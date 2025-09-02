Проектът е в ход: Ясно е коя марка ще помага за възраждането на Волга?

Руската марка "Волга" изглежда е на път да се завърне, като този път, подобно на Москвич, ще разчита на сътрудничество с китайски партньор. Според информация на Телеграм канала "Russian Automobile etc.", възродените автомобили ще бъдат разработени съвместно с Geely. Това развитие идва, след като през пролетта на 2025 година компанията АД "Производство на леки автомобили" обяви продължаването на проекта за производство на нова Волга.

Според източника, в Москва скоро ще бъде открит офис на Волга, а персоналът вече е назначен. Очаква се и представянето на новия проект.

Припомняме, че линията от автомобили Волга беше представена на министър-председателя на Руската федерация Михаил Мишустин на 21 май миналата година. Всички модели бяха оборудвани с бензинов двигател с мощност 188 к.с. (300 Нм) и седемстепенна автоматична скоростна кутия. Въпреки това, тези прототипи никога не влязоха в серийно производство.

Първоначално беше съобщено, че производството ще започне през 2024 година на площадката на автомобилния клъстер в Нижни Новгород. От 2025-а се планираше да стартира сглобяване в режим на пълен цикъл. Според изданието "Известия", миналогодишните прототипи са били базирани на автомобили на китайската компания Changan.

Инвестицията в проекта за производство на новите автомобили Волга се очаква да надхвърли 60 милиарда рубли, както съобщава пресслужбата на марката. Сътрудничеството с Geely може да осигури необходимата технологична база и опит за успешното реализиране на проекта.

С този ход, Волга се надява да се адаптира към съвременните пазарни условия и да възстанови своето място на автомобилния пазар, съчетавайки класическото име с модерни китайски технологии.