Porsche крие най-мощното 911 под покривало

2 Септември, 2025 14:28 522 1

Очаква се премиерата да се състои по-късно тази вечер

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Porsche предизвика шумотевица със загадъчни тийзъри в социалните медии преди дебюта на 7 септември, а всички признаци сочат към представянето с очаквания на новите хибридни модели 911 Turbo и Turbo S. С очакваното тази нова „T-Hybrid” конфигурация ще комбинира по-голям турбокомпресор с шест цилиндъра – според слуховете с обем 3,8 литра – с електрически мотор, интегриран в осемстепенната трансмисия. Тази технология е проектирана да осигурява незабавен въртящ момент и практически да елиминира турбо лага.

Очаква се хибридната система да повиши значително производителността. Докато излизащият от производство Turbo S развива 640 конски сили, новата хибридна версия се очаква да достигне мощност от над 700 конски сили. Това увеличение на мощността, комбинирано с незабавната реакция на електрическия мотор, се очаква да съкрати с няколко десети от секундата времето за ускорение от 0 до 100 км/ч на настоящия модел, което е 2,6 секунди.

Освен Turbo S, гамата на Porsche 911 ще продължи да се развива. Според информациите, хибриден GT2 RS е планиран за пускане на пазара през следващата година, а има и слухове за възраждане на Slantnose. Въпреки това, не се очаква изцяло електрически 911 да бъде пуснат на пазара през това десетилетие, тъй като Porsche планира да запази емблематичния спортен автомобил с двигател с вътрешно горене в обозримо бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Неподписан

    В мечтите ми,вече е с износени цилиндрите в горната част и фърга масло през ауспуха....

    15:31 02.09.2025