Skoda успокои феновете: Fabia, Kamiq и Scala ще се продават още дълго време

Skoda се стреми към значителен растеж, като целта е да увеличи дела си на европейския пазар до 6,7% до 2027 година. Според главния изпълнителен директор Клаус Целмер стратегията на марката включва разширяване на гамата от електрически автомобили, като в същото време продължава да предлага най-популярните си модели с двигатели с вътрешно горене.

Компанията планира да представи няколко нови електромобила, включително малкия SUV Epiq и голям седемместен електромобил с работното наименование „SpaceBEV“, и двата планирани за 2026 година. Първо проучване на електрически Octavia също е планирано за представяне на IAA Mobility 2025, с цел производство през 2027 година.

Първоначално Skoda обмисляше да преустанови производството на по-малките си модели с двигатели с вътрешно горене – Fabia, Kamiq и Scala – поради предстоящия стандарт за емисии Euro 7, който би направил производството им значително по-скъпо. Зелмер обаче потвърди промяна в стратегията, като заяви, че „търсенето продължава да съществува и ние се адаптираме“. В резултат на това тези три модела ще останат в портфолиото на марката „след 2030 година“. За да останат конкурентоспособни, автомобилите ще претърпят козметични промени и технически подобрения, които се очаква да бъдат представени в края на 2025 година. Този двустранен подход за въвеждане на нови електромобили при запазване на печелившите модели с двигатели с вътрешно горене е от централно значение за амбицията на Skoda да преминат границата от един милион продажби на нови автомобили през тази година.