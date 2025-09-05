Вътрешнозаводски тунинг за новия Prelude

Легендарният тунер на Honda, Mugen, не губи време в подобряването на новата Honda Prelude, като вече разработва пълен комплект части, ориентирани към висока производителност. Това е значителна стъпка, която подчертава близките, макар и технически отделни, отношения между двете компании, тъй като Mugen е основана от Хиротоши Хонда, синът на основателя на Honda.

Централният елемент на предстоящите предложения е пълен комплект бодикит, чието пускане на пазара е планирано за 2026 година, изработен от лека въглеродни влакна. Този комплект ще включва остър преден сплитер, удължени странични прагове, заден дифузьор и отличителен заден спойлер, всички проектирани да придадат на Prelude по-агресивен вид. В знак на уважение към уникалната хибридна природа на автомобила, Mugen разработва и спортна изпускателна система.Този компонент е проектиран да работи в тандем с режима на задвижване S+ Shift на Prelude, който използва електрическите мотори, за да симулира усещането от традиционна трансмисия и активно ускорява двигателя, което прави новата изпускателна система ключова част от сензорното преживяване на автомобила.

Освен пълния бодикит, Mugen вече предлага гама от части и аксесоари, които могат да бъдат закупени веднага. Те включват лек комплект 19-цолови ковани джанти, проектирани в сътрудничество с BBS, и капаци за огледала от въглеродни влакна. За шасито и управлението Mugen е разработила „амортисьори с висока производителност“ в партньорство с Yamaha, които са монтирани в предната и задната част на автомобила, за да намалят огъването. Освен това, за тези, които искат да добавят доза Mugen стил, е налице и широка гама от маркови аксесоари, от капачки за масло и стелки до стикери.