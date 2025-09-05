Новини
Вътрешнозаводски тунинг за новия Prelude

5 Септември, 2025 11:09 660 4

Mugen Motorsport вече предлага промени за новия модел

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Легендарният тунер на Honda, Mugen, не губи време в подобряването на новата Honda Prelude, като вече разработва пълен комплект части, ориентирани към висока производителност. Това е значителна стъпка, която подчертава близките, макар и технически отделни, отношения между двете компании, тъй като Mugen е основана от Хиротоши Хонда, синът на основателя на Honda.

Централният елемент на предстоящите предложения е пълен комплект бодикит, чието пускане на пазара е планирано за 2026 година, изработен от лека въглеродни влакна. Този комплект ще включва остър преден сплитер, удължени странични прагове, заден дифузьор и отличителен заден спойлер, всички проектирани да придадат на Prelude по-агресивен вид. В знак на уважение към уникалната хибридна природа на автомобила, Mugen разработва и спортна изпускателна система.Този компонент е проектиран да работи в тандем с режима на задвижване S+ Shift на Prelude, който използва електрическите мотори, за да симулира усещането от традиционна трансмисия и активно ускорява двигателя, което прави новата изпускателна система ключова част от сензорното преживяване на автомобила.

Освен пълния бодикит, Mugen вече предлага гама от части и аксесоари, които могат да бъдат закупени веднага. Те включват лек комплект 19-цолови ковани джанти, проектирани в сътрудничество с BBS, и капаци за огледала от въглеродни влакна. За шасито и управлението Mugen е разработила „амортисьори с висока производителност“ в партньорство с Yamaha, които са монтирани в предната и задната част на автомобила, за да намалят огъването. Освен това, за тези, които искат да добавят доза Mugen стил, е налице и широка гама от маркови аксесоари, от капачки за масло и стелки до стикери.


  • 1 таксиджия 🚖

    1 11 Отговор
    И как ще рита витека на тоя електробуклук!? 😡

    Пежо 208 гти на ток
    Нисан ГТР-а на ток
    Хонда Прелюд муген на ток

    🤬

    Коментиран от #2

    11:31 05.09.2025

  • 2 Руди

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    Не четеш ли? Хибрид! Което означава, че има и двигател а вътрешно горене. Дори пише, че ще слагат и по-спортна генерация.

    11:57 05.09.2025

  • 3 Кво, кво, я пак

    2 6 Отговор
    амортисьори... които са монтирани в предната и задната част на автомобила, за да намалят огъването.

    12:02 05.09.2025

  • 4 дедо..

    6 0 Отговор
    Добър японски хибрид,добре че хонда не са го направили-пълен жичкаджия с контакти по него

    12:08 05.09.2025