    - кой колко пирона може да забие в батерията, а тя да не се запали, А да продължи да функционира дори когато я разреждат на две.

    - кой може да премахне всички редки елементи от производството на батерии и да ги произвежда с налични навсякъде материали - натрий и желязо, без литий, кобалт, манган, никел и други скъпи и дефицитни материали.

    Сега очакваме отговора на китайците - шофиране с 300 км/ч и изминаване на разстоянието до луната за два месеца непрекъснато шофиране, за да докажат и надежността, пък и да откажат западните си колеги въобще да се опитват да ги настигат.

    18:49 25.08.2025