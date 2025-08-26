Новини
Авто »
Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия

Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия

26 Август, 2025 12:22 640 2

  • nissan-
  • gt-r-
  • r35-

Компанията обеща, че нов модел ще се завърне

Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След 18 години и приблизително 48 000 произведени бройки, Nissan официално прекрати производството на GT-R от поколението R35. Последният автомобил, който слезе от конвейера в завода в Точиги, беше Premium edition T-Spec в цвят Midnight Purple, предназначен за клиент в Япония. Това бележи временно сбогуване с емблематичния „Godzilla“, който се произвежда от 2007 година.

Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия

Въпреки прекратяването на R35, Nissan уверява ентусиастите, че GT-R ще се завърне. Изпълнителният директор на Nissan Иван Еспиноса заяви, че оттеглянето на R35 не е окончателно сбогом и че дългосрочната цел на компанията е GT-R да „еволюира и да се завърне в бъдеще“. Други висши мениджъри, включително главният продуктов на Nissan USA Понз Пандикутира, потвърдиха този ангажимент, като потвърдиха, че се работи по наследник. Nissan в момента е в процес на значителен финансов оздравителен план, който включва затваряне на фабрики, съкращаване на работни места и консолидиране на платформи за рационализиране на дейността. Този фокус върху съкращаването на разходите затруднява незабавната разработка на високоспециализиран суперкар с малък обем.

Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия

Намеци за бъдещото направление на R36 вече бяха разкрити чрез концепцията Hyper Force, която беше представена на Japan Mobility Show 2023. Този футуристичен концепт, с радикални спецификации, разполага с изцяло електрическа задвижваща система с 1341 конски сили и усъвършенствана версия на системата за задвижване на четирите колела e-4ORCE на Nissan. Макар да остава да се види дали R36 ще бъде изцяло електрически автомобил или хибрид, концептът ясно анонсира високопроизводително електрическо бъдеще за флагманския автомобил на марката.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 много хубава бегачка

    0 0 Отговор
    така като гледам цвета си е черен незнам защо го пишат толкова сложно

    12:27 26.08.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Още хиляди богаташaцци , yppoдливвите и чааветаа, целите и жaaлкки ceммействаа ще отидат на почифка и ще свършат разложени вмирисани и надути с чeppвееи. Стават катастроффи, удавяния, натравяния задушаване от гac и т.н...

    12:50 26.08.2025