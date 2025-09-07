Продава се истински звяр с ръчни скорости – бензинов Ford Mustang, който буди квартала

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сър
Коментиран от #4
10:37 07.09.2025
2 Пустиняк
10:38 07.09.2025
3 Анонимен
10:43 07.09.2025
4 Варна 3
До коментар #1 от "Сър":Докато при по-старите американски коли, особено от 60те, 70те, 80те, 90те, 2000те и някои от 2010те са изключително здрави. Може малко недостатъци да има при тях, но иначе са добре.
Коментиран от #11, #13
10:44 07.09.2025
5 ИТъйНататък
10:46 07.09.2025
6 Задачка
10:46 07.09.2025
7 Ташунков
10:47 07.09.2025
8 Ма н аф
10:57 07.09.2025
9 МВР - Ново Начало
11:00 07.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 При всички положения
До коментар #4 от "Варна 3":е добре колата да работи на празен ход 1-2 минути докато двигателят вдигне температура.
11:13 07.09.2025
12 Комшия на
Коментиран от #14
11:14 07.09.2025
13 Aлфа Bълкът
До коментар #4 от "Варна 3":За 80-те, нищо не каза, тогава излизат най-дръгливите им коли набъкани с допотопна електроника.
11:16 07.09.2025
14 Aлфа Bълкът
До коментар #12 от "Комшия на":Е те са им навързани сайтовете – базар, заплата, мобиле, факти и още имаше май, някъде из банера трябва да има линк и да са изброени.
Но тоя дето ще купува колата трябва да знае, че 1000лв от цената ѝ са рекламата тук.
11:20 07.09.2025