Запознайте се с изцяло новия Volkswagen T-Roc

Volkswagen представи второто поколение на популярния си кросоувър T-Roc, който е напълно преработен, за да съответства на най-новите модели на марката, като Tiguan и Tayron. Новият T-Roc е изграден върху обновената платформа MQB Evo и ще бъде наличен в европейските шоуруми през ноември 2025 година.

Новият T-Roc е значителна еволюция на своя предшественик, с по-голямо купе и обновен дизайн. Дължината му е 4373 мм, което е със 122 мм повече, а междуосието му вече е 2631 мм, което е с 28 мм повече. Външният дизайн е вдъхновен от електрическата ID серия на VW, с предна част без решетка и LED светлинна лента по цялата ширина. Новата каросерия е и по-аеродинамична, с коефициент на съпротивление 0,29 cd.

Интериорът е преработен с акцент върху по-високо качество и по-модерна технология. Таблото за управление има ново текстилно покритие и използва по-голям процент рециклирани материали. Централният елемент е свободно стоящ инфоразвлекателен дисплей, наличен в размери 10,4 или 12,9 инча, който е съчетан с 10-инчов цифров инструментален панел. Докато някои от контролите за климатизацията остават под формата на сензорни плъзгачи, воланът запазва физическите бутони, а ново въртящо се копче позволява лесно управление на силата на звука, профилите на шофиране и осветлението в купето. Интериорът също е по-просторен, с по-голям багажник, който сега побира 465 литра багаж.

Гамата от задвижващи агрегати включва бензинови, меки хибридни и, за първи път, пълни хибридни варианти. Меко-хибридните модели се задвижват от 1,5-литров eTSI двигател, произвеждащ 114 к.с. или 148 к.с., с 48V система, добавяща временно усилване от 19 к.с. Ще се предлага и по-мощен 2,0-литров TSI двигател с опционално задвижване на четирите колела 4Motion. Пълнохибридната система, която ще бъде добавена по-късно, комбинира 1,5-литров TSI двигател с предно монтиран хибриден модул и високоволтова батерия. Тази конфигурация ще се предлага в две версии, с комбинирана мощност от 134 к.с. или 168 к.с. и въртящ момент от 306 Нм.