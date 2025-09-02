Проектът е в ход: Ясно е коя марка ще помага за възраждането на Волга?

Руската марка "Волга" изглежда е на път да се завърне, като този път, подобно на Москвич, ще разчита на сътрудничество с китайски партньор. Според информация на Телеграм канала "Russian Automobile etc.", възродените автомобили ще бъдат разработени съвместно с Geely. Това развитие идва, след като през пролетта на 2025 година компанията АД "Производство на леки автомобили" обяви продължаването на проекта за производство на нова Волга.
Според източника, в Москва скоро ще бъде открит офис на Волга, а персоналът вече е назначен. Очаква се и представянето на новия проект.
Припомняме, че линията от автомобили Волга беше представена на министър-председателя на Руската федерация Михаил Мишустин на 21 май миналата година. Всички модели бяха оборудвани с бензинов двигател с мощност 188 к.с. (300 Нм) и седемстепенна автоматична скоростна кутия. Въпреки това, тези прототипи никога не влязоха в серийно производство.
Първоначално беше съобщено, че производството ще започне през 2024 година на площадката на автомобилния клъстер в Нижни Новгород. От 2025-а се планираше да стартира сглобяване в режим на пълен цикъл. Според изданието "Известия", миналогодишните прототипи са били базирани на автомобили на китайската компания Changan.
Инвестицията в проекта за производство на новите автомобили Волга се очаква да надхвърли 60 милиарда рубли, както съобщава пресслужбата на марката. Сътрудничеството с Geely може да осигури необходимата технологична база и опит за успешното реализиране на проекта.
С този ход, Волга се надява да се адаптира към съвременните пазарни условия и да възстанови своето място на автомобилния пазар, съчетавайки класическото име с модерни китайски технологии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боярйышник
Смееех, една кола не могат да си направят ката хората ушанките, пък иначе самолети ще продават.
Когато беше СССР, имаше много будни умове, създаваха космическа промишленост и иновации сега от техническа нация Русия се превърна в копи пейст държава.
11:18 02.09.2025
2 Руснаците трябва да ги дават без пари
Защото руснаците трябва да дават пари за отглеждане на други руснаци за да станат 500-600 милиона население
11:18 02.09.2025
3 Варна 3
11:20 02.09.2025
4 Функция която е прекъсната
11:20 02.09.2025
5 Таkа.
ГАЗ 21 Волга: Ford Mainline;
ГАЗ 24 Волга: Ford Falcon;
ГАЗ 3102 и 31029: Мерцедес Бенц 240D (W124);
Волга Сайбър: Крайслер Себринг;
Волга 3111: Мерцедес Бенц C320;
ГАЗ 3110 и 31105 Волга: модернизирани ГАЗ 24 Волга.
Руснаците не могат да правят коли!
11:24 02.09.2025
6 Ктр
Коментиран от #8
11:37 02.09.2025
7 Весел Патиланец
Поредната безаналогова кола, която никой няма да купува, защото е по-скъпа от китайската, и по-бъгава!
Основно защото руЗнака не може да чете на чужди езици и като му препишат интерфейса на руЗки ставва буламача!
11:37 02.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 с. Говнягово
12:14 02.09.2025
10 ха ха хааа
12:27 02.09.2025