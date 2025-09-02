Новини
Проектът е в ход: Ясно е коя марка ще помага за възраждането на Волга?

2 Септември, 2025 11:06 1 148 10

  • волга-
  • geely

Китайският партньор най-вероятно ще е Geely

Проектът е в ход: Ясно е коя марка ще помага за възраждането на Волга? - 1
Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Руската марка "Волга" изглежда е на път да се завърне, като този път, подобно на Москвич, ще разчита на сътрудничество с китайски партньор. Според информация на Телеграм канала "Russian Automobile etc.", възродените автомобили ще бъдат разработени съвместно с Geely. Това развитие идва, след като през пролетта на 2025 година компанията АД "Производство на леки автомобили" обяви продължаването на проекта за производство на нова Волга.

Според източника, в Москва скоро ще бъде открит офис на Волга, а персоналът вече е назначен. Очаква се и представянето на новия проект.

Припомняме, че линията от автомобили Волга беше представена на министър-председателя на Руската федерация Михаил Мишустин на 21 май миналата година. Всички модели бяха оборудвани с бензинов двигател с мощност 188 к.с. (300 Нм) и седемстепенна автоматична скоростна кутия. Въпреки това, тези прототипи никога не влязоха в серийно производство.

Първоначално беше съобщено, че производството ще започне през 2024 година на площадката на автомобилния клъстер в Нижни Новгород. От 2025-а се планираше да стартира сглобяване в режим на пълен цикъл. Според изданието "Известия", миналогодишните прототипи са били базирани на автомобили на китайската компания Changan.

Инвестицията в проекта за производство на новите автомобили Волга се очаква да надхвърли 60 милиарда рубли, както съобщава пресслужбата на марката. Сътрудничеството с Geely може да осигури необходимата технологична база и опит за успешното реализиране на проекта.

С този ход, Волга се надява да се адаптира към съвременните пазарни условия и да възстанови своето място на автомобилния пазар, съчетавайки класическото име с модерни китайски технологии.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боярйышник

    5 6 Отговор
    Ще е същото като при москвиииича.
    Смееех, една кола не могат да си направят ката хората ушанките, пък иначе самолети ще продават.
    Когато беше СССР, имаше много будни умове, създаваха космическа промишленост и иновации сега от техническа нация Русия се превърна в копи пейст държава.

    11:18 02.09.2025

  • 2 Руснаците трябва да ги дават без пари

    2 4 Отговор
    На всекиму според потребностите
    Защото руснаците трябва да дават пари за отглеждане на други руснаци за да станат 500-600 милиона население

    11:18 02.09.2025

  • 3 Варна 3

    6 4 Отговор
    Не знаят да правят коли русназите. Само сменили решетките и сменили емблемите.

    11:20 02.09.2025

  • 4 Функция която е прекъсната

    1 2 Отговор
    Не може да се използва нтегрира

    11:20 02.09.2025

  • 5 Таkа.

    4 5 Отговор
    Дори старите волги не са уникални, а са напълно западни копия. Ето Волгите:

    ГАЗ 21 Волга: Ford Mainline;

    ГАЗ 24 Волга: Ford Falcon;

    ГАЗ 3102 и 31029: Мерцедес Бенц 240D (W124);

    Волга Сайбър: Крайслер Себринг;

    Волга 3111: Мерцедес Бенц C320;

    ГАЗ 3110 и 31105 Волга: модернизирани ГАЗ 24 Волга.

    Руснаците не могат да правят коли!

    11:24 02.09.2025

  • 6 Ктр

    1 3 Отговор
    Москвича го възродиха, сега пък Волгата. Аз лично ще чакам да възродят Запорожците

    Коментиран от #8

    11:37 02.09.2025

  • 7 Весел Патиланец

    2 4 Отговор
    Трябва да кръстят рубриката "Порция Смях"
    Поредната безаналогова кола, която никой няма да купува, защото е по-скъпа от китайската, и по-бъгава!
    Основно защото руЗнака не може да чете на чужди езици и като му препишат интерфейса на руЗки ставва буламача!

    11:37 02.09.2025

  • 9 с. Говнягово

    0 2 Отговор
    Путин иска да завладява света, а малко по малко Китай завладява Русия. Ше се чудат после от къде им е дошло.

    12:14 02.09.2025

  • 10 ха ха хааа

    0 0 Отговор
    Кой да я възроди , ако не китайците ... 🤭😁

    12:27 02.09.2025