Последният Nissan GT-R слезе от поточната линия

След 18 години и приблизително 48 000 произведени бройки, Nissan официално прекрати производството на GT-R от поколението R35. Последният автомобил, който слезе от конвейера в завода в Точиги, беше Premium edition T-Spec в цвят Midnight Purple, предназначен за клиент в Япония. Това бележи временно сбогуване с емблематичния „Godzilla“, който се произвежда от 2007 година.

Въпреки прекратяването на R35, Nissan уверява ентусиастите, че GT-R ще се завърне. Изпълнителният директор на Nissan Иван Еспиноса заяви, че оттеглянето на R35 не е окончателно сбогом и че дългосрочната цел на компанията е GT-R да „еволюира и да се завърне в бъдеще“. Други висши мениджъри, включително главният продуктов на Nissan USA Понз Пандикутира, потвърдиха този ангажимент, като потвърдиха, че се работи по наследник. Nissan в момента е в процес на значителен финансов оздравителен план, който включва затваряне на фабрики, съкращаване на работни места и консолидиране на платформи за рационализиране на дейността. Този фокус върху съкращаването на разходите затруднява незабавната разработка на високоспециализиран суперкар с малък обем.

Намеци за бъдещото направление на R36 вече бяха разкрити чрез концепцията Hyper Force, която беше представена на Japan Mobility Show 2023. Този футуристичен концепт, с радикални спецификации, разполага с изцяло електрическа задвижваща система с 1341 конски сили и усъвършенствана версия на системата за задвижване на четирите колела e-4ORCE на Nissan. Макар да остава да се види дали R36 ще бъде изцяло електрически автомобил или хибрид, концептът ясно анонсира високопроизводително електрическо бъдеще за флагманския автомобил на марката.