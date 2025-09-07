Volvo стартира производството на най-луксозния си седан за Европа

Volvo официално започна производството на новия си изцяло електрически седан ES90 в завода си в Ченду, Китай. Компанията обяви, че първите бройки се произвеждат за европейския пазар, като доставките до клиентите ще започнат „по-късно през тази година“. ES90 скоро ще бъде наличен и на ключови пазари в Азиатско-тихоокеанския регион.

ES90 се позиционира като смесица от различни типове автомобили, съчетаваща елегантността на седан с просторността и по-високия просвет на SUV и адаптивната форма на фастбек. Това е първото Volvo, което използва 800-волтова архитектура, ключова характеристика, която позволява по-бързо зареждане и по-голям пробег от всеки предишен електрически модел на Volvo. Според официалните данни, автомобилът може да достигне пробег до 300 км само за 10 минути с помощта на 350 kW бързо зарядно устройство и има пробег до 700 км по WLTP цикъл.

ES90 е изграден на базата на второто поколение Scalable Product Architecture (SPA2) на Volvo и е проектиран да получава софтуерни актуализации по въздуха, което му позволява да се развива с течение на времето. Той се произвежда с използване на енергия, неутрална за климата, а оценка на компанията показва, че има един от най-ниските въглеродни отпечатъци на всички модели Volvo до момента. Поръчките за ES90 вече са отворени в няколко европейски страни, като цените започват от приблизително 71 990 евро в Германия.