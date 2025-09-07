Новини
Авто »
Продава се истински звяр с ръчни скорости – бензинов Ford Mustang, който буди квартала

Продава се истински звяр с ръчни скорости – бензинов Ford Mustang, който буди квартала

7 Септември, 2025 10:30 1 217 14

Продава се истински звяр с ръчни скорости – бензинов Ford Mustang, който буди квартала - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

  • 1 Сър

    6 0 Отговор
    Този ми беше съсед и колата е пълен кен3ф. Винаги я палеше и веднага и раздаваше цялата газ до прекъсвачи докато още беше студена.. Който си в купи го очакват тежки ремонти.

    Коментиран от #4

    10:37 07.09.2025

  • 2 Пустиняк

    5 0 Отговор
    Кат почне да са подарява, мое врътнете ена шайба.

    10:38 07.09.2025

  • 3 Анонимен

    3 0 Отговор
    Това сигурно е коментар от воайора, който превърташе километражи с спирката.

    10:43 07.09.2025

  • 4 Варна 3

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сър":

    Докато при по-старите американски коли, особено от 60те, 70те, 80те, 90те, 2000те и някои от 2010те са изключително здрави. Може малко недостатъци да има при тях, но иначе са добре.

    Коментиран от #11, #13

    10:44 07.09.2025

  • 5 ИТъйНататък

    4 0 Отговор
    Директно за спиране от движение, заради нарушаване на нормите за шум.

    10:46 07.09.2025

  • 6 Задачка

    4 0 Отговор
    На това прекрасно возило ще му стигне ли варел с бензин от София до Бургас

    10:46 07.09.2025

  • 7 Ташунков

    6 0 Отговор
    Ко става ? Продажбите ли намаляха в мобилето Ви ?

    10:47 07.09.2025

  • 8 Ма н аф

    4 0 Отговор
    Да проучат в УСА дали не се води открадната.

    10:57 07.09.2025

  • 9 МВР - Ново Начало

    3 0 Отговор
    Да не изкарат пак пребит некой директор в МВР заради шума :)))

    11:00 07.09.2025

  • 11 При всички положения

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    е добре колата да работи на празен ход 1-2 минути докато двигателят вдигне температура.

    11:13 07.09.2025

  • 12 Комшия на

    1 0 Отговор
    автора - купувам я, ще го радвам всеки ден и най-вече нощ! Д3билите явно по някаква програма ги вземат и за "журналисти". Сбъркано поколение-аутисти.

    Коментиран от #14

    11:14 07.09.2025

  • 13 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Варна 3":

    За 80-те, нищо не каза, тогава излизат най-дръгливите им коли набъкани с допотопна електроника.

    11:16 07.09.2025

  • 14 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Комшия на":

    Е те са им навързани сайтовете – базар, заплата, мобиле, факти и още имаше май, някъде из банера трябва да има линк и да са изброени.
    Но тоя дето ще купува колата трябва да знае, че 1000лв от цената ѝ са рекламата тук.

    11:20 07.09.2025