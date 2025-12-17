Новини
Mercedes заменя лепилото с болтове, за да спести пари на потребителите

17 Декември, 2025 13:38 717 5

  • mercedes-
  • лепило-
  • поправка-
  • технология

Мярката помага и за опазването на природата

Mercedes заменя лепилото с болтове, за да спести пари на потребителите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В свят, обсебен от лепила и капсуловани елементи, Mercedes-Benz прави сензация, като прави крачка назад и се обръща към болтчетата. В рамките на новопредставената си технологична програма „Tomorrow XX“ германският луксозен гигант се отказва от постоянните лепила и ултразвуковото заваряване в полза на механичните крепежни елементи – ход, който звучи като регрес, но всъщност сигнализира за революция в ремонтопригодността и кръговата икономика.

От години „еднократната“ природа на съвременните луксозни автомобили е основен проблем. Ако днес камък счупи фара ви, често сте принудени да замените цялата адаптивна LED система за 3000 евро, защото тя е трайно залепена. Mercedes иска да сложи край на това. Чрез използването на винтове вместо лепило, техниците скоро ще могат да сменят само повредената леща, което потенциално ще намали разходите за ремонт и ще предпази напълно изправната електроника от депониране на сметището.

Програмата Tomorrow XX, която разширява радикалните уроци по ефективност на Vision EQXX в цялата гама на Mercedes, се фокусира върху това да направи частите „разделими“ за първи път от десетилетия. Ключовите иновации включват:

Ремонтируеми фарове при които крепежните елементи заменят лепилата, което позволява отделните модули (лещи, електроника, рамки) да бъдат ремонтирани или рециклирани поотделно.

Вместо трайно заваряване, Mercedes тества термопластични нитове, които могат лесно да бъдат разкопчани, за да се разделят материалите в края на жизнения цикъл на автомобила.

Програмата дава приоритет и на части, изработени от един вид пластмаса (като наградените PET моно-сандвич джобове на вратите), които са много по-лесни за рециклиране от композитни материали от смесени материали.

Mercedes не променя само начина, по който се разглобяват автомобилите, а и материала, от който са изработени. Предстоящия CLA служи като първоначално тестово поле за тези кръгови материали.

Висококачественият полиамид, подсилен с фибростъкло, от стари въздушни възглавници се преражда като високотехнологични тампони за двигатели и корпуси на клапани. Използваната гума се рециклира механично в акустична изолация, за да се поддържа тишина в кабината.Рециклираният PET вече се използва за създаване на твърди, леки компоненти за интериора, което намалява теглото на частите с над 40%.

 

 


Подобни новини


  • 1 Варна 3

    3 0 Отговор
    Болтове за една дървена каруца ли?

    13:49 17.12.2025

  • 2 кое в тоя фар

    5 2 Отговор
    струва 3000 ойро ? престъпници и обирджии сте ерогеювити, нека ви мачка китаеца

    13:57 17.12.2025

  • 3 Болтовете !

    2 0 Отговор
    Болтовете !

    Са Полезни !

    Позволяват !

    Ремонт !

    и Намаляват Негативните Емисии !

    В Екологията !

    Икономисват Ресурс !

    И Т.Н.

    14:10 17.12.2025

  • 4 ?????

    1 0 Отговор
    И що ги ручаа жабетата?
    Нали се борят уж за екология?
    Или тва са тинтири минтири за балъците?
    Естествено че с болтчета всичко е мрого по-ремонтнопригодно и по екологично щото заменяш само тва което се е счупило, а не хвърляш всичко накуп.
    Голям прогрес в Мерцедес. Връщат се към тва което е било.

    14:21 17.12.2025

  • 5 Хзхзсхзс

    0 0 Отговор
    Ха, дано, ама надали. Да не стане като с програмата за ремонт на Епъл продукти? На теория може да се купят резервни части обаче само на цели модули и на цени, за които по-добре да не питаш.

    С две думи, конспиративно-песимистичната ми прогноза е, че става дума само за невярна реклама и лъскане на имидж.

    14:22 17.12.2025