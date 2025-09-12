Новата най-скъпа Skoda: друга идентичност или болни амбиции

Skoda прави смела стъпка към електрическото си бъдеще с обявяването на нов седемместен кросоувър, който ще бъде производствена версия на концепта Vision 7S. Представен като "флагман на електрическата гама", този модел е предназначен да бъде най-големият и най-скъпият електромобил на чешката марка. Макар и амбицията да е ясна, възниква въпросът дали този ход не рискува да размие дългогодишната репутация на Skoda като производител на достъпни и практични автомобили.

Визия, която размива границите

Новият кросоувър ще бъде изграден на платформата MEB на групата Volkswagen и ще наследи дизайнерския език "Modern Solid". Той ще се позиционира над по-компактните електрически модели на марката, като Enyaq и Elroq. Въпреки че от компанията подчертават, че ще продължат да се придържат към принципа за "по-добро съотношение цена-качество", този модел ще ги постави в напълно нов ценови сегмент. Това може да отблъсне традиционните купувачи, които свързват Skoda именно с достъпността.

Флагман без посока?

За момента конкретни цени не са обявени, но се очаква новият кросоувър да бъде значително по-скъп от Enyaq, чиято начална цена е около 45 600 евро. С тази амбиция Skoda навлиза в директна конкуренция с утвърдени играчи в премиум сегмента, където потребителите търсят не само практичност, но и лукс, и престиж. Дали Skoda, чиято репутация е изградена върху надеждността и разумната цена, ще успее да убеди клиентите да инвестират голяма сума в електрически автомобил от тази марка, остава под въпрос.

Мартин Ян, директор "Продажби" на Skoda, твърди, че моделът ще бъде "нов акцент" за марката, тъй като на пазара има малко седемместни електромобили. Но дали това е достатъчно, за да оправдае потенциалното отдалечаване от основната си философия? Навлизането в премиум сегмента може да доведе до размиване на идентичността на марката и да я превърне в просто още един играч на пазара, без отличителната стойност, която я направи толкова успешна.

Докато чакаме да видим производствената версия през 2026 година, остава неясно дали този флагман ще бъде триумф на амбицията или грешка, която може да струва скъпо на Skoda.