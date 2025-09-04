Новини
4 Септември, 2025 15:37 501 3

Планира се производство и след 2030-та

Skoda успокои феновете: Fabia, Kamiq и Scala ще се продават още дълго време - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda се стреми към значителен растеж, като целта е да увеличи дела си на европейския пазар до 6,7% до 2027 година. Според главния изпълнителен директор Клаус Целмер стратегията на марката включва разширяване на гамата от електрически автомобили, като в същото време продължава да предлага най-популярните си модели с двигатели с вътрешно горене.

Компанията планира да представи няколко нови електромобила, включително малкия SUV Epiq и голям седемместен електромобил с работното наименование „SpaceBEV“, и двата планирани за 2026 година. Първо проучване на електрически Octavia също е планирано за представяне на IAA Mobility 2025, с цел производство през 2027 година.

Skoda успокои феновете: Fabia, Kamiq и Scala ще се продават още дълго време

Първоначално Skoda обмисляше да преустанови производството на по-малките си модели с двигатели с вътрешно горене – Fabia, Kamiq и Scala – поради предстоящия стандарт за емисии Euro 7, който би направил производството им значително по-скъпо. Зелмер обаче потвърди промяна в стратегията, като заяви, че „търсенето продължава да съществува и ние се адаптираме“. В резултат на това тези три модела ще останат в портфолиото на марката „след 2030 година“. За да останат конкурентоспособни, автомобилите ще претърпят козметични промени и технически подобрения, които се очаква да бъдат представени в края на 2025 година. Този двустранен подход за въвеждане на нови електромобили при запазване на печелившите модели с двигатели с вътрешно горене е от централно значение за амбицията на Skoda да преминат границата от един милион продажби на нови автомобили през тази година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софийски селянин,

    2 1 Отговор
    Е бива като кола ама Шкода, няма я тръпката.

    15:39 04.09.2025

  • 2 КвазиШкодо

    2 1 Отговор
    Към колата получавате месечно, като бонус варел 200л масо и сегменти и вауче за основен ремонт на 6 месеца.

    15:44 04.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.