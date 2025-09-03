Кралят се завръща: Nissan GT-R се преражда

Nissan потвърди една от най-чаканите новини в автомобилния свят – легендарният GT-R ще се завърне! Главният изпълнителен директор на компанията, Иван Еспиноса, заяви, че моделът ще „еволюира и ще се преоткрие“ за ново поколение, запазвайки наследството си и подобрявайки производителността си.

След като производството на настоящата версия R35 приключи, Nissan е фокусиран върху създаването на следващия GT-R. Компанията иска да съхрани духа и производителността на модела, но и да го издигне на следващо ниво.

Хибрид, електрически или...? Все още няма официална информация за задвижването на бъдещия GT-R. Според старши вицепрезидент на Nissan North America, следващата „Годзила“ ще бъде хибрид. Въпреки това, електрическият концепт GT-R Hyper Force EV показа възможностите на изцяло електрическа версия с 1300 конски сили и твърдотелни батерии.

Миналата седмица Nissan сключи партньорство с LiCAP Technologies за масово производство на такива батерии. Компанията планира да пусне първия си изцяло електрически автомобил с твърдотелни батерии през 2028 година.

Независимо от конфигурацията, новият GT-R ще се появи след няколко години. Въпреки че има много въпросителни, Nissan обещава, че новото поколение ще запази легендарната производителност и дух на „Годзила“.